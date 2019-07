La Tournée Party de Maison Bud Light fera encore vibrer le pays cet été

Cette année, la tournée démarrera à Toronto le 18 juillet 2019 avec le rappeur, chanteur et auteur-compositeur 2Chainz . Elle prendra ensuite la direction de Montréal en août, où l'artiste électro adorée Alison Wonderland montera sur scène et, finalement, la vedette country Sam Hunt viendra conclure la tournée 2019 à Calgary en septembre.

« Nous sommes ravis de présenter la Tournée Party de Maison Bud Light pour une deuxième année », a déclaré Todd Allen, VP marketing de la Brasserie Labatt du Canada. « Les gens sont habitués à voir les artistes populaires dans des salles gigantesques, mais une performance de son artiste favori à un party de maison, c'est très rare, et c'est inoubliable. À l'image de notre pays, les goûts musicaux des Canadiens sont très diversifiés. C'est pourquoi nous sommes fiers d'intégrer de nouveaux genres musicaux et de visiter de nouvelles régions avec la tournée de 2019. »

Suite à la campagne ayant touchée des milliers de Canadiens, plus de 300 fans ont participé aux partys de maison et plus de 450 000 se sont branchés sur la diffusion en direct. Cette année encore, les fans auront la chance de gagner une invitation au party de maison en suivant les instructions en ligne sur Bud Light Canada, ou ils pourront regarder les performances de chez eux avec la diffusion en direct. Une nouveauté cette année : Bud Light rehaussera l'expérience de diffusion en direct en incorporant de nouveaux moyens d'interagir avec l'auditoire, notamment en offrant la possibilité aux téléspectateurs d'influencer la fête, de voter pour leur chanson préférée, et plus encore.

La Tournée Party de Maison Bud Light s'inscrit dans le cadre des efforts continus de la marque de rassembler les gens autour de la musique et d'expériences communes, en offrant un spectacle inoubliable dans l'intimité d'une maison. Les artistes ayant précédemment participé à la Tournée Party de Maison Bud Light comprennent Ty Dolla $ign, French Montana et NERVO.

Suivez les comptes de médias sociaux de Bud Light Canada @budlightliving sur Instagram , Facebook , et Twitter et participez à la conversation avec #Tournéepartydemaisonbudlight.

