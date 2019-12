La Tour Richter s'ajoute au paysage de Montréal

Depuis sa fondation en 1926, Richter travaille fièrement aux côtés des propriétaires d'entreprises, des entrepreneurs et de leurs familles dans la communauté montréalaise. Après avoir déménagé plusieurs fois au fil des ans pour accueillir son équipe, Richter a élu domicile au 1981 McGill College de manière permanente en 2012 pour y poursuivre son expansion.

« Nous sommes heureux d'accueillir d'autres entreprises exceptionnelles dans la Tour Richter, ajoute Raymond Massi, associé et consultant à la retraite de Richter. Des locataires comme la Croix Bleue et Fiera Capital feront de la Tour Richter un véritable centre d'activités d'affaires. »

Les 60 associés et 500 membres de l'équipe de Richter sont impatients d'accueillir des événements communautaires et d'affaires passionnants dans la Tour Richter pendant de nombreuses années à venir.

À propos de Richter S.E.N.C.R.L. - Depuis ses débuts en 1926, Richter ne s'est jamais contenté du statu quo. Comptant parmi les plus importants cabinets indépendants de services-conseils au Canada, Richter aide les entrepreneurs, les propriétaires d'entreprises et leurs familles en appliquant une approche globale éprouvée qui met l'accent sur les clients et non seulement sur les entités qu'ils détiennent. Les 60 associés du cabinet offrent des services qui répondent à des besoins personnels et professionnels, comme la gestion du patrimoine, la philanthropie et la gouvernance; la fiscalité transfrontalière, canadienne et américaine; la gestion des risques et de la cybersécurité; la juricomptabilité, l'évaluation et les litiges; les conseils en matière de transaction; l'insolvabilité; et la vérification et la certification. L'équipe de Richter compte plus de 500 membres et poursuit son expansion dans les bureaux de Montréal, Toronto et Chicago. Richter.ca

SOURCE Richter Management (Toronto) Ltd.

Renseignements: Janna Petersen, Chef d'équipe, Communications d'entreprise, jpetersen@richter.ca

Liens connexes

www.richter.ca