La Tour du Parc olympique affiche désormais complet

MONTRÉAL, le 8 août 2022 /CNW Telbec/ - Pour la première fois de son histoire, la Tour de Montréal, icône emblématique du paysage montréalais, est maintenant occupée à 100 %.

L'entreprise SIGMA-RH, spécialisée en développement de logiciels de gestion des ressources humaines, a choisi d'accroître sa présence au Parc olympique en louant pour une durée de 13 ans (jusqu'en mars 2036) les trois derniers étages libres (12,13 et 14) du mât du Stade olympique. L'entreprise occupait déjà, depuis avril 2021, les étages 10 et 11. La prise de possession des nouveaux étages est prévue pour janvier 2023.

La Tour de Montréal affiche désormais complet! (Groupe CNW/Parc olympique)

Rappelons qu'en 2018, Desjardins/Accès D emménageait aux étages 1 à 7 de la Tour dans de tout nouveaux bureaux avec plus de 1 200 employés, après avoir signé un bail d'une durée de 15 ans. Puis, à l'automne 2021, l'institution financière confirmait sa présence et son implication dans l'est de Montréal en exerçant définitivement son option pour les étages 8 et 9. Les 14 étages locatifs sont donc aujourd'hui occupés à 100 % par plus de 2 000 employés de deux entreprises d'envergure, après 30 ans d'inoccupation (1987-2018).

« Je tiens à saluer la collaboration fructueuse et dynamique avec les équipes de SIGMA-RH et de Desjardins. Les employés qui viennent travailler quotidiennement rendent le Parc plus vivant que jamais. La Tour de Montréal, occupée à 100 %, c'est symbolique dans notre histoire de 46 ans. Le monde du travail change. La pandémie a bouleversé les habitudes du paradigme auto-boulot-dodo. Les employeurs doivent rendre leur milieu de travail plus agréable, collaboratif et convivial. Il faut que les employé(e)s aient le goût de venir rencontrer et retrouver leurs collègues pour discuter, échanger et créer. Les nouveaux espaces locatifs de la Tour répondent à ces nouveaux besoins en offrant en environnement dynamique et inspirant, ce qui redonne le goût aux travailleurs et travailleuses de revenir en présence ».

- Michel Labrecque, président-directeur général du Parc olympique.

« En 2021 nous avons stratégiquement choisi d'occuper les 10e et 11e étages de la Tour afin de marquer une nouvelle étape dans la croissance de l'entreprise. Un an plus tard, résultat de cette croissance, nous voilà déjà prêts à occuper trois étages de plus, soit cinq étages au total dans la Tour de Montréal. Nous sommes évidemment heureux de cette expansion et surtout très fiers de pouvoir continuer à offrir aux membres de notre personnel, actuels et futurs, un environnement de travail aussi unique et stimulant ».

- Patrice Poirier, président de SIGMA-RH Solutions

Travailler dans la cour des grands

La Tour du Parc olympique compte sur des espaces offrant une fenestration abondante et une vue imprenable sur la région métropolitaine. Parfaitement localisés, les bureaux de la Tour sont situés tout près de deux stations de métro (Pie-IX et Viau) à 15 minutes du centre-ville. Douze circuits d'autobus desservent les quartiers environnants et l'est de Montréal. Un réseau de voies cyclables efficaces et sécuritaire donne accès au site et de nombreux stationnements pour vélos ainsi que des stations BIXI sont positionnées stratégiquement, à proximité de l'entrée du vestibule des affaires de la Tour. À cela s'ajoutent des centaines de places de stationnement automobile, ainsi que des bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Les employé(e)s de ces deux entreprises ont également accès, dans un rayon de 10 minutes de marche, à une panoplie de services de proximité incluant une offre alimentaire renouvelée au Parc, mais également sur les artères commerciales du quartier HOMA, à l'un des plus beaux centres sportifs au Canada, à de magnifiques espaces verts, dont le parc Maisonneuve, aux institutions d'Espace pour la vie, au Cinéma StarCité, à l'Observatoire de la Tour, au Stade Saputo et aux nombreuses activités festivalières et événementielles qui se déroulent toute l'année dans le vaste quadrilatère du Quartier olympique.

« Les investissements du gouvernement du Québec, par l'entremise du Parc olympique, de la Ville de Montréal, de la STM, de l'ARTM et des partenaires privés ont vraiment amélioré la qualité de vie dans le Quartier olympique. Par le fait même, ils l'ont rendu plus attrayant pour ceux et celles qui y travaillent. Pris dans son ensemble, cela contribue à la vitalité de l'est de Montréal. Il faut sans cesse rappeler que le Parc figure parmi les installations olympiques les plus utilisées à travers le monde une fois les Jeux terminés, tant par les touristes que les résidents. Nous continuerons de travailler à son développement et à sa mise en valeur pour offrir une diversité d'usages pour l'ensemble de la collectivité ».

- Michel Labrecque, président-directeur général du Parc olympique.

À propos du Parc olympique

Créée le 1er novembre 2020, la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique (SDMVPO), « Parc olympique », remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020). La SDMVPO a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball les Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec, avec plus de cent millions de visiteurs depuis son inauguration.

Près de 46 ans après sa construction, le Parc olympique s'inscrit comme un site arborant une valeur patrimoniale incontestable, se déclinant sous quatre principaux aspects : historique, architectural, urbain et emblématique.

