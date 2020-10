La Tour de Montréal, finaliste au PMI International

Afin de donner une nouvelle vocation à la Tour de Montréal et lui permettre d'accueillir des locataires de prestige après 30 ans d'inoccupation, l'ambitieux projet de revitalisation a relevé un nombre impressionnant de défis techniques et démontré une grande capacité d'innovation. Près d'une centaine de parties prenantes se sont mobilisées pour livrer un bâtiment de base dans les coûts et les délais et accueillir Desjardins, un fleuron de l'économie québécoise. Dans le respect de la signature architecturale de Roger Taillibert, la plus haute tour inclinée au monde dévoile désormais sa structure unique, mise en valeur par un mur rideau de 5 000 m 2 , et soutenue par des systèmes à la fois esthétiques et performants.

« Le fait d'être finaliste pour ce prix de réputation internationale est l'équivalent de remporter la Coupe Stanley en matière de bonne gestion de projet. C'est l'aboutissement d'un travail d'équipe exemplaire, qui souligne le professionnalisme et l'expertise de nos employés ainsi que de toutes les entreprises qui ont œuvré et collaboré pour faire de la Tour de Montréal un des plus beaux espaces commerciaux dans la métropole », mentionne Michel Labrecque, président-directeur général du Parc olympique. De plus, il ajoute « M. Taillibert, qui est malheureusement décédé l'an dernier, avait, lors de l'une de ses dernières visites, apprécié nos efforts pour refaire une beauté à sa tour et surtout lui donner vie avec ses premiers locataires depuis la fin de sa construction en 1986 ».

« Je suis très fier de notre équipe qui a relevé le défi et n'a pas hésité à travailler dur pour mener à bien ce projet », affirme pour sa part Maurice Landry, premier vice-président, Construction et entretien. « Nous avons pu démontrer qu'un organisme public, tel que le Parc olympique, pouvait réaliser ce projet avec les mêmes exigences que le secteur privé, dans les délais et le budget impartis, tout en assurant un niveau de qualité architecturale exceptionnel. Ce fut une réussite totale et aujourd'hui, la population du Québec et les nombreux touristes peuvent admirer avec fierté la tour emblématique du Stade olympique en constatant qu'elle est enfin mise en valeur, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. »

L'ambitieux projet de rénovation de la Tour de Montréal s'inscrit dans la relance du Parc olympique entamée depuis 2012, qui a vu de nombreux projets et événements d'envergure se succéder dans ces installations mythiques québécoises.

Cette prestigieuse nomination s'ajoute aux nombreuses récompenses remportées dans la foulée de la revitalisation de la Tour de Montréal, soit :

Le prix Projet de l'année 2019 lors du gala élixir de PMI Montréal;

Le prix CANBIM 2017 dans la catégorie Design et ingénierie;

Deux récompenses lors de la 13 e édition des GRANDS PRIX DU DESIGN, dans la catégorie Bureau plus de 20 000 pi ² et Design de produit en petite série - Appareil d'éclairage ;

édition des GRANDS PRIX DU DESIGN, dans la catégorie et ; Une mention d'honneur lors de la remise des prix INOVA, dans la catégorie « catalyseur social et économique », soulignant l'impact significatif de ce projet d'envergure pour le rayonnement de l'est de Montréal.

À propos du prix Projet de l'année du Project Management Institute (PMI)

Fondé en 1969, le PMI est une organisation de renommée mondiale dans les domaines de la recherche et du développement en gestion de projet, au service de près de 3 millions de professionnels incluant plus de 600 000 membres, répartis dans 214 pays. Son prestigieux prix du Projet de l'année récompense une organisation dont le professionnalisme et l'expertise ont apporté une contribution majeure en matière de gestion de projet. Plus spécifiquement, le prix reconnaît les projets complexes de grande envergure qui se sont démarqués en termes de pratiques de gestion de projets, de bénéfices organisationnels et d'impacts positifs sur la société.

À propos du Parc olympique

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux olympiques d'été de 1976, et pour accueillir les Expos de Montréal, qui y ont séjourné pendant 27 ans. Depuis son inauguration, il a accueilli plus de cent millions de visiteurs, que ce soit pour admirer la ville de Montréal au sommet de la plus haute tour inclinée au monde, pour assister à un événement présenté au Stade, pour s'entraîner au Centre sportif, qui abrite également l'Institut national du sport du Québec, ou encore pour participer à une activité extérieure sur l'Esplanade.

Le Stade olympique, avec ses 56 000 sièges, est la seule enceinte au Québec pouvant recevoir plus de 22 000 personnes lors de grands rassemblements intérieurs. En 2018, le Stade a été occupé pendant 208 jours (incluant le montage, la tenue de l'événement et le démontage) et a accueilli au-delà de 220 000 visiteurs.

Son quadrilatère, en considérant ses installations et sa centaine de partenaires sur le site, est fréquenté par quatre millions de visiteurs chaque année. Générateur de plus de 2 500 emplois et symbole international de Montréal, le Parc olympique est un important moteur de développement économique et touristique. Ouvert sur le monde et en harmonie avec sa communauté environnante qu'est l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, ce parc urbain moderne est un site récréotouristique et événementiel unique où se côtoient création, découvertes, divertissement et activité physique.

Quarante-trois ans après sa construction, le Parc olympique s'inscrit comme un ensemble architectural arborant une valeur patrimoniale indéniable, notamment sur les plans historique, emblématique, architectural et urbain. Fiduciaire de cet important actif, la Régie des installations olympiques a pour mandat de préserver et d'exploiter les installations, tout en s'assurant que la population bénéficie de cet équipement faisant partie de la ligne d'horizon de la métropole.



