La TLX Type S 2021 marque le début de l'année Type S d'Acura

S'inspirant de l'Acura TLX primée de deuxième génération, qui est en vente depuis septembre, la TLX Type S présente en première un moteur V6 turbocompressé exclusif à la marque, un châssis sport avec suspension avant à double bras triangulaire et de puissants freins Brembomd, pour devenir la Type S la plus rapide et la plus maniable de l'histoire d'Acura.

Lorsqu'elle arrivera chez les concessionnaires en juin, l'Acura Type S 2021 bien équipée sera offerte au prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) d'environ 60 000 $1.

Au cœur de la TLX Type S 2021 se trouve un tout nouveau moteur Type S V6 turbocompressé de 3,0 litres, qui s'appuie sur des décennies d'expérience de développement de moteurs de performance et de prouesses en sports motorisés. Ce moteur développera 355 chevaux et un couple de 354 lb-pi, ce qui en fait le plus puissant de la gamme Type S à ce jour. Une suspension avant à double bras triangulaire et un mode de conduite Sport+, exclusif à la Type S, ont également été conçus spécialement pour offrir plus de performance et de plaisir pour le conducteur. De plus, pour la première fois dans un modèle Type S, la puissance est distribuée par le système toutes roues motrices super-maniabilitémc (SH-AWDmd) à véritable vectorisation de couple.

La TLX Type S 2021 est offerte en six couleurs extérieures jumelées à deux options pour l'intérieur, dont la toute nouvelle peinture Œil de tigre nacré - exclusive à la Type S. De nombreux éléments extérieurs distinguent la mouture de performance de la TLX, dont une calandre pentagonale diamantée ouverte pour un débit d'air accru, quatre large embouts d'échappement et des jantes légères inspirées de la NSX conjuguées aux pneus d'été de la série 255 P-Zero de Pirelli.

Dans l'habitacle, les occupants bénéficient de sièges à 16 réglages électriques avec insertion en Ultrasuedemd et de supports latéraux réglables, ainsi que de l'emblème Type S sur les appuie-tête. La Type S est particulièrement bien équipée, dont plusieurs caractéristiques haut de gamme et sophistiquées comme l'ensemble TLX Advance, qui comprend la chaîne haute-fidélité ELS STUDIO 3D® à 17 haut-parleurs, primée et acclamée par la critique.

Plus de détails sur la TLX Type S 2021 seront disponibles à l'approche de sa date de mise en vente en juin.

Depuis son lancement, l'Acura TLX de deuxième génération a reçu de nombreux éloges pour son style, ses performances et ses technologies axées sur le conducteur. À la suite de son lancement l'automne dernier, la TLX a été nommée « Choix du conducteur » par la revue Motor Week, est l'une des « Meilleures voitures de 2021 » d'AutoHebdo, et la chaîne haute-fidélité ELS STUDIO 3D® a été nommée « Meilleure chaîne audio » des prix automobile 2021 décernés par la revue Esquire.

De plus, le coussin gonflable avant du passager de prochaine génération a reçu le prix « Meilleure nouveauté » de la revue Popular Science. La TLX a également reçu la cote TOP SAFETY PICK+ de l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), la plus haute cote émise par cet organisme.

maniabilitémc de 4e génération De série De série Puissance nette maximale (SAE) 272 355 Couple net maximal (SAE) 280 354 Suspension Avant : Double bras triangulaire Arrière : Multibras Avant : Double bras triangulaire Arrière : Multibras Système d'amortisseurs adaptatifs Livrable De série Direction assistée électrique (EPS) Entraînée par courroie, Rapport variable Entraînée par courroie, Rapport variable Système de freinage Servofrein électrique Servofrein électrique Freins avant à 4 pistons Brembomd Jantes 18 x 8,0 à rayons multiples 20 x 9,0 gris requin à rayons multiples Livrable 20 x 9,0 légères à rayons en Y Pneus 235/50 R18 97V Bridgestone

Turanza, toutes saisons 255/35 R20 97Y Pirelli, toutes saisons Livrable Pirelli P Zero, été CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES Éclairage extérieur entièrement à DEL • • Interface True Touchpad à affichage haute

définition de 10,2 pouces • • Système de navigation Acura avec vue

tridimensionnelle Livrable • Intégration d'Apple CarPlaymd / Android Automc • • Tapis de recharge sans fil Livrable • ELS Studio 3D® à 17 haut-parleurs, 710 watts

et double caisson d'extrêmes graves Telfordmc Livrable • Système dynamique intégré (IDS) 4 modes : Confort / Normal / Sport / Individuel 5 modes : Confort / Normal / Sport/ Sport +/ Individuel Sièges avant à 16 réglages électriques Livrables • Sièges avant chauffants • • Sièges avant ventilés Livrables • Volant sport à base plate Livrable • Garniture en aluminium véritable Livrable • Éclairage ambiant à DEL IconicDrivemc Livrable • Démarreur à distance • • Rétroviseurs extérieurs électriques repliables Livrables • Essuie-glaces automatiques Livrables • Point d'accès WiFi 4G LTE • • AcuraWatchmc • • Système d'assistance dans les embouteillages • •



COULEURS INTÉRIEURES DE LA TLX TYPE S COULEURS EXTÉRIEURES DE LA TLX TYPE S Ébène Rouge Œil de tigre nacré* •

Rouge performance nacré* •

Noir majestueux nacré*

• Blanc platine nacré*

• Bleu ultime nacré*2 •

Acier moderne métallisé

•

* Peintures haut de gamme offertes à un coût supplémentaire

1 Prix définitifs annoncés ultérieurement. Les prix des concessionnaires peuvent varier.

2 La couleur Bleu ultime nacré n'est pas offerte en précommande

Acura est la division performance de luxe de Honda Canada Inc. et est une marque reconnue d'automobiles de luxe de Performance conçue avec précision, une approche originale de la technologie et de la conception créant une nouvelle expérience de conduite. La gamme Acura se caractérise par cinq modèles distincts - la berline de performance de luxe TLX, la berline sport ILX, le VUS multisegment de luxe RDX à cinq passagers et le VUS de luxe Acura MDX à sept passagers. Acura a lancé sa supervoiture NSX électrifiée de nouvelle génération en tant que nouvelle expression et apogée de la Performance conçue avec précision d'Acura. Acura a célébré son 30e anniversaire au Canada en février 2017 et compte maintenant plus de 50 concessionnaires dans son réseau dans tout le pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.acura.ca.

