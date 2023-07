BOTHWELL, ON, le 10 juill. 2023 /CNW/ - Le Conseil d'administration et le personnel de la Thunderbird Partnership Foundation sont heureux de publier son rapport annuel 2022-23 intitulé Retrouver l'équilibre pour se rendre à destination. Nous savons que la vie des membres des Premières nations s'enrichie grâce à un voyage qui serpente le long d'un chemin impliquant l'espoir, l'appartenance, la signification et culminant à la raison d'être. Ce voyage se reflète dans le titre et dans les nombreuses histoires que nous présentons dans le rapport annuel de cette année.

La Thunderbird Partnership Foundation - Rapport Annuel 2022-2023 (Groupe CNW/Thunderbird Partnership Foundation)

Au cours de 2022-23, nous avons travaillé fort pour sensibiliser le public au ressourcement équitable pour les Premières nations. Notre travail a été appuyé par un exposé de position décrivant les principaux problèmes avec des solutions en quatre recommandations. Dans l'ensemble, les recommandations demandent aux gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral de veiller à ce que les droits des peuples autochtones d'avoir un accès universel à des services de traitements adaptés à leur culture soient respectés et que des sources de financement équitable assurent aux Premières nations les moyens de répondre à la crise des opioïdes et de la méthamphétamine.

Pour soutenir cette campagne, Thunderbird a créé une page d'information sur la parité salariale sur notre site Web nouvellement conçu, où nous continuerons d'ajouter des informations mises à jour sur ce sujet très important.

Voici quelques faits saillants du rapport annuel de cette année:

Les nouvelles priorités stratégiques de Thunderbird pour 2024-2029

Un aperçu de la campagne de réduction des méfaits de Thunderbird

Des informations sur les nouveaux programmes de formation de Thunderbird

L'expansion du système d'information sur la gestion des dépendances

Bilan de l'année NNADAP/NYSAP

Veuillez cliquer sur le lien suivant pour lire le rapport annuel 2022-2023 en français : https://thunderbirdpf.org/?resources=annual-report-2023

Pour information: [email protected]

La Thunderbird Partnership Foundation est une voix nationale qui défend l'équité en matière de bien-être mental chez les Premières Nations. En tant que principal organisme centré sur la culture et préconisant la collaboration, l'intégration et les approches holistiques de la guérison et du bien-être, nous nous efforçons de réaliser notre vision en cultivant et en renforçant les relations qui nous relient (nous, les peuples autochtones) à nos forces et à notre identité culturelles au sein de communautés saines et holistiques.

SOURCE Thunderbird Partnership Foundation