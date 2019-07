La Thaïlande lance des produits rizicoles thaïlandais, prêts à consommer, offrant aux consommateurs modernes, soucieux de leur santé, un choix pratique santé

BANGKOK, le 1er juill. 2019 /CNW/ - Le Département du commerce extérieur, Ministère du Commerce de la Thaïlande, a lancé un projet baptisé « Penser au riz, Penser à la Thaïlande » grande vitrine valorisant le savoir qui entoure le riz thaïlandais, et ce, dans le but d'encourager la communauté internationale à veiller à la santé des consommateurs et à sensibiliser l'opinion à la riziculture nationale. De nos jours, tirant parti des technologies modernes et des innovations de pointe, le riz thaïlandais a fait de bonds en avant pour répondre à la demande en constante évolution des consommateurs mondiaux.