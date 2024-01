BANGKOK, le 3 janv. 2024 /CNW/ -- Central Pattana plc, premier promoteur immobilier de la Thaïlande et exploitant de 39 centres commerciaux à l'échelle nationale, en collaboration avec des partenaires publics et privés de premier plan, dont l'Autorité du tourisme de Thaïlande, la Bangkok Metropolitan Administration Royal Thai Police et Ratchaprasong Square Trade Association (RSTA), ont créé un événement sensationnel de compte à rebours de classe mondiale, renforçant ainsi sa réputation en tant que premier compte à rebours du monde du divertissement depuis plus de deux décennies, avec un moment historique où des centaines de milliers de personnes se sont unies pour le compte à rebours jusqu'en 2024.

La Thaïlande accueille 2024 au CentralWorld, Times Square of Asia – le seul événement mondial de compte à rebours de tous les temps au cœur de Bangkok (PRNewsfoto/CENTRAL PATTANA) La Thaïlande accueille 2024 au CentralWorld, Times Square of Asia – le seul événement mondial de compte à rebours de tous les temps au cœur de Bangkok (PRNewsfoto/CENTRAL PATTANA)

Amorcez l'année 2024, entourés du spectaculaire feu d'artifice futuriste sur 180 degrés, qui allie des feux d'artifice réels à des expositions artistiques sur l'écran Panoramix. De plus, c'est le seul lieu où se rassemblent des artistes de la K-Pop, de la C-Pop et de la T-Pop sur la même scène : Youngjae Got 7, artiste de la C-Pop : Patrick Nattawat et un certain nombre d'artistes de la T-Pop menés par PP Krit et Billkin Putthipong, BOWKYLION et une collaboration entre Nont Thanont x Ink Warunthorn et le compte à rebours final de 15 minutes jusqu'en 2024 sur les écrans de Bangkok.

Il ne fait aucun doute que le Bangkok cOuntdOwn 2024 est le lieu du compte à rebours le plus populaire au cœur de la Thaïlande depuis plus de deux décennies. En plus des nombreuses collaborations du centralwOrld avec d'autres secteurs dans l'organisation des événements du compte à rebours depuis 2000, niché au cœur de la ville avec un accès au transport fluide et la vaste zone de Ratchaprasong capable d'accueillir plus de 250 000 personnes, le Central World devient la destination ultime pour accueillir la nouvelle année.

C'est une autre année où le centralwOrld a célébré les moments du compte à rebours du Nouvel An avec des gens du monde entier. Pour la cinquième année consécutive, nous nous rendons à l'écran de Times Square New York pour terminer la dernière nuit de l'année. De plus, les moments spectaculaires et mémorables font en sorte que le centralwOrld Bangkok cOuntdOwn 2024 devienne un événement symbolique des célébrations du Nouvel An en Thaïlande, créant ainsi les moments de fin d'année les plus mémorables, au même titre que les meilleurs événements de compte à rebours dans le monde. Des mesures de sécurité importantes ont aussi été prises pour l'événement, ce qui a permis d'assurer la confiance de la grande foule de Thaïlandais et de touristes étrangers et a stimulé l'économie du pays.

