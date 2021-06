« La tendance nationale des mises en chantier d'habitations est demeurée élevée en mai et a légèrement augmenté par rapport à avril, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. En mai, la hausse des mises en chantier de logements collectifs a contrebalancé la baisse des mises en chantier de maisons individuelles dans les centres urbains du Canada, ce qui a contribué à l'augmentation de la tendance nationale. Cependant, les mises en chantier à Toronto, à Vancouver et à Montréal ont suivi une tendance à la baisse en mai, car les niveaux d'activité sur ces marchés sont demeurés modérés par rapport aux sommets historiques enregistrés au premier trimestre de l'année. »

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus complet de l'état du marché de l'habitation canadien. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées (DDA), car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est passé de 267 449 en avril à 275 916 en mai, ce qui représente une augmentation de 3,2 %. Dans les centres urbains, ce nombre a augmenté de 1,8 % pour s'élever à 254 647 en mai. Toujours en milieu urbain, il a progressé de 10,9 % dans le segment des logements collectifs et a diminué de 18 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 190 530 et à 64 117 en mai.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 21 269.

Les Mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL, en français et en anglais. Nos analystes peuvent également fournir d'autres observations sur leurs marchés respectifs. Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de juin 2021 le 16 juillet à 8 h 15 (HE).

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et de l'information aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

Données sur les mises en chantier d'habitations dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Tous les autres logements Ensemble des logements







Mai 2020 Mai 2021 % Mai 2020 Mai 2021 % Mai 2020 Mai 2021 % Provinces (centres de 10 000 hab. et plus)

















T.-N.-L.

16 51 219 1 16 ## 17 67 294 Î.-P.-É.

17 60 253 72 46 -36 89 106 19 N.-É.

110 63 -43 166 609 267 276 672 143 N.-B.

56 114 104 225 446 98 281 560 99 Atlantique

199 288 45 464 1 117 141 663 1 405 112 Qc

1 006 985 -2 4 313 4 166 -3 5 319 5 151 -3 Ont.

1 651 2 507 52 3 252 5 439 67 4 903 7 946 62 Man.

141 223 58 181 320 77 322 543 69 Sask.

82 176 115 78 280 259 160 456 185 Alb.

632 1 121 77 940 1 738 85 1 572 2 859 82 Prairies

855 1 520 78 1 199 2 338 95 2 054 3 858 88 C.-B.

578 686 19 2 497 2 925 17 3 075 3 611 17 Canada (centres de 10 000 hab. et plus) 4 289 5 986 40 11 725 15 985 36 16 014 21 971 37 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 36 30 -17 14 27 93 50 57 14 Barrie

106 66 -38 10 158 ## 116 224 93 Belleville

18 52 189 12 15 25 30 67 123 Brantford

32 45 41 32 57 78 64 102 59 Calgary

262 460 76 459 1 121 144 721 1 581 119 Edmonton

275 508 85 395 552 40 670 1 060 58 Grand Sudbury 2 21 ## 2 18 ## 4 39 ## Guelph

27 12 -56 0 9 ## 27 21 -22 Halifax

84 13 -85 137 554 304 221 567 157 Hamilton

52 29 -44 57 307 439 109 336 208 Kelowna

43 54 26 113 41 -64 156 95 -39 Kingston

12 39 225 200 15 -93 212 54 -75 Kitchener-Cambridge-Waterloo 52 110 112 79 424 437 131 534 308 Lethbridge

11 29 164 6 15 150 17 44 159 London

46 234 409 94 325 246 140 559 299 Moncton

18 43 139 153 263 72 171 306 79 Montréal

406 308 -24 2 502 2 129 -15 2 908 2 437 -16 Oshawa

83 188 127 95 656 ## 178 844 374 Ottawa-Gatineau 334 408 22 686 1 310 91 1 020 1 718 68 Gatineau

52 47 -10 275 418 52 327 465 42 Ottawa

282 361 28 411 892 117 693 1 253 81 Peterborough

24 31 29 13 0 -100 37 31 -16 Québec

172 138 -20 842 864 3 1 014 1 002 -1 Regina

11 39 255 31 14 -55 42 53 26 Saguenay

23 42 83 40 30 -25 63 72 14 St. Catharines-Niagara 66 90 36 29 172 493 95 262 176 Saint John

16 25 56 2 7 250 18 32 78 St. John's

11 47 327 0 14 ## 11 61 455 Saskatoon

65 128 97 46 259 463 111 387 249 Sherbrooke

36 49 36 114 147 29 150 196 31 Thunder Bay

3 14 367 24 7 -71 27 21 -22 Toronto

530 599 13 2 028 2 057 1 2 558 2 656 4 Trois-Rivières

36 34 -6 121 54 -55 157 88 -44 Vancouver

241 258 7 1 853 2 300 24 2 094 2 558 22 Victoria

55 62 13 205 131 -36 260 193 -26 Windsor

52 69 33 24 167 ## 76 236 211 Winnipeg

115 187 63 138 306 122 253 493 95 Ensemble des régions

3 355 4 461 33 10 556 14 525 38 13 911 18 986 36 Données fondées sur les définitions du Recensement de 2016.





































Source : Centre d'analyse de marché de la SCHL















## non calculable / valeur extrême



















Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)





Maisons individuelles Tous les autres logements Ensemble des logements





Avril 2021 Mai 2021 % Avril 2021 Mai 2021 % Avril 2021 Mai 2021 %

Provinces (centres de 10 000 hab. et plus)



















T.-N.-L.

834 610 -27 105 199 90 939 809 -14

Î.-P.-É.

440 562 28 324 552 70 764 1 114 46

N.-É.

1 214 865 -29 1 693 7 301 331 2 907 8 166 181

N.-B.

2 021 1 342 -34 2 070 5 009 142 4 091 6 351 55

Qc

9 656 8 648 -10 52 579 49 172 -6 62 235 57 820 -7

Ont.

35 280 27 237 -23 66 421 64 920 -2 101 701 92 157 -9

Man.

2 996 2 550 -15 1 992 3 840 93 4 988 6 390 28

Sask.

2 493 2 088 -16 2 460 3 360 37 4 953 5 448 10

Alb.

14 742 12 567 -15 17 201 21 142 23 31 943 33 709 6

C.-B.

8 514 7 648 -10 27 028 35 035 30 35 542 42 683 20

Canada (centres de 10 000 hab. et plus) 78 190 64 117 -18 171 873 190 530 11 250 063 254 647 2

Canada (toutes les régions) 90 951 79 955 -12 176 500 195 962 11 267 449 275 916 3

Régions métropolitaines

Abbotsford-Mission 269 288 7 384 324 -16 653 612 -6

Barrie

881 642 -27 1 332 1 896 42 2 213 2 538 15

Belleville

492 455 -8 216 180 -17 708 635 -10

Brantford

365 473 30 192 684 256 557 1 157 108

Calgary

6 301 4 914 -22 8 820 13 452 53 15 121 18 366 21

Edmonton

6 607 5 920 -10 7 704 6 624 -14 14 311 12 544 -12

Grand Sudbury 1 008 434 -57 0 216 ## 1 008 650 -36

Guelph

500 105 -79 1 188 108 -91 1 688 213 -87

Halifax

498 165 -67 1 056 6 648 ## 1 554 6 813 338

Hamilton

2 215 357 -84 4 104 3 684 -10 6 319 4 041 -36

Kelowna

620 578 -7 888 492 -45 1 508 1 070 -29

Kingston

483 465 - 4 204 180 -12 687 645 -6

Kitchener-Cambridge-Waterloo 1 173 1 457 24 9 636 5 088 -47 10 809 6 545 -39

Lethbridge

560 442 -21 144 180 25 704 622 -12

London

3 230 2 445 -24 5 736 3 900 -32 8 966 6 345 -29

Moncton

594 486 -18 1 128 3 156 180 1 722 3 642 111

Montréal

3 628 2 605 -28 35 808 25 347 -29 39 436 27 952 -29

Oshawa

2 165 1 820 -16 1 344 7 872 486 3 509 9 692 176

Ottawa-Gatineau 4 987 4 480 -10 14 592 15 720 8 19 579 20 200 3

Gatineau

580 529 -9 6 564 5 016 -24 7 144 5 545 -22

Ottawa

4 407 3 951 -10 8 028 10 704 33 12 435 14 655 18

Peterborough 256 284 11 0 0 - 256 284 11

Québec

1 441 1 131 -22 5 844 10 368 77 7 285 11 499 58

Regina

518 631 22 324 168 -48 842 799 -5

Saguenay

440 375 -15 264 360 36 704 735 4

St. Catharines-Niagara 1 454 1 376 -5 1 128 2 064 83 2 582 3 440 33

Saint John

464 264 -43 576 84 -85 1 040 348 -67

St. John's

773 706 -9 84 168 100 857 874 2

Saskatoon

1 993 1 390 -30 2 088 3 108 49 4 081 4 498 10

Sherbrooke

718 665 -7 2 112 1 764 -16 2 830 2 429 -14

Thunder Bay

715 298 -58 48 84 75 763 382 -50

Toronto

7 445 6 281 -16 26 268 24 684 -6 33 713 30 965 -8

Trois-Rivières 357 221 -38 492 648 32 849 869 2

Vancouver

3 165 3 001 -5 15 960 27 600 73 19 125 30 601 60

Victoria

1 042 675 -35 3 180 1 572 -51 4 222 2 247 -47

Windsor

661 703 6 1 512 2 004 33 2 173 2 707 25

Winnipeg

2 518 2 071 -18 1 848 3 672 99 4 366 5 743 32

Données fondées sur les définitions du Recensement de 2016.

















Source : Centre d'analyse de marché de la SCHL

















## non calculable / valeur extrême



































































