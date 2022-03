« Selon la tendance et les données mensuelles désaisonnalisées et annualisées, le niveau des mises en chantier d'habitations au Canada demeure historiquement élevé, mais la tendance sur six mois a légèrement diminué de janvier à février, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. Dans les centres urbains du Canada, le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier a augmenté en février, tant pour les maisons individuelles que pour les logements collectifs. Parmi les marchés de Montréal, de Toronto et de Vancouver, seul celui de Toronto a vu croître le nombre désaisonnalisé annualisé des mises en chantier en février, en raison d'une hausse des mises en chantier de maisons individuelles et de logements collectifs. »

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est passé de 229 185 en janvier à 247 256 en février, ce qui représente une augmentation de 8 %. Dans les centres urbains, ce nombre s'est accru de 10 % pour s'établir à 222 563 en février. Il a augmenté de 13 % dans le segment des logements collectifs et de 2 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 161 912 et à 60 651.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 24 693.

Les Mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL, en anglais et en français. Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de mars le 19 avril à 8 h 15 (HE).

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des renseignements objectifs aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

T.-N.-L.

9 21 133 1 11 ## 10 32 220 Î.-P.-É.

6 5 -17 10 10 - 16 15 -6 N.-É.

111 76 -32 240 127 -47 351 203 -42 N.-B.

16 20 25 53 2 -96 69 22 -68 Atlantique

142 122 -14 304 150 -51 446 272 -39 Qc

420 282 -33 3 717 2 222 -40 4 137 2 504 -39 Ont.

1 701 1 333 -22 3 535 5 715 62 5 236 7 048 35 Man.

181 152 -16 318 427 34 499 579 16 Sask.

91 99 9 115 152 32 206 251 22 Alb.

855 926 8 999 1 323 32 1 854 2 249 21 Prairies

1 127 1 177 4 1 432 1 902 33 2 559 3 079 20 C.-B.

581 517 -11 2 710 1 983 -27 3 291 2 500 -24 Canada (10 000 +) 3 971 3 431 -14 11 698 11 972 2 15 669 15 403 -2 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 28 30 7 131 84 -36 159 114 -28 Barrie

33 41 24 4 21 425 37 62 68 Belleville

14 18 29 2 0 -100 16 18 13 Brantford

33 24 -27 58 6 -90 91 30 -67 Calgary

343 398 16 299 761 155 642 1 159 81 Edmonton

409 422 3 558 394 -29 967 816 -16 Grand Sudbury 0 0 - 2 0 -100 2 0 -100 Guelph

11 10 -9 55 4 -93 66 14 -79 Halifax

70 42 -40 143 90 -37 213 132 -38 Hamilton

28 51 82 623 148 -76 651 199 -69 Kelowna

92 36 -61 163 27 -83 255 63 -75 Kingston

20 6 -70 5 9 80 25 15 -40 Kitchener-Cambridge-Waterloo 70 96 37 32 87 172 102 183 79 Lethbridge

23 21 -9 111 99 -11 134 120 -10 London

194 115 -41 520 49 -91 714 164 -77 Moncton

7 3 -57 2 2 - 9 5 -44 Montréal

130 102 -22 2 929 1 053 -64 3 059 1 155 -62 Oshawa

166 42 -75 176 31 -82 342 73 -79 Ottawa-Gatineau 227 134 -41 527 743 41 754 877 16 Gatineau

17 5 -71 79 381 382 96 386 302 Ottawa

210 129 -39 448 362 -19 658 491 -25 Peterborough

10 10 - 131 0 -100 141 10 -93 Québec

94 53 -44 142 341 140 236 394 67 Regina

17 23 35 86 13 -85 103 36 -65 Saguenay

3 13 333 4 18 350 7 31 343 St. Catharines-Niagara 59 46 -22 93 96 3 152 142 -7 Saint John

5 6 20 0 0 - 5 6 20 St. John's

8 20 150 0 11 ## 8 31 288 Saskatoon

73 73 - 29 138 376 102 211 107 Sherbrooke

40 33 -18 140 100 -29 180 133 -26 Thunder Bay

0 0 - 0 4 ## 0 4 ## Toronto

456 418 -8 1 149 4 697 309 1 605 5 115 219 Trois-Rivières

4 1 -75 11 75 ## 15 76 407 Vancouver

206 247 20 2 011 1 118 -44 2 217 1 365 -38 Victoria

74 46 -38 83 367 342 157 413 163 Windsor

32 51 59 31 10 -68 63 61 -3 Winnipeg

152 130 -14 299 415 39 451 545 21 Toutes les RMR

3 131 2 761 -12 10 549 11 011 4 13 680 13 772 1

Les données pour 2021 et 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016. Source : SCHL (Relevé des mises en chantier et des achèvements et Relevé des logements écoulés sur le marché) ## non calculable / valeur extrême



















Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements



Janvier 2022 Février 2022 % Janvier 2022 Février 2022 % Janvier 2022 Février 2022 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

885 1 020 15 46 172 274 931 1 192 28 Î.-P.-É.

209 240 15 84 120 43 293 360 23 N.-É.

1 408 1 277 -9 5 440 1 540 -72 6 848 2 817 -59 N.-B.

846 1 109 31 864 229 -73 1 710 1 338 -22 Qc

12 803 9 507 -26 52 874 37 488 -29 65 677 46 995 -28 Ont.

24 352 23 342 -4 34 816 75 427 117 59 168 98 769 67 Man.

2 209 2 222 1 5 124 5 124 - 7 333 7 346 0 Sask.

1 151 1 618 41 732 1 824 149 1 883 3 442 83 Alb.

8 634 12 880 49 15 034 16 101 7 23 668 28 981 22 C.-B.

7 211 7 436 3 28 136 23 887 -15 35 347 31 323 -11 Canada (10 000 +) 59 708 60 651 2 143 150 161 912 13 202 858 222 563 10 Canada (toutes les régions) 78 142 78 073 0 151 041 169 184 12 229 185 247 256 8 Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 106 457 331 1 932 1 008 -48 2 038 1 465 -28 Barrie

1 137 983 -14 276 252 -9 1 413 1 235 -13 Belleville

309 650 110 72 0 -100 381 650 71 Brantford

1 074 436 -59 0 72 ## 1 074 508 -53 Calgary

3 870 5 842 51 3 636 9 132 151 7 506 14 974 99 Edmonton

3 561 5 824 64 8 184 4 728 -42 11 745 10 552 -10 Grand Sudbury 171 123 -28 12 0 -100 183 123 -33 Guelph

237 192 -19 144 48 -67 381 240 -37 Halifax

691 760 10 5 064 1 080 -79 5 755 1 840 -68 Hamilton

583 854 46 1 020 1 776 74 1 603 2 630 64 Kelowna

806 567 -30 564 324 -43 1 370 891 -35 Kingston

1 050 144 -86 0 108 ## 1 050 252 -76 Kitchener-Cambridge-Waterloo 422 1 220 189 948 1 044 10 1 370 2 264 65 Lethbridge

187 305 63 1 740 1 188 -32 1 927 1 493 -23 London

1 913 1 689 -12 3 192 588 -82 5 105 2 277 -55 Moncton

334 185 -45 240 24 -90 574 209 -64 Montréal

2 601 2 417 -7 24 086 13 725 -43 26 687 16 142 -40 Oshawa

966 473 -51 372 372 - 1 338 845 -37 Ottawa-Gatineau 3 781 2 782 -26 5 628 8 916 58 9 409 11 698 24 Gatineau

793 209 -74 2 652 4 572 72 3 445 4 781 39 Ottawa

2 988 2 573 -14 2 976 4 344 46 5 964 6 917 16 Peterborough 290 412 42 0 0 - 290 412 42 Québec

1 660 1 038 -37 6 540 4 092 -37 8 200 5 130 -37 Regina

389 330 -15 360 156 -57 749 486 -35 Saguenay

1 094 1 046 -4 528 216 -59 1 622 1 262 -22 St. Catharines-Niagara 685 720 5 1 380 1 152 -17 2 065 1 872 -9 Saint John

94 327 248 576 0 -100 670 327 -51 St. John's

729 924 27 24 132 450 753 1 056 40 Saskatoon

580 1 141 97 348 1 656 376 928 2 797 201 Sherbrooke

739 829 12 1 560 1 200 -23 2 299 2 029 -12 Thunder Bay 136 88 -35 0 48 ## 136 136 - Toronto

8 288 9 399 13 13 980 56 364 303 22 268 65 763 195 Trois-Rivières 436 114 -74 168 900 436 604 1 014 68 Vancouver

2 881 3 752 30 19 392 13 416 -31 22 273 17 168 -23 Victoria

817 645 -21 2 784 4 404 58 3 601 5 049 40 Windsor

765 811 6 804 120 -85 1 569 931 -41 Winnipeg

1 849 1 834 -1 4 452 4 980 12 6 301 6 814 8

Les données pour 2021 et 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016.

Source : SCHL (Relevé des mises en chantier et des achèvements et Relevé des logements écoulés sur le marché)

## non calculable / valeur extrême



