En raison de la COVID-19, il n'a pas été possible de réaliser le Relevé mensuel des mises en chantier et des achèvements (RMCA) de la SCHL pour la région métropolitaine de recensement (RMR) de Kelowna en décembre 2020. Toutefois, cela n'a pas eu d'incidence sur l'orientation de la tendance globale en décembre. Nous recommencerons à réaliser le RMCA pour Kelowna en janvier. Nous continuerons de surveiller la situation dans chaque centre et de rajuster le RMCA en conséquence.

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus complet de l'état du marché de l'habitation canadien. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées et annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Dans l'ensemble des régions du Canada, en excluant la RMR de Kelowna, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a connu une baisse de 12,2 % en décembre par rapport à novembre. Dans les centres urbains, ce nombre a diminué de 12,8 % en décembre. Toujours en milieu urbain, il a reculé de 15,1 % dans le segment des logements collectifs et de 5,5 % dans celui des maisons individuelles.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 22 373.

Les Mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées sur le site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL, en français et en anglais. Nos analystes peuvent également fournir d'autres observations sur leurs marchés respectifs. Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de janvier 2021 le 15 février à 8 h 15 (HE).

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et de l'information aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.



Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus

Maisons individuelles Autres Tous les logements



décembre

2019 décembre

2020 % décembre

2019 décembre

2020 % décembre

2019 décembre

2020 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L. 42 53 26 24 7 -71 66 60 -9 Î.-P.-É. 19 18 -5 88 11 -88 107 29 -73 N.-É. 159 143 -10 358 353 -1 517 496 -4 N.-B. 45 77 71 40 434 ## 85 511 ## Atlantique 265 291 10 510 805 58 775 1,096 41 Qc 504 583 16 2,674 3,952 48 3,178 4,535 43 Ont. 1,586 1,700 7 3,147 3,989 27 4,733 5,689 20 Man. 136 174 28 226 336 49 362 510 41 Sask. 62 137 121 130 128 -2 192 265 38 Alb. 831 914 10 2,270 1,525 -33 3,101 2,439 -21 Prairies 1,029 1,225 19 2,626 1,989 -24 3,655 3,214 -12 C.-B. 490 536 9 2,941 2,714 -8 3,431 3,250 -5 B.C. (sans Kelowna) 456 536 18 2,895 2,714 -6 3,351 3,250 -3 Canada(10 000+) 3,874 4,335 12 11,898 13,449 13 15,772 17,784 13 Canada (10,000+ sans Kelowna en 2019) 3,840 4,335 13 11,852 13,449 13 15,692 17,784 13



















Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 30 30 - 180 13 -93 210 43 -80 Barrie 20 34 70 0 6 ## 20 40 100 Belleville 39 37 -5 32 14 -56 71 51 -28 Brantford 19 31 63 22 81 268 41 112 173 Calgary 352 402 14 1,778 438 -75 2,130 840 -61 Edmonton 338 377 12 404 1,009 150 742 1,386 87 Grand Sudbury 9 6 -33 2 8 300 11 14 27 Guelph 10 21 110 9 87 ## 19 108 468 Halifax 76 75 -1 294 253 -14 370 328 -11 Hamilton 27 45 67 33 281 ## 60 326 443 Kelowna 34 -- -- 46 -- -- 80 -- -- Kingston 40 20 -50 20 37 85 60 57 -5 Kitchener-Cambridge-Waterloo 76 63 -17 523 249 -52 599 312 -48 Lethbridge 23 28 22 8 12 50 31 40 29 London 118 153 30 90 76 -16 208 229 10 Moncton 15 18 20 23 335 ## 38 353 ## Montréal 160 159 -1 1,391 2,636 90 1,551 2,795 80 Oshawa 62 67 8 217 97 -55 279 164 -41 Ottawa-Gatineau 260 262 1 594 812 37 854 1,074 26 Gatineau 39 59 51 245 248 1 284 307 8 Ottawa 221 203 -8 349 564 62 570 767 35 Peterborough 10 25 150 0 0 - 10 25 150 Québec 60 44 -27 186 397 113 246 441 79 Regina 8 47 488 20 49 145 28 96 243 Saguenay 21 22 5 4 64 ## 25 86 244 St. Catharines-Niagara 88 153 74 160 79 -51 248 232 -6 Saint John 3 29 ## 0 0 - 3 29 ## St. John's 30 44 47 19 6 -68 49 50 2 Saskatoon 48 83 73 102 74 -27 150 157 5 Sherbrooke 42 53 26 163 103 -37 205 156 -24 Thunder Bay 6 1 -83 0 0 - 6 1 -83 Toronto 407 429 5 1,407 2,159 53 1,814 2,588 43 Trois-Rivières 11 10 -9 36 33 -8 47 43 -9 Vancouver 208 241 16 2,070 1,912 -8 2,278 2,153 -5 Victoria 42 67 60 215 274 27 257 341 33 Windsor 60 59 -2 36 54 50 96 113 18 Winnipeg 106 136 28 181 179 -1 287 315 10 Toutes les régions 2,858 3,271 14 10,265 11,827 15 13,123 15,098 15 Total (sans Kelowna) 2,824 3,271 16 10,219 11,827 16 13,043 15,098 16 Données fondées sur les définitions du recensement de 2016. Source : Centre d'analyse de marché, SCHL ## non calculable / valeurs extremes -- non disponible



Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)

Maisons individuelles Autres Tous les logements



novembre

2020 décembre

2020 % novembre

2020 décembre 2020 % novembre 2020 décembre 2020 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L. 449 501 12 316 85 -73 765 586 -23 Î.-P.-É. 303 238 -21 684 132 -81 987 370 -63 N.-É. 1,790 1,542 -14 5,492 4,221 -23 7,282 5,763 -21 N.-B. 846 862 2 3,883 5,294 36 4,729 6,156 30 Qc 8,033 7,736 -4 47,729 38,249 -20 55,762 45,985 -18 Ont. 24,348 19,900 -18 57,925 48,413 -16 82,273 68,313 -17 Man. 2,059 2,422 18 9,336 4,032 -57 11,395 6,454 -43 Sask. 1,377 1,548 12 1,836 1,536 -16 3,213 3,084 -4 Alb. 10,248 11,125 9 15,051 18,382 22 25,299 29,507 17 C.-B. 7,065 7,168 1 38,593 32,520 -16 45,658 39,688 -13 B.C. (sans Kelowna en 2019) 6,654 7,168 8 37,801 32,520 -14 44,455 39,688 -11 Canada (10 000+) 56,518 53,042 -6 180,845 152,864 -15 237,363 205,906 -13 Canada (toutes les régions) 72,463 68,016 -6 188,688 160,265 -15 261,152 228,279 -13 Canada (10,000+ sans Kelowna) 56,107 53,042 -5 180,053 152,864 -15 236,160 205,906 -13 Canada (All Areas sans Kelowna) 72,052 68,016 -6 187,896 160,265 -15 259,949 228,279 -12



















Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 304 340 12 84 156 86 388 496 28 Barrie 656 502 -23 288 72 -75 944 574 -39 Belleville 484 462 -5 48 168 250 532 630 18 Brantford 1,030 696 -32 828 972 17 1,858 1,668 -10 Calgary 3,789 4,746 25 7,188 5,256 -27 10,977 10,002 -9 Edmonton 4,727 4,759 1 6,972 12,108 74 11,699 16,867 44 Grand Sudbury 141 106 -25 216 96 -56 357 202 -43 Guelph 311 328 5 204 1,044 412 515 1,372 166 Halifax 1,311 901 -31 4,812 3,036 -37 6,123 3,937 -36 Hamilton 956 882 -8 1,548 3,372 118 2,504 4,254 70 Kelowna 411 -- -- 792 -- -- 1,203 -- -- Kingston 486 251 -48 696 444 -36 1,182 695 -41 Kitchener-Cambridge-Waterloo 1,080 700 -35 1,080 2,988 177 2,160 3,688 71 Lethbridge 331 298 -10 108 144 33 439 442 1 London 2,179 1,969 -10 12,900 912 -93 15,079 2,881 -81 Moncton 227 306 35 2,124 4,020 89 2,351 4,326 84 Montréal 2,854 2,382 -17 33,329 31,490 -6 36,183 33,872 -6 Oshawa 1,128 823 -27 1,524 1,164 -24 2,652 1,987 -25 Ottawa-Gatineau 3,940 3,050 -23 13,560 9,744 -28 17,500 12,794 -27 Gatineau 756 598 -21 4,188 2,976 -29 4,944 3,574 -28 Ottawa 3,184 2,452 -23 9,372 6,768 -28 12,556 9,220 -27 Peterborough 552 334 -39 0 0 - 552 334 -39 Québec 757 633 -16 4,452 4,764 7 5,209 5,397 4 Regina 441 510 16 1,020 588 -42 1,461 1,098 -25 Saguenay 298 247 -17 288 768 167 586 1,015 73 St. Catharines-Niagara 1,292 1,669 29 1,068 948 -11 2,360 2,617 11 Saint John 259 336 30 792 0 -100 1,051 336 -68 St. John's 344 408 19 324 72 -78 668 480 -28 Saskatoon 773 930 20 744 888 19 1,517 1,818 20 Sherbrooke 286 509 78 1,272 1,236 -3 1,558 1,745 12 Thunder Bay 255 20 -92 0 0 - 255 20 -92 Toronto 5,743 5,140 -10 28,692 25,908 -10 34,435 31,048 -10 Trois-Rivières 241 158 -34 612 396 -35 853 554 -35 Vancouver 3,016 3,243 8 30,036 22,944 -24 33,052 26,187 -21 Victoria 706 1,042 48 2,052 3,288 60 2,758 4,330 57 Windsor 813 746 -8 2,004 648 -68 2,817 1,394 -51 Winnipeg 1,755 1,930 10 6,480 2,148 -67 8,235 4,078 -50 Données fondées sur les définitions du recensement de 2016. Source : Centre d'analyse de marché, SCHL ## non calculable / valeurs extremes -- non disponible

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Audrey-Anne Coulombe, Relations avec les médias, SCHL, 613-748-2573, [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca