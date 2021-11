« La tendance des mises en chantier d'habitations sur six mois a diminué, de septembre à octobre, et le nombre total de mises en chantier a continué de baisser par rapport aux niveaux plus élevés du début de 2021 », a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. « En ce qui concerne le nombre désaisonnalisé annualisé des mises en chantier dans les centres urbains du Canada, la légère hausse des mises en chantier de maisons individuelles n'a pas contrebalancé la baisse plus marquée des mises en chantier de logements collectifs en octobre, ce qui a entraîné une baisse globale des mises en chantier pour le mois. Cependant, selon la tendance et le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier, le niveau d'activité de mises en chantier demeure élevé au Canada par rapport aux niveaux historiques. Parmi les marchés de Vancouver, de Toronto et de Montréal, seul celui de Vancouver a enregistré une augmentation du nombre désaisonnalisé annualisé des mises en chantier en octobre, en raison d'un rebond survenu le mois précédent dans le segment des logements collectifs. »

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus complet de l'état du marché de l'habitation canadien. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est passé de 249 922 en septembre à 236 554 en octobre, ce qui représente une baisse de 5,3 %. Dans les centres urbains, ce nombre a diminué de 3,7 % pour s'établir à 214 797 en octobre. Il a baissé de 5,3 % dans le segment des logements collectifs pour s'établir respectivement à 156 781 en octobre. Au contraire, à la même période dans le segment des maisons individuelles, ce nombre a augmenté de 1 %, pour s'établir à 58 016.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 21 757.

Les Mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL, en français et en anglais. Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de novembre le 15 décembre à 8 h 15 (HE).

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et de l'information aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

Données sur les mises en chantier d'habitations dans les centres de 10 000 habitants et plus

Maisons individuelles Tous les autres logements Total



Octobre

2020 Octobre

2021 % Octobre

2020 Octobre

2021 % Octobre

2020 Octobre

2021 % Provinces (centres de

10 000 hab. et plus) T.-N.-L. 49 50 2 7 16 129 56 66 18 Î.-P.-É. 35 31 -11 15 80 433 50 111 122 N.-É. 131 351 168 66 426 ## 197 777 294 N.-B. 76 92 21 92 165 79 168 257 53 Région de

l'Atlantique 291 524 80 180 687 282 471 1 211 157 Qc 830 771 -7 3 635 4 264 17 4 465 5 035 13 Ont. 2 406 1 969 -18 4 831 4 689 -3 7 237 6 658 -8 Man. 222 197 -11 597 156 -74 819 353 -57 Sask. 138 134 -3 61 92 51 199 226 14 Alb. 848 1 105 30 1 812 1 814 0 2 660 2 919 10 Prairies 1 208 1 436 19 2 470 2 062 -17 3 678 3 498 -5 C.-B. 578 609 5 1 867 2 079 11 2 445 2 688 10 Canada (centres de

10 000 hab. et plus) 5 313 5 309 0 12 983 13 781 6 18 296 19 090 4 Régions

métropolitaines Abbotsford-Mission 31 23 -26 86 44 -49 117 67 -43 Barrie 52 113 117 264 119 -55 316 232 -27 Belleville 44 33 -25 64 14 -78 108 47 -56 Brantford 119 14 -88 15 5 -67 134 19 -86 Calgary 316 490 55 666 765 15 982 1 255 28 Edmonton 396 463 17 1 074 1 000 -7 1 470 1 463 0 Greater Sudbury 15 28 87 32 6 -81 47 34 -28 Guelph 26 6 -77 99 8 -92 125 14 -89 Halifax 72 264 267 35 408 ## 107 672 ## Hamilton 57 33 -42 457 51 -89 514 84 -84 Kelowna 31 49 58 64 29 -55 95 78 -18 Kingston 35 30 -14 36 22 -39 71 52 -27 Kitchener-Cambridge-

Waterloo 78 56 -28 173 555 221 251 611 143 Lethbridge 30 23 -23 7 22 214 37 45 22 London 183 155 -15 104 82 -21 287 237 -17 Moncton 39 28 -28 46 133 189 85 161 89 Montréal 300 241 -20 1 795 2 170 21 2 095 2 411 15 Oshawa 100 94 -6 233 270 16 333 364 9 Ottawa-Gatineau 363 350 -4 567 1 179 108 930 1 529 64 Gatineau 98 65 -34 84 253 201 182 318 75 Ottawa 265 285 8 483 926 92 748 1 211 62 Peterborough 52 10 -81 25 0 -100 77 10 -87 Québec 110 76 -31 669 586 -12 779 662 -15 Regina 19 61 221 24 24 - 43 85 98 Saguenay 21 22 5 37 20 -46 58 42 -28 St. Catharines-Niagara 114 64 -44 224 221 -1 338 285 -16 Saint John 18 26 44 0 8 ## 18 34 89 St. John's 41 45 10 7 15 114 48 60 25 Saskatoon 110 64 -42 32 55 72 142 119 -16 Sherbrooke 37 37 - 438 226 -48 475 263 -45 Thunder Bay 20 11 -45 4 0 -100 24 11 -54 Toronto 714 539 -25 2 287 2 105 -8 3 001 2 644 -12 Trois-Rivières 16 27 69 64 64 - 80 91 14 Vancouver 263 262 0 1 011 1 512 50 1 274 1 774 39 Victoria 49 70 43 241 267 11 290 337 16 Windsor 83 32 -61 103 45 -56 186 77 -59 Winnipeg 186 154 -17 390 137 -65 576 291 -49 Total 4 140 3 993 -4 11 373 12 167 7 15 513 16 160 4 Données fondées sur les définitions du Recensement de 2016.

































Source : Centre d'analyse de 0marché de la SCHL













## non calculable / valeur extrême















Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Tous les autres logements Total



Septembre

2021 Octobre

2021 % Septembre

2021 Octobre

2021 % Septembre

2021 Octobre

2021 %

Provinces (centres de

10 000 hab. et plus)



















T.-N.-L.

473 465 -2 152 191 26 625 656 5

Î.-P.-É.

270 279 3 84 960 ## 354 1 239 250

N.-É.

2 374 4 073 72 1 509 5 155 242 3 883 9 228 138

N.-B.

992 953 -4 1 121 1 965 75 2 113 2 918 38

Qc

6 940 7 536 9 46 495 44 078 -5 53 435 51 614 -3

Ont.

22 502 21 025 -7 68 520 54 795 -20 91 022 75 820 -17

Man.

2 360 2 411 2 6 264 1 872 -70 8 624 4 283 -50

Sask.

1 084 1 251 15 5 352 1 104 -79 6 436 2 355 -63

Alb.

12 575 12 565 0 12 383 21 634 75 24 958 34 199 37

C.-B.

7 900 7 458 -6 23 627 25 027 6 31 527 32 485 3

Canada (centres de

10 000 hab. et plus) 57 470 58 016 1 165 507 156 781 -5 222 977 214 797 -4

Canada (toutes les

régions) 76 225 73 374 -4 173 700 163 180 -6 249 922 236 554 -5

Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 343 293 -15 1 128 528 -53 1 471 821 -44

Barrie

1 058 1 211 14 1 308 1 428 9 2 366 2 639 12

Belleville

289 353 22 84 168 100 373 521 40

Brantford

112 133 19 0 60 ## 112 193 72

Calgary

5 166 5 991 16 6 504 9 180 41 11 670 15 171 30

Edmonton

5 509 5 422 -2 5 196 12 000 131 10 705 17 422 63

Greater Sudbury 167 216 29 1 860 72 -96 2 027 288 -86

Guelph

197 115 -42 0 96 ## 197 211 7

Halifax

1 582 2 803 77 1 212 4 896 304 2 794 7 699 176

Hamilton

432 395 -9 516 612 19 948 1 007 6

Kelowna

925 781 -16 1 536 348 -77 2 461 1 129 -54

Kingston

252 414 64 72 264 267 324 678 109

Kitchener-Cambridge-

Waterloo 678 579 -15 2 016 6 660 230 2 694 7 239 169

Lethbridge

183 242 32 108 264 144 291 506 74

London

2 114 1 908 -10 2 856 984 -66 4 970 2 892 -42

Moncton

312 297 -5 324 1 596 393 636 1 893 198

Montréal

2 518 2 542 1 31 582 25 638 -19 34 100 28 180 -17

Oshawa

1 163 1 053 -9 1 992 3 240 63 3 155 4 293 36

Ottawa-Gatineau 3 741 3 512 -6 11 976 14 148 18 15 717 17 660 12

Gatineau

563 650 15 6 288 3 036 -52 6 851 3 686 -46

Ottawa

3 178 2 862 -10 5 688 11 112 95 8 866 13 974 58

Peterborough 290 113 -61 0 0 - 290 113 -61

Québec

774 888 15 8 340 7 032 -16 9 114 7 920 -13

Regina

378 588 56 612 288 -53 990 876 -12

Saguenay

54 244 352 192 240 25 246 484 97

St. Catharines-Niagara 2 007 580 -71 1 944 2 652 36 3 951 3 232 -18

Saint John

285 308 8 576 96 -83 861 404 -53

St. John's

421 421 - 120 180 50 541 601 11

Saskatoon

675 640 -5 4 704 660 -86 5 379 1 300 -76

Sherbrooke

337 393 17 2 724 2 712 0 3 061 3 105 1

Thunder Bay 91 59 -35 0 0 - 91 59 -35

Toronto

5 919 6 331 7 49 416 25 260 -49 55 335 31 591 -43

Trois-Rivières 259 326 26 1 440 768 -47 1 699 1 094 -36

Vancouver

3 095 3 083 0 11 100 18 144 63 14 195 21 227 50

Victoria

705 769 9 4 272 3 204 -25 4 977 3 973 -20

Windsor

351 351 - 384 540 41 735 891 21

Winnipeg

1 973 2 064 5 5 988 1 644 -73 7 961 3 708 -53

Données fondées sur les définitions du Recensement de 2016.















Source : Centre d'analyse de marché de la SCHL

















## non calculable / valeur extrême



















SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Relations avec les médias, SCHL, [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca