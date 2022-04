« Selon la tendance et les données mensuelles désaisonnalisées et annualisées, le niveau des mises en chantier d'habitations au Canada demeure historiquement élevé - il se maintient à plus de 200 000 depuis juin 2020 - mais la tendance a légèrement diminué de février à mars, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. La baisse du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier dans les centres urbains du Canada s'explique par la baisse des mises en chantier de logements collectifs, qui a été partiellement compensée par la hausse des mises en chantier de maisons individuelles en mars. Parmi les marchés de Montréal, de Toronto et de Vancouver, seul celui de Montréal a vu croître le nombre désaisonnalisé annualisé des mises en chantier, en raison d'une hausse des mises en chantier de logements collectifs. »

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations en mars s'est établi à 246 243; il accuse une baisse de 2 % par rapport à février. Dans les centres urbains, ce nombre s'est replié de 2 % pour s'établir à 220 708 en mars. Il a diminué de 5 % dans le segment des logements collectifs et augmenté de 8 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 154 876 et à 65 832.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 25 535.

Les Mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en anglais et en français sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL. Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données d'avril le 16 mai à 8 h 15 (HE).

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des renseignements objectifs aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

Données sur les mises en chantier d'habitations dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements







Mars 2021 Mars 2022 % Mars 2021 Mars 2022 % Mars 2021 Mars 2022 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

12 29 142 11 14 27 23 43 87 Î.-P.-É.

10 20 100 2 53 ## 12 73 ## N.-É.

83 60 -28 209 75 -64 292 135 -54 N.-B.

11 17 55 4 269 ## 15 286 ## Atlantique

116 126 9 226 411 82 342 537 57 Qc

722 484 -33 3 673 3 497 -5 4 395 3 981 -9 Ont.

1 997 1 630 -18 6 663 4 584 -31 8 660 6 214 -28 Man.

207 103 -50 145 434 199 352 537 53 Sask.

96 104 8 337 56 -83 433 160 -63 Alb.

875 1 079 23 1 099 1 200 9 1 974 2 279 15 Prairies

1 178 1 286 9 1 581 1 690 7 2 759 2 976 8 C.-B.

695 646 -7 4 838 1 745 -64 5 533 2 391 -57 Canada (10 000 +) 4 708 4 172 -11 16 981 11 927 -30 21 689 16 099 -26 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 40 42 5 24 45 88 64 87 36 Barrie

14 65 364 0 287 ## 14 352 ## Belleville

20 9 -55 0 0 - 20 9 -55 Brantford

31 30 -3 13 28 115 44 58 32 Calgary

337 543 61 721 699 -3 1 058 1 242 17 Edmonton

417 454 9 325 462 42 742 916 23 Grand Sudbury 4 10 150 0 17 ## 4 27 ## Guelph

7 21 200 19 0 -100 26 21 -19 Halifax

39 41 5 157 56 -64 196 97 -51 Hamilton

66 75 14 54 152 181 120 227 89 Kelowna

83 52 -37 174 149 -14 257 201 -22 Kingston

45 7 -84 200 0 -100 245 7 -97 Kitchener-Cambridge-Waterloo 79 58 -27 286 275 -4 365 333 -9 Lethbridge

25 7 -72 14 6 -57 39 13 -67 London

158 97 -39 77 107 39 235 204 -13 Moncton

3 3 - 0 74 ## 3 77 ## Montréal

257 141 -45 2 211 1 756 -21 2 468 1 897 -23 Oshawa

117 90 -23 309 66 -79 426 156 -63 Ottawa-Gatineau 333 199 -40 863 1 119 30 1 196 1 318 10 Gatineau

28 64 129 154 457 197 182 521 186 Ottawa

305 135 -56 709 662 -7 1 014 797 -21 Peterborough

16 29 81 0 0 - 16 29 81 Québec

115 107 -7 452 766 69 567 873 54 Regina

22 28 27 78 39 -50 100 67 -33 Saguenay

6 14 133 20 20 - 26 34 31 St. Catharines-Niagara 100 55 -45 188 80 -57 288 135 -53 Saint John

3 7 133 0 0 - 3 7 133 St. John's

11 28 155 5 14 180 16 42 163 Saskatoon

73 70 -4 259 16 -94 332 86 -74 Sherbrooke

56 22 -61 275 74 -73 331 96 -71 Thunder Bay

1 0 -100 0 0 - 1 0 -100 Toronto

505 546 8 4 604 2 617 -43 5 109 3 163 -38 Trois-Rivières

26 13 -50 40 6 -85 66 19 -71 Vancouver

261 261 - 3 450 902 -74 3 711 1 163 -69 Victoria

73 60 -18 528 61 -88 601 121 -80 Windsor

19 50 163 20 10 -50 39 60 54 Winnipeg

175 78 -55 119 305 156 294 383 30 Total

3 537 3 312 -6 15 485 10 208 -34 19 022 13 520 -29 Les données pour 2021 et 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016. Source : SCHL (Relevé des mises en chantier et des achèvements et Relevé des logements écoulés sur le marché) ## non calculable / valeur extrême



Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements



Février 2022 Mars 2022 % Février 2022 Mars 2022 % Février 2022 Mars 2022 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

1 073 1 482 38 175 222 27 1 248 1 704 37 Î.-P.-É.

281 744 165 120 636 430 401 1 380 244 N.-É.

1 167 1 178 1 1 457 933 -36 2 624 2 111 -20 N.-B.

949 1 729 82 340 3 786 ## 1 289 5 515 328 Qc

8 079 7 847 -3 39 142 50 624 29 47 221 58 471 24 Ont.

23 524 26 051 11 75 520 57 551 -24 99 044 83 602 -16 Man.

2 221 1 326 -40 6 120 5 208 -15 8 341 6 534 -22 Sask.

1 673 1 619 -3 1 824 672 -63 3 497 2 291 -34 Alb.

14 227 15 758 11 15 775 14 644 -7 30 002 30 402 1 C.-B.

7 737 8 098 5 23 334 20 600 -12 31 071 28 698 -8 Canada (10 000 +) 60 931 65 832 8 163 807 154 876 -5 224 738 220 708 -2 Canada (toutes les régions) 78 321 83 911 7 171 925 162 331 -6 250 246 246 243 -2 Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 451 479 6 1 008 540 -46 1 459 1 019 -30 Barrie

1 046 2 292 119 252 3 444 ## 1 298 5 736 342 Belleville

691 230 -67 0 0 - 691 230 -67 Brantford

421 264 -37 72 336 367 493 600 22 Calgary

5 805 7 980 37 9 132 8 388 -8 14 937 16 368 10 Edmonton

5 755 6 156 7 4 728 5 544 17 10 483 11 700 12 Grand Sudbury 134 1 382 ## 0 204 ## 134 1 586 ## Guelph

202 264 31 48 0 -100 250 264 6 Halifax

764 795 4 1 080 672 -38 1 844 1 467 -20 Hamilton

862 877 2 1 776 1 824 3 2 638 2 701 2 Kelowna

581 582 0 324 1 788 452 905 2 370 162 Kingston

157 117 -25 108 0 -100 265 117 -56 Kitchener-Cambridge-Waterloo 1 234 719 -42 1 044 3 300 216 2 278 4 019 76 Lethbridge

295 135 -54 1 188 72 -94 1 483 207 -86 London

1 670 1 504 -10 588 1 284 118 2 258 2 788 23 Moncton

189 286 51 24 888 ## 213 1 174 451 Montréal

2 402 2 357 -2 13 704 21 122 54 16 106 23 479 46 Oshawa

597 1 287 116 372 792 113 969 2 079 115 Ottawa-Gatineau 2 704 3 285 21 8 916 13 428 51 11 620 16 713 44 Gatineau

200 1 124 462 4 572 5 484 20 4 772 6 608 38 Ottawa

2 504 2 161 -14 4 344 7 944 83 6 848 10 105 48 Peterborough 439 586 33 0 0 - 439 586 33 Québec

1 079 1 405 30 4 092 9 192 125 5 171 10 597 105 Regina

335 393 17 156 468 200 491 861 75 Saguenay

981 586 -40 216 240 11 1 197 826 -31 St. Catharines-Niagara 730 792 8 1 152 960 -17 1 882 1 752 -7 Saint John

352 439 25 0 0 - 352 439 25 St. John's

1 036 1 443 39 132 168 27 1 168 1 611 38 Saskatoon

1 152 1 050 -9 1 656 192 -88 2 808 1 242 -56 Sherbrooke

844 284 -66 1 200 888 -26 2 044 1 172 -43 Thunder Bay 96 90 -6 48 0 -100 144 90 -38 Toronto

9 355 8 337 -11 56 364 31 404 -44 65 719 39 741 -40 Trois-Rivières 111 390 251 900 72 -92 1 011 462 -54 Vancouver

3 731 3 394 -9 13 416 10 824 -19 17 147 14 218 -17 Victoria

644 725 13 4 404 732 -83 5 048 1 457 -71 Windsor

931 1 240 33 120 120 - 1 051 1 360 29 Winnipeg

1 804 961 -47 4 980 3 660 -27 6 784 4 621 -32 Les données pour 2021 et 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016. Source : SCHL (Relevé des mises en chantier et des achèvements et Relevé des logements écoulés sur le marché) ## non calculable / valeur extrême























SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Relations avec les médias, SCHL, [email protected]