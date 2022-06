« Selon la tendance et les données mensuelles désaisonnalisées et annualisées, le niveau des mises en chantier d'habitations au Canada est historiquement élevé - il se maintient bien au-dessus de 200 000 depuis 2020. Malgré la tendance à la baisse, le nombre mensuel désaisonnalisé annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté d'avril à mai, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL L'augmentation du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations dans les centres urbains du Canada est attribuable à une hausse des mises en chantier de logements collectifs en mai. Parmi les marchés de Vancouver, de Toronto et de Montréal, seul celui de Vancouver a subi une diminution du nombre désaisonnalisé annualisé des mises en chantier, en raison d'une baisse des mises en chantier de logements collectifs et de maisons individuelles. »

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations en mai s'est établi à 287 257. Il représente une hausse de 8 % par rapport à avril. Dans les centres urbains, ce nombre s'est accru de 8 % pour s'établir à 264 162 en mai. Il a augmenté de 13 % dans le segment des logements collectifs pour s'établir à 201 193, alors que celui des maisons individuelles a diminué de 4 %, à 62 969.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 23 095.

Les Mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en anglais et en français sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL. Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de juin le 18 juillet à 8 h 15 (HE).

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des renseignements objectifs aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.



Données sur les mises en chantier d'habitations dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements







Mai 2021 Mai 2022 % Mai 2021 Mai 2022 % Mai 2021 Mai 2022 % Provinces (10 000 et plus)

















T.-N.-L.

53 80 51 16 15 -6 69 95 38 Î.-P.-É.

60 39 -35 46 39 -15 106 78 -26 N.-É.

95 158 66 593 775 31 688 933 36 N.-B.

118 149 26 448 571 27 566 720 27 Atlantique

326 426 31 1 103 1 400 27 1 429 1 826 28 Qc

970 660 -32 4 105 4 865 19 5 075 5 525 9 Ont.

2 484 2 109 -15 5 575 5 457 -2 8 059 7 566 -6 Man.

241 222 -8 329 277 -16 570 499 -12 Sask.

175 157 -10 280 232 -17 455 389 -15 Alb.

1 169 1 354 16 1 746 2 510 44 2 915 3 864 33 Prairies

1 585 1 733 9 2 355 3 019 28 3 940 4 752 21 C.-B.

693 708 2 2 902 2 473 -15 3 595 3 181 -12 Canada (10 000 et plus) 6 058 5 636 -7 16 040 17 214 7 22 098 22 850 3 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 30 43 43 27 47 74 57 90 58 Barrie

66 85 29 158 38 -76 224 123 -45 Belleville

52 59 13 15 12 -20 67 71 6 Brantford

45 101 124 57 261 358 102 362 255 Calgary

460 525 14 1 121 1 244 11 1 581 1 769 12 Edmonton

508 640 26 552 1 131 105 1 060 1 771 67 Grand Sudbury 21 14 -33 18 16 -11 39 30 -23 Guelph

12 12 - 9 6 -33 21 18 -14 Halifax

13 97 ## 554 717 29 567 814 44 Hamilton

29 81 179 307 79 -74 336 160 -52 Kelowna

54 68 26 41 111 171 95 179 88 Kingston

39 42 8 15 153 ## 54 195 261 Kitchener-Cambridge-Waterloo 110 102 -7 424 109 -74 534 211 -60 Lethbridge

29 24 -17 15 20 33 44 44 - London

234 145 -38 325 375 15 559 520 -7 Moncton

43 51 19 263 298 13 306 349 14 Montréal

308 214 -31 2 129 2 730 28 2 437 2 944 21 Oshawa

188 49 -74 656 321 -51 844 370 -56 Ottawa-Gatineau 408 358 -12 1 310 957 -27 1 718 1 315 -23 Gatineau

47 40 -15 418 507 21 465 547 18 Ottawa

361 318 -12 892 450 -50 1 253 768 -39 Peterborough

31 20 -35 0 0 - 31 20 -35 Québec

138 74 -46 864 610 -29 1 002 684 -32 Regina

39 33 -15 14 79 464 53 112 111 Saguenay

42 42 - 30 22 -27 72 64 -11 St. Catharines-Niagara 90 122 36 172 141 -18 262 263 0 Saint John

25 42 68 7 115 ## 32 157 391 St. John's

47 75 60 14 14 - 61 89 46 Saskatoon

128 112 -13 259 146 -44 387 258 -33 Sherbrooke

49 36 -27 147 214 46 196 250 28 Thunder Bay

14 8 -43 7 0 -100 21 8 -62 Toronto

599 432 -28 2 057 2 879 40 2 656 3 311 25 Trois-Rivières

34 36 6 54 72 33 88 108 23 Vancouver

258 275 7 2 300 1 769 -23 2 558 2 044 -20 Victoria

62 55 -11 131 275 110 193 330 71 Windsor

69 45 -35 167 94 -44 236 139 -41 Winnipeg

187 191 2 306 250 -18 493 441 -11 Toutes les régions

4 461 4 308 -3 14 525 15 305 5 18 986 19 613 3 Les données pour 2021 et 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016.













Source : Schl (Relevé Des Mises en Chantier Et Des Achèvements Et Relevé Des Logements Écoulés Sur Le Marché)











## non calculable / valeur extrême



















SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Relations avec les médias, SCHL, [email protected]