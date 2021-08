« La tendance des mises en chantier d'habitations sur six mois a diminué de juin à juillet, ce qui reflète le ralentissement récent dans le nombre total des mises en chantier par rapport aux sommets atteints plus tôt cette année, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. En juillet, le nombre désaisonnalisé et annualisé plus élevé de mises en chantier des maisons individuelles dans les centres urbains du Canada n'a pu compenser la diminution observée du côté des logements collectifs, ce qui s'est soldé par une baisse globale pour le mois. Cependant, le niveau d'activité demeure élevé par rapport aux niveaux historiques, tant sur le plan de la tendance que des données désaisonnalisées annualisées mensuelles. Parmi les marchés de Vancouver, de Toronto et de Montréal, seul celui de Toronto a enregistré une croissance du nombre total désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier en juillet, alimentée encore une fois par la forte augmentation d'activité dans le segment des logements collectifs. »

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus complet de l'état du marché de l'habitation canadien. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est passé de 281 200 en juin à 272 176 en juillet, ce qui représente une baisse de 3,2 %. Dans les centres urbains, ce nombre a diminué de 0,65 % en juillet pour atteindre 249 001. Toujours en milieu urbain, il a diminué de 3,1 % dans le segment des logements collectifs et augmenté de 7,1 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 184 759 et à 64 242 en juillet.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 23 175.

Les Mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL, en français et en anglais. Nos analystes peuvent également fournir d'autres observations sur leurs marchés respectifs. Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données d'août 2021 le 16 septembre à 8 h 15 (HE).

Données sur les mises en chantier d'habitations dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Tous les autres logements Total







Juillet 2020 Juillet 2021 % Juillet 2020 Juillet 2021 % Juillet 2020 Juillet 2021 % Provinces (centres de

10 000 hab. et plus)

















T.-N.-L.

56 45 -20 12 22 83 68 67 -1 Î.-P.-É.

27 59 119 14 75 436 41 134 227 N.-É.

153 144 -6 497 297 -40 650 441 -32 N.-B.

86 148 72 525 282 -46 611 430 -30 Région de l'Atlantique

322 396 23 1 048 676 -35 1 370 1 072 -22 Qc

759 898 18 4 012 4 213 5 4 771 5 111 7 Ont.

2 220 2 684 21 5 356 5 481 2 7 576 8 165 8 Man.

178 281 58 382 262 -31 560 543 -3 Sask.

127 124 -2 558 89 -84 685 213 -69 Alb.

711 1 316 85 1 233 1 407 14 1 944 2 723 40 Prairies

1 016 1 721 69 2 173 1 758 -19 3 189 3 479 9 C.-B.

660 735 11 2 649 3 293 24 3 309 4 028 22 Canada (centres de

10 000 hab. et plus) 4 977 6 434 29 15 238 15 421 1 20 215 21 855 8 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 23 20 -13 16 19 19 39 39 - Barrie

32 91 184 16 235 ## 48 326 ## Belleville

56 42 -25 8 4 -50 64 46 -28 Brantford

54 9 -83 43 0 -100 97 9 -91 Calgary

241 504 109 496 900 81 737 1 404 91 Edmonton

333 583 75 607 434 -29 940 1 017 8 Grand Sudbury 17 28 65 12 22 83 29 50 72 Guelph

19 18 -5 0 157 ## 19 175 ## Halifax

101 76 -25 473 224 -53 574 300 -48 Hamilton

34 68 100 547 177 -68 581 245 -58 Kelowna

34 80 135 256 375 46 290 455 57 Kingston

26 39 50 82 16 -80 108 55 -49 Kitchener-Cambridge-Waterloo 93 61 -34 79 427 441 172 488 184 Lethbridge

23 53 130 78 23 -71 101 76 -25 London

222 238 7 109 397 264 331 635 92 Moncton

26 48 85 370 105 -72 396 153 -61 Montréal

259 271 5 2 776 2 339 -16 3 035 2 610 -14 Oshawa

56 129 130 86 160 86 142 289 104 Ottawa-Gatineau 386 408 6 592 387 -35 978 795 -19 Gatineau

63 110 75 175 38 -78 238 148 -38 Ottawa

323 298 -8 417 349 -16 740 647 -13 Peterborough

26 60 131 2 0 -100 28 60 114 Québec

96 103 7 476 1 303 174 572 1 406 146 Regina

22 31 41 56 24 -57 78 55 -29 Saguenay

38 20 -47 46 16 -65 84 36 -57 St. Catharines-Niagara 122 132 8 155 72 -54 277 204 -26 Saint John

19 30 58 78 88 13 97 118 22 St. John's

44 35 -20 10 20 100 54 55 2 Saskatoon

95 82 -14 498 49 -90 593 131 -78 Sherbrooke

39 46 18 62 74 19 101 120 19 Thunder Bay

13 19 46 6 60 ## 19 79 316 Toronto

652 861 32 3 469 3 194 -8 4 121 4 055 -2 Trois-Rivières

21 22 5 56 88 57 77 110 43 Vancouver

315 257 -18 1 764 1 818 3 2 079 2 075 0 Victoria

80 80 - 283 537 90 363 617 70 Windsor

41 57 39 45 36 -20 86 93 8 Winnipeg

141 233 65 341 211 -38 482 444 -8 Total

3 799 4 834 27 13 993 13 991 0 17 792 18 825 6 Données fondées sur les définitions du Recensement de 2016.





































Source : Centre d'analyse de marché de la SCHL















## non calculable / valeur extrême















Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)





Maisons individuelles Tous les autres logements Total





Juin 2021 Juillet 2021 % Juin 2021 Juillet 2021 % Juin 2021 Juillet 2021 %

Provinces (centres de

10 000 hab. et plus)



















T.-N.-L.

548 428 -22 147 256 74 695 684 -2

Î.-P.-É.

289 494 71 828 900 9 1 117 1 394 25

N.-É.

1 099 1 381 26 822 3 551 332 1 921 4 932 157

N.-B.

1 078 1 053 -2 2 714 3 279 21 3 792 4 332 14

Qc

9 032 8 592 -5 48 768 51 662 6 57 800 60 254 4

Ont.

21 934 26 492 21 59 913 64 513 8 81 847 91 005 11

Man.

2 971 2 900 -2 6 348 3 144 -50 9 319 6 044 -35

Sask.

1 668 1 265 -24 1 776 1 068 -40 3 444 2 333 -32

Alb.

13 579 13 949 3 15 153 16 868 11 28 732 30 817 7

C.-B.

7 780 7 688 -1 54 180 39 518 -27 61 960 47 206 -24

Canada (centres de

10 000 hab. et plus) 59 978 64 242 7 190 649 184 759 -3 250 627 249 001 -1

Canada (toutes les régions) 80 462 81 498 1 200 740 190 677 -5 281 200 272 176 -3

Régions métropolitaines

Abbotsford-Mission 323 271 -16 1 368 228 -83 1 691 499 -70

Barrie

572 583 2 504 2 820 460 1 076 3 403 216

Belleville

466 389 -17 0 48 ## 466 437 -6

Brantford

276 113 -59 72 0 -100 348 113 -68

Calgary

6 069 6 143 1 7 620 10 800 42 13 689 16 943 24

Edmonton

5 522 6 078 10 6 840 5 208 -24 12 362 11 286 -9

Grand Sudbury 141 170 21 276 264 -4 417 434 4

Guelph

172 200 16 1 956 1 884 -4 2 128 2 084 -2

Halifax

35 801 ## 132 2 688 ## 167 3 489 ##

Hamilton

1 104 962 -13 3 876 2 124 -45 4 980 3 086 -38

Kelowna

861 918 7 2 412 4 500 87 3 273 5 418 66

Kingston

288 386 34 276 192 -30 564 578 2

Kitchener-Cambridge-Waterloo 820 903 10 2 304 5 124 122 3 124 6 027 93

Lethbridge

448 503 12 60 276 360 508 779 53

London

1 971 1 952 -1 8 544 4 764 -44 10 515 6 716 -36

Moncton

296 326 10 1 680 1 260 -25 1 976 1 586 -20

Montréal

2 751 2 737 -1 36 273 27 893 -23 39 024 30 630 -22

Oshawa

1 331 1 431 8 3 420 1 920 -44 4 751 3 351 -29

Ottawa-Gatineau 5 101 3 758 -26 3 816 4 644 22 8 917 8 402 -6

Gatineau

2 013 984 -51 264 456 73 2 277 1 440 -37

Ottawa

3 088 2 774 -10 3 552 4 188 18 6 640 6 962 5

Peterborough 241 445 85 0 0 - 241 445 85

Québec

983 1 035 5 15 996 15 636 -2 16 979 16 671 -2

Regina

472 399 -15 456 288 -37 928 687 -26

Saguenay

395 200 -49 240 192 -20 635 392 -38

St. Catharines-Niagara 624 1 291 107 1 056 864 -18 1 680 2 155 28

Saint John

288 246 -15 72 1 056 ## 360 1 302 262

St. John's

387 379 -2 144 240 67 531 619 17

Saskatoon

926 786 -15 1 236 588 -52 2 162 1 374 -36

Sherbrooke

368 623 69 2 256 888 -61 2 624 1 511 -42

Thunder Bay 82 138 68 0 720 ## 82 858 ##

Toronto

5 522 8 028 45 30 480 38 328 26 36 002 46 356 29

Trois-Rivières 281 242 -14 996 1 056 6 1 277 1 298 2

Vancouver

2 801 2 567 -8 42 144 21 816 -48 44 945 24 383 -46

Victoria

875 811 -7 3 264 6 444 97 4 139 7 255 75

Windsor

629 632 0 1 092 432 -60 1 721 1 064 -38

Winnipeg

2 403 2 396 0 5 640 2 532 -55 8 043 4 928 -39

Données fondées sur les définitions du Recensement de 2016.

















Source : Centre d'analyse de marché de la SCHL

















## non calculable / valeur extrême























