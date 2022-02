« Selon la tendance et les données désaisonnalisées annualisées, le niveau des mises en chantier d'habitations au Canada demeure historiquement élevé, mais la tendance des mises en chantier d'habitations sur six mois a diminué de décembre à janvier, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. Dans les centres urbains du Canada, le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier en janvier s'est accru dans le segment des maisons individuelles, tandis qu'il a diminué dans celui des logements collectifs. Parmi les marchés de Montréal, de Toronto et de Vancouver, seul celui de Montréal a enregistré une augmentation du nombre désaisonnalisé annualisé des mises en chantier d'habitations en janvier, en raison d'une hausse des mises en chantier de maisons individuelles et de logements collectifs. »

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus clair de l'offre de nouveaux logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est passé de 238 405 en décembre à 230 754 en janvier, ce qui représente une baisse de 3 %. Dans les centres urbains, ce nombre a diminué de 5 % pour s'établir à 204 428 en janvier. Il a baissé de 9 % dans le segment des logements collectifs et augmenté de 7 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 144 332 et à 60 096.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 26 326.

Les Mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL, en français et en anglais. Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de février le 15 mars à 8 h 15 (HE).

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des renseignements objectifs aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

Données sur les mises en chantier d'habitations dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements







Janvier 2021 Janvier 2022 % Janvier 2021 Janvier 2022 % Janvier 2021 Janvier 2022 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

23 41 78 14 2 -86 37 43 16 Î.-P.-É.

30 6 -80 16 7 -56 46 13 -72 N.-É.

144 100 -31 330 451 37 474 551 16 N.-B.

34 25 -26 103 69 -33 137 94 -31 Atlantique

231 172 -26 463 529 14 694 701 1 Qc

587 378 -36 3 922 3 284 -16 4 509 3 662 -19 Ont.

1 457 1 307 -10 4 848 2 365 -51 6 305 3 672 -42 Man.

130 135 4 542 427 -21 672 562 -16 Sask.

71 61 -14 244 61 -75 315 122 -61 Alb.

816 575 -30 1 250 1 200 -4 2 066 1 775 -14 Prairies

1 017 771 -24 2 036 1 688 -17 3 053 2 459 -19 C.-B.

614 407 -34 1 946 2 319 19 2 560 2 726 6 Canada (10 000 +) 3 906 3 035 -22 13 215 10 185 -23 17 121 13 220 -23 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 21 6 -71 53 161 204 74 167 126 Barrie

31 54 74 221 23 -90 252 77 -69 Belleville

7 12 71 14 6 -57 21 18 -14 Brantford

13 34 162 150 0 -100 163 34 -79 Calgary

344 258 -25 778 303 -61 1 122 561 -50 Edmonton

369 227 -38 433 682 58 802 909 13 Grand Sudbury 9 4 -56 0 1 ## 9 5 -44 Guelph

15 14 -7 2 12 ## 17 26 53 Halifax

88 52 -41 291 422 45 379 474 25 Hamilton

73 41 -44 116 85 -27 189 126 -33 Kelowna

46 40 -13 31 47 52 77 87 13 Kingston

7 29 314 106 0 -100 113 29 -74 Kitchener-Cambridge-Waterloo 64 28 -56 779 79 -90 843 107 -87 Lethbridge

23 10 -57 8 145 ## 31 155 400 London

161 92 -43 34 266 ## 195 358 84 Moncton

4 6 50 98 20 -80 102 26 -75 Montréal

231 87 -62 2 322 1 918 -17 2 553 2 005 -21 Oshawa

65 36 -45 33 31 -6 98 67 -32 Ottawa-Gatineau 218 171 -22 443 469 6 661 640 -3 Gatineau

86 60 -30 125 221 77 211 281 33 Ottawa

132 111 -16 318 248 -22 450 359 -20 Peterborough

19 11 -42 0 0 - 19 11 -42 Québec

80 57 -29 916 545 -41 996 602 -40 Regina

20 31 55 30 30 - 50 61 22 Saguenay

24 18 -25 30 44 47 54 62 15 St. Catharines-Niagara 58 35 -40 113 115 2 171 150 -12 Saint John

17 4 -76 2 48 ## 19 52 174 St. John's

22 39 77 8 2 -75 30 41 37 Saskatoon

50 27 -46 214 29 -86 264 56 -79 Sherbrooke

28 27 -4 82 130 59 110 157 43 Thunder Bay

1 2 100 0 0 - 1 2 100 Toronto

338 478 41 2 573 1 165 -55 2 911 1 643 -44 Trois-Rivières

12 17 42 29 14 -52 41 31 -24 Vancouver

211 164 -22 1 183 1 616 37 1 394 1 780 28 Victoria

73 54 -26 143 232 62 216 286 32 Windsor

21 34 62 115 67 -42 136 101 -26 Winnipeg

103 119 16 515 371 -28 618 490 -21 Total

2 866 2 318 -19 11 865 9 078 -23 14 731 11 396 -23 Les données pour 2021 et 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016.



Source : SCHL (Relevé des mises en chantier et des achèvements et Relevé des logements écoulés sur le marché)

## non calculable / valeur extrême



















Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements



Décembre 2021 Janvier 2022 % Décembre 2021 Janvier 2022 % Décembre 2021 Janvier 2022 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

515 914 77 298 47 -84 813 961 18 Î.-P.-É.

260 210 -19 228 84 -63 488 294 -40 N.-É.

1 569 1 415 -10 7 266 5 439 -25 8 835 6 854 -22 N.-B.

837 827 -1 3 178 880 -72 4 015 1 707 -57 Qc

4 507 13 019 189 37 997 54 113 42 42 504 67 132 58 Ont.

22 325 24 383 9 44 315 34 759 -22 66 640 59 142 -11 Man.

2 545 2 225 -13 4 488 5 124 14 7 033 7 349 4 Sask.

1 225 1 107 -10 1 536 732 -52 2 761 1 839 -33 Alb.

13 104 8 790 -33 16 718 15 004 -10 29 822 23 794 -20 C.-B.

9 402 7 206 -23 42 274 28 150 -33 51 676 35 356 -32 Canada (10 000 +) 56 289 60 096 7 158 298 144 332 -9 214 587 204 428 -5 Canada (toutes les régions) 72 111 78 515 9 166 295 152 238 -8 238 405 230 754 -3 Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 212 114 -46 1 980 1 932 -2 2 192 2 046 -7 Barrie

1 194 1 169 -2 744 276 -63 1 938 1 445 -25 Belleville

309 275 -11 96 72 -25 405 347 -14 Brantford

2 492 1 250 -50 24 0 -100 2 516 1 250 -50 Calgary

5 382 3 910 -27 8 184 3 636 -56 13 566 7 546 -44 Edmonton

5 424 3 592 -34 7 380 8 184 11 12 804 11 776 -8 Grand Sudbury 135 176 30 48 12 -75 183 188 3 Guelph

129 239 85 384 144 -63 513 383 -25 Halifax

974 696 -29 5 940 5 064 -15 6 914 5 760 -17 Hamilton

707 557 -21 3 132 1 020 -67 3 839 1 577 -59 Kelowna

1 188 924 -22 5 484 564 -90 6 672 1 488 -78 Kingston

393 887 126 204 0 -100 597 887 49 Kitchener-Cambridge-Waterloo 902 466 -48 5 388 948 -82 6 290 1 414 -78 Lethbridge

299 184 -38 192 1 740 ## 491 1 924 292 London

1 933 1 952 1 1 272 3 192 151 3 205 5 144 60 Moncton

262 357 36 1 692 240 -86 1 954 597 -69 Montréal

1 678 2 525 50 21 099 23 931 13 22 777 26 456 16 Oshawa

590 852 44 228 372 63 818 1 224 50 Ottawa-Gatineau 2 935 4 025 37 2 040 5 628 176 4 975 9 653 94 Gatineau

176 1 020 480 132 2 652 ## 308 3 672 ## Ottawa

2 759 3 005 9 1 908 2 976 56 4 667 5 981 28 Peterborough 436 285 -35 0 0 - 436 285 -35 Québec

764 1 628 113 7 260 6 540 -10 8 024 8 168 2 Regina

382 395 3 672 360 -46 1 054 755 -28 Saguenay

118 560 375 360 528 47 478 1 088 128 St. Catharines-Niagara 790 686 -13 1 212 1 380 14 2 002 2 066 3 Saint John

281 120 -57 720 576 -20 1 001 696 -30 St. John's

481 686 43 288 24 -92 769 710 -8 Saskatoon

990 538 -46 768 348 -55 1 758 886 -50 Sherbrooke

192 732 281 3 120 1 560 -50 3 312 2 292 -31 Thunder Bay 156 154 -1 0 0 - 156 154 -1 Toronto

6 493 7 734 19 23 328 13 980 -40 29 821 21 714 -27 Trois-Rivières 234 394 68 1 572 168 -89 1 806 562 -69 Vancouver

3 033 2 800 -8 23 556 19 392 -18 26 589 22 192 -17 Victoria

1 280 892 -30 6 540 2 784 -57 7 820 3 676 -53 Windsor

374 808 116 864 804 -7 1 238 1 612 30 Winnipeg

2 107 1 876 -11 3 996 4 452 11 6 103 6 328 4 Les données pour 2021 et 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016.



Source : SCHL (Relevé des mises en chantier et des achèvements et Relevé des logements écoulés sur le marché)



## non calculable / valeur extrême









SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: sur ce communiqué : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]