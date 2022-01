« La tendance des mises en chantier d'habitations sur six mois a diminué de novembre à décembre, mais elle demeure très élevée, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. Dans les centres urbains du Canada, le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier a diminué en décembre, tant pour les maisons individuelles que pour les logements collectifs. Sur une note positive, le nombre de mises en chantier réelles d'habitations en milieu urbain a augmenté de 21 % en 2021, entraînant une hausse de l'offre dont le pays avait grandement besoin. La croissance des mises en chantier provient à la fois des maisons individuelles (28 %) et des logements collectifs (19 %), et s'explique principalement par la reprise suite aux restrictions liées à la COVID-19 en 2020. »

Selon la tendance et le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier, le niveau des mises en chantier d'habitations demeure élevé au Canada par rapport aux niveaux historiques. Parmi les marchés de Vancouver, de Toronto et de Montréal, seul celui de Vancouver a enregistré une augmentation du nombre désaisonnalisé annualisé des mises en chantier en décembre, en raison d'une hausse du nombre de mises en chantier de maisons individuelles et de logements collectifs.



Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus complet de l'état du marché de l'habitation canadien. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.



Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est passé de 303 813 en novembre à 236 106 en décembre, ce qui représente une baisse de 22 %. Dans les centres urbains, ce nombre a diminué de 24 % en décembre pour s'établir à 212 918. Toujours en milieu urbain, il a baissé de 29 % dans le segment des logements collectifs et de 4 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 157 687 et à 55 231 en décembre.



Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 23 188.

Les Mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL, en français et en anglais. Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de janvier le 15 février à 8 h 15 (HE).

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et de l'information aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter , YouTube , LinkedIn , Facebook et Instagram .

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements







décembre 2020 décembre 2021 % décembre 2020 décembre 2021 % décembre 2020 décembre 2021 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

53 56 6 7 24 243 60 80 33 Î.-P.-É.

18 19 6 11 19 73 29 38 31 N.-É.

143 149 4 353 607 72 496 756 52 N.-B.

77 79 3 434 266 -39 511 345 -32 Atlantique

291 303 4 805 916 14 1 096 1 219 11 Qc

583 344 -41 3 952 3 274 -17 4 535 3 618 -20 Ont.

1 700 1 870 10 3 989 3 576 -10 5 689 5 446 -4 Man.

174 187 7 336 374 11 510 561 10 Sask.

137 125 -9 128 128 - 265 253 -5 Alb.

914 1 104 21 1 525 1 398 -8 2 439 2 502 3 Prairies

1 225 1 416 16 1 989 1 900 -4 3 214 3 316 3 C.-B.

536 679 27 2 714 3 519 30 3 250 4 198 29 Canada(10 000+) 4 335 4 612 6 13 449 13 185 -2 17 784 17 797 0 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 30 18 -40 13 165 ## 43 183 326 Barrie

34 90 165 6 62 ## 40 152 280 Belleville

37 25 -32 14 8 -43 51 33 -35 Brantford

31 153 394 81 2 -98 112 155 38 Calgary

402 473 18 438 682 56 840 1 155 38 Edmonton

377 445 18 1 009 615 -39 1 386 1 060 -24 Grand Sudbury 6 8 33 8 4 -50 14 12 -14 Guelph

21 8 -62 87 32 -63 108 40 -63 Halifax

75 86 15 253 495 96 328 581 77 Hamilton

45 41 -9 281 261 -7 326 302 -7 Kelowna

0 106 ## 0 457 ## 0 563 ## Kingston

20 28 40 37 17 -54 57 45 -21 Kitchener-Cambridge-Waterloo 63 78 24 249 449 80 312 527 69 Lethbridge

28 27 -4 12 16 33 40 43 8 London

153 159 4 76 106 39 229 265 16 Moncton

18 17 -6 335 141 -58 353 158 -55 Montréal

159 104 -35 2 636 1 756 -33 2 795 1 860 -33 Oshawa

67 33 -51 97 19 -80 164 52 -68 Ottawa-Gatineau 262 223 -15 812 170 -79 1 074 393 -63 Gatineau

59 17 -71 248 11 -96 307 28 -91 Ottawa

203 206 1 564 159 -72 767 365 -52 Peterborough

25 39 56 0 0 - 25 39 56 Québec

44 50 14 397 605 52 441 655 49 Regina

47 33 -30 49 56 14 96 89 -7 Saguenay

22 10 -55 64 30 -53 86 40 -53 St. Catharines-Niagara 153 62 -59 79 101 28 232 163 -30 Saint John

29 28 -3 0 60 ## 29 88 203 St. John's

44 52 18 6 24 300 50 76 52 Saskatoon

83 85 2 74 64 -14 157 149 -5 Sherbrooke

53 17 -68 103 260 152 156 277 78 Thunder Bay

1 11 ## 0 0 - 1 11 ## Toronto

429 461 7 2 159 1 944 -10 2 588 2 405 -7 Trois-Rivières 10 12 20 33 131 297 43 143 233 Vancouver

241 222 -8 1 912 1 963 3 2 153 2 185 1 Victoria

67 92 37 274 545 99 341 637 87 Windsor

59 32 -46 54 72 33 113 104 -8 Winnipeg

136 149 10 179 333 86 315 482 53 Toutes les régions 3 271 3 477 6 11 827 11 645 -2 15 098 15 122 0 Données fondées sur les définitions du recensement de 2016.















Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements







novembre 2021 décembre 2021 % novembre 2021 décembre 2021 % novembre 2021 décembre 2021 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

332 496 49 12 309 ## 344 805 134 Î.-P.-É.

383 264 -31 588 228 -61 971 492 -49 N.-É.

1 473 1 610 9 5 418 7 268 34 6 891 8 878 29 N.-B.

690 829 20 3 922 3 193 -19 4 612 4 022 -13 Qc

7 466 4 523 -39 48 789 37 470 -23 56 255 41 993 -25 Ont.

24 291 22 076 -9 101 089 44 211 -56 125 380 66 287 -47 Man.

2 622 2 580 -2 3 204 4 488 40 5 826 7 068 21 Sask.

1 009 1 229 22 2 472 1 536 -38 3 481 2 765 -21 Alb.

12 130 12 887 6 28 093 16 730 -40 40 223 29 617 -26 C.-B.

7 252 8 737 20 28 563 42 254 48 35 815 50 991 42 Canada (10 000+) 57 648 55 231 -4 222 150 157 687 -29 279 798 212 918 -24 Canada (toutes les régions) 73 324 70 826 -3 230 488 165 282 -28 303 813 236 106 -22 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 372 215 -42 288 1 980 ## 660 2 195 233 Barrie

853 1 193 40 1 416 744 -47 2 269 1 937 -15 Belleville

275 310 13 108 96 -11 383 406 6 Brantford

1 797 2 517 40 2 688 24 -99 4 485 2 541 -43 Calgary

5 071 5 420 7 20 892 8 184 -61 25 963 13 604 -48 Edmonton

5 086 5 509 8 6 336 7 380 16 11 422 12 889 13 Grand Sudbury 150 134 -11 144 48 -67 294 182 -38 Guelph

213 124 -42 216 384 78 429 508 18 Halifax

993 1 064 7 4 512 5 940 32 5 505 7 004 27 Hamilton

363 723 99 6 168 3 132 -49 6 531 3 855 -41 Kelowna

1 187 1 210 2 3 576 5 484 53 4 763 6 694 41 Kingston

367 361 -2 6 408 204 -97 6 775 565 -92 Kitchener-Cambridge-Waterloo 608 854 40 2 616 5 388 106 3 224 6 242 94 Lethbridge

367 309 -16 264 192 -27 631 501 -21 London

1 934 1 918 -1 1 560 1 272 -18 3 494 3 190 -9 Moncton

147 251 71 3 120 1 692 -46 3 267 1 943 -41 Montréal

2 470 1 681 -32 33 742 21 067 -38 36 212 22 748 -37 Oshawa

715 571 -20 1 488 228 -85 2 203 799 -64 Ottawa-Gatineau 3 883 2 968 -24 14 616 2 040 -86 18 499 5 008 -73 Gatineau

872 186 -79 1 524 132 -91 2 396 318 -87 Ottawa

3 011 2 782 -8 13 092 1 908 -85 16 103 4 690 -71 Peterborough 337 437 30 0 0 - 337 437 30 Québec

940 783 -17 8 976 7 260 -19 9 916 8 043 -19 Regina

284 385 36 1 692 672 -60 1 976 1 057 -47 Saguenay

313 122 -61 624 360 -42 937 482 -49 St. Catharines-Niagara 896 827 -8 1 740 1 212 -30 2 636 2 039 -23 Saint John

171 294 72 0 720 ## 171 1 014 493 St. John's

290 467 61 12 288 ## 302 755 150 Saskatoon

593 962 62 660 768 16 1 253 1 730 38 Sherbrooke 439 171 -61 2 328 3 120 34 2 767 3 291 19 Thunder Bay 135 151 12 48 0 -100 183 151 -17 Toronto

7 687 6 309 -18 63 024 23 328 -63 70 711 29 637 -58 Trois-Rivières 300 228 -24 1 368 1 572 15 1 668 1 800 8 Vancouver

2 816 3 074 9 16 128 23 556 46 18 944 26 630 41 Victoria

492 1 261 156 3 708 6 540 76 4 200 7 801 86 Windsor

439 369 -16 1 428 864 -39 1 867 1 233 -34 Winnipeg

2 211 2 143 -3 2 532 3 996 58 4 743 6 139 29 Données fondées sur les définitions du recensement de 2016.













Source : Centre d'analyse de

marché, SCHL



















## non calculable / valeurs

extrêmes



















SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Relations avec les médias, SCHL, [email protected]