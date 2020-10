« La tendance nationale des mises en chantier d'habitations est restée pratiquement inchangée en septembre, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. Les mises en chantier de logements collectifs ont été très instables au cours des derniers mois, ce qui tient en partie aux répercussions de la COVID-19. Le nombre élevé de logements collectifs commencés en juillet et en août a été largement contrebalancé par la baisse observée en septembre, de sorte que la tendance est demeurée essentiellement stable. C'était particulièrement évident en Ontario, notamment à Toronto. Nous prévoyons que la tendance des mises en chantier d'habitations au Canada sera à la baisse d'ici la fin de 2020 en raison des répercussions négatives de la COVID-19 sur les indicateurs de l'économie et du logement. »

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus complet de l'état du marché de l'habitation canadien. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées (DDA), car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est descendu à 208 980 en septembre, ce qui représente une baisse de 20,1 % par rapport au nombre de 261 547 enregistré en août. Dans les centres urbains, ce nombre a diminué de 21,1 % pour se situer à 195 909 en septembre. Il a reculé de 27 % dans le segment des logements collectifs, pour se chiffrer à 146 005, tandis qu'il a augmenté de 3,4 % dans celui des maisons individuelles, où il a atteint 49 904.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 13 071.

Des données provisoires sur les mises en chantier d'habitations, en français ou en anglais, sont également diffusées sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL. Nos analystes peuvent également fournir d'autres observations sur leurs marchés respectifs.

Comme de nombreux autres organismes gouvernementaux, entreprises et particuliers, nous surveillons de près l'évolution de la situation concernant la COVID-19. La diffusion mensuelle de nos données provisoires sur les mises en chantier d'habitations se poursuivra comme prévu. La SCHL rapportera toute incidence sur sa capacité de recueillir des données sur le logement.

Nous cherchons toujours à améliorer nos produits et la façon dont nous diffusons les principales données et analyses sur le marché de l'habitation. Ainsi, à compter de novembre 2020, la date de diffusion de nos données et de notre communiqué mensuels sur les mises en chantier d'habitations passera du 6e au 11e jour ouvrable du mois. Ce changement nous permettra d'offrir un ensemble complet de données en même temps, plutôt que de diffuser des données provisoires à une date antérieure. Le communiqué sur les mises en chantier d'octobre sera diffusé à 8 h 15 HE le mardi 17 novembre 2020.

Données provisoires sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements







septembre

2019 septembre

2020 % septembre

2019 septembre

2020 % septembre

2019 septembre

2020 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

56 43 -23 31 6 -81 87 49 -44 Î.-P.-É.

25 27 8 130 21 -84 155 48 -69 N.-É.

164 187 14 172 381 122 336 568 69 N.-B.

76 130 71 270 82 -70 346 212 -39 Atlantique

321 387 21 603 490 -19 924 877 -5 Qc

741 859 16 3,260 4,122 26 4,001 4,981 24 Ont.

1,804 2,053 14 5,627 5,046 -10 7,431 7,099 -4 Man.

168 178 6 158 107 -32 326 285 -13 Sask.

77 124 61 230 26 -89 307 150 -51 Alb.

952 781 -18 1,810 1,384 -24 2,762 2,165 -22 Prairies

1,197 1,083 -10 2,198 1,517 -31 3,395 2,600 -23 C.-B.

653 607 -7 2,729 2,005 -27 3,382 2,612 -23 Canada(10 000+) 4,716 4,989 6 14,417 13,180 -9 19,133 18,169 -5 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 31 43 39 145 53 -63 176 96 -45 Barrie

19 63 232 55 6 -89 74 69 -7 Belleville

55 46 -16 8 12 50 63 58 -8 Brantford

103 50 -51 28 51 82 131 101 -23 Calgary

383 310 -19 1,182 725 -39 1,565 1,035 -34 Edmonton

403 333 -17 517 535 3 920 868 -6 Grand Sudbury 22 14 -36 0 8 ## 22 22 - Guelph

21 15 -29 106 4 -96 127 19 -85 Halifax

101 128 27 144 348 142 245 476 94 Hamilton

93 8 -91 99 218 120 192 226 18 Kelowna

44 38 -14 83 49 -41 127 87 -31 Kingston

45 37 -18 356 187 -47 401 224 -44 Kitchener-Cambridge-Waterloo 83 87 5 596 565 -5 679 652 -4 Lethbridge

31 34 10 12 11 -8 43 45 5 London

132 172 30 158 217 37 290 389 34 Moncton

18 41 128 202 30 -85 220 71 -68 Montréal

223 318 43 1,411 2,510 78 1,634 2,828 73 Oshawa

32 100 213 94 219 133 126 319 153 Ottawa-Gatineau 336 370 10 1,195 1,170 -2 1,531 1,540 1 Gatineau

60 124 107 182 301 65 242 425 76 Ottawa

276 246 -11 1,013 869 -14 1,289 1,115 -13 Peterborough

20 8 -60 13 6 -54 33 14 -58 Québec

77 89 16 909 661 -27 986 750 -24 Regina

19 38 100 54 11 -80 73 49 -33 Saguenay

14 15 7 18 16 -11 32 31 -3 St. Catharines-Niagara 112 59 -47 275 78 -72 387 137 -65 Saint John

19 36 89 51 34 -33 70 70 - St. John's

42 32 -24 25 4 -84 67 36 -46 Saskatoon

52 78 50 165 9 -95 217 87 -60 Sherbrooke

77 46 -40 189 160 -15 266 206 -23 Thunder Bay

16 13 -19 3 2 -33 19 15 -21 Toronto

330 654 98 2,419 2,137 -12 2,749 2,791 2 Trois-Rivières 30 17 -43 56 30 -46 86 47 -45 Vancouver

316 257 -19 1,810 1,559 -14 2,126 1,816 -15 Victoria

67 55 -18 442 138 -69 509 193 -62 Windsor

51 77 51 101 133 32 152 210 38 Winnipeg

140 142 1 130 73 -44 270 215 -20 Toutes les régions 3,557 3,823 7 13,051 11,969 -8 16,608 15,792 -5 Données fondées sur les définitions du recensement de 2016.













Source : Centre d'analyse de marché, SCHL















## non calculable / valeurs extrêmes



















Données provisoires sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements







août

2020 septembre

2020 % août

2020 septembre

2020 % août

2020 septembre

2020 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

628 359 -43 60 68 13 688 427 -38 Î.-P.-É.

250 236 -6 1,728 252 -85 1,978 488 -75 N.-É.

1,507 1,626 8 1,697 4,401 159 3,204 6,027 88 N.-B.

574 1,192 108 3,449 885 -74 4,023 2,077 -48 Qc

6,487 7,032 8 49,020 41,003 -16 55,507 48,035 -13 Ont.

21,764 21,324 -2 93,575 57,392 -39 115,339 78,716 -32 Man.

1,679 1,942 16 2,844 1,284 -55 4,523 3,226 -29 Sask.

938 1,178 26 1,440 312 -78 2,378 1,490 -37 Alb.

7,330 8,384 14 11,716 16,369 40 19,046 24,753 30 C.-B.

7,087 6,631 -6 34,447 24,039 -30 41,534 30,670 -26 Canada (10 000+) 48,244 49,904 3 199,976 146,005 -27 248,220 195,909 -21 Canada (toutes les régions) 56,392 58,168 3 205,158 150,812 -26 261,547 208,980 -20 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 372 438 18 1,068 636 -40 1,440 1,074 -25 Barrie

469 803 71 48 72 50 517 875 69 Belleville

379 421 11 60 144 140 439 565 29 Brantford

965 340 -65 672 612 -9 1,637 952 -42 Calgary

2,371 3,150 33 6,300 8,700 38 8,671 11,850 37 Edmonton

3,775 3,865 2 5,448 6,420 18 9,223 10,285 12 Grand Sudbury 142 98 -31 144 96 -33 286 194 -32 Guelph

187 182 -3 0 48 ## 187 230 23 Halifax

795 1,109 39 1,272 4,176 228 2,067 5,285 156 Hamilton

648 92 -86 2,820 2,616 -7 3,468 2,708 -22 Kelowna

738 464 -37 1,896 588 -69 2,634 1,052 -60 Kingston

211 313 48 744 2,244 202 955 2,557 168 Kitchener-Cambridge-Waterloo 1,341 1,017 -24 1,236 6,780 449 2,577 7,797 203 Lethbridge

316 307 -3 60 132 120 376 439 17 London

1,547 1,775 15 816 2,604 219 2,363 4,379 85 Moncton

139 378 172 1,524 360 -76 1,663 738 -56 Montréal

2,493 2,934 18 24,749 29,648 20 27,242 32,582 20 Oshawa

866 1,092 26 7,764 2,628 -66 8,630 3,720 -57 Ottawa-Gatineau 2,951 3,219 9 17,664 14,040 -21 20,615 17,259 -16 Gatineau

75 752 ## 1,788 3,612 102 1,863 4,364 134 Ottawa

2,876 2,467 -14 15,876 10,428 -34 18,752 12,895 -31 Peterborough 219 115 -47 816 72 -91 1,035 187 -82 Québec

907 976 8 8,652 7,932 -8 9,559 8,908 -7 Regina

190 397 109 756 132 -83 946 529 -44 Saguenay

133 196 47 24 192 ## 157 388 147 St. Catharines-Niagara 1,083 941 -13 1,224 936 -24 2,307 1,877 -19 Saint John

120 324 170 288 408 42 408 732 79 St. John's

555 274 -51 48 48 - 603 322 -47 Saskatoon

665 787 18 612 108 -82 1,277 895 -30 Sherbrooke 632 355 -44 1,440 1,920 33 2,072 2,275 10 Thunder Bay 33 78 136 0 24 ## 33 102 209 Toronto

5,214 6,504 25 57,024 25,644 -55 62,238 32,148 -48 Trois-Rivières 227 129 -43 144 360 150 371 489 32 Vancouver

3,218 2,770 -14 26,496 18,708 -29 29,714 21,478 -28 Victoria

562 668 19 2,172 1,656 -24 2,734 2,324 -15 Windsor

537 742 38 1,356 1,596 18 1,893 2,338 24 Winnipeg

1,394 1,604 15 2,376 876 -63 3,770 2,480 -34 Données fondées sur les définitions du recensement de 2016. Source : Centre d'analyse de marché, SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes

