OTTAWA, ON, le 16 août 2023 /CNW/ - La tendance des mises en chantier d'habitations a augmenté pour un deuxième mois d'affilée en raison du nombre réel élevé de mises en chantier en juillet. La tendance se chiffrait à 242 525 en juillet, en hausse de 2,8 % par rapport à celle de 235 819 relevée en juin, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

Dans l'ensemble des régions du pays, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 10 % en juillet (254 966) par rapport au mois précédent (283 498). Juin est le mois où ce nombre a été le plus élevé jusqu'à présent cette année. Malgré cette baisse mensuelle, les données désaisonnalisées annualisées (DDA) dans l'ensemble des régions du Canada étaient de 7,4 % supérieures à la moyenne sur cinq ans.

Dans les centres urbains (10 000 habitants et plus), le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 11 % en juillet, pour se chiffrer à 234 857. Il a baissé de 12 % dans le segment des logements collectifs et de 4 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 193 446 et à 41 411.

Les régions métropolitaines de recensement (RMR) de Vancouver et de Toronto ont connu en juillet une baisse des DDA sur les mises en chantier d'habitations. Le recul a été de 23 % à Vancouver et de 29 % à Toronto. À l'inverse, les RMR de Montréal, de Calgary et d'Edmonton ont enregistré une hausse des DDA de 12 %, de 33 % et de 67 %, respectivement.

Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier est estimé à 20 109.

« Malgré une baisse des DDA par rapport au mois dernier, le nombre réel de mises en chantier d'habitations était élevé en juillet, d'un point de vue historique. Cette situation a fait augmenter la tendance des mises en chantier d'habitations pour un deuxième mois d'affilée. Selon les renseignements sur le marché, les ensembles de logements collectifs mis en chantier en juin et en juillet ont probablement été financés quelques mois auparavant. Ainsi, l'effet des plus récentes hausses des taux d'intérêt sur les mises en chantier d'habitations ne s'est pas encore fait ressentir », a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL.

Toronto et Vancouver affichent de bons résultats cette année par rapport à l'an dernier. De janvier à juillet 2023, les mises en chantier d'habitations ont augmenté de 35 % et de 49 % par rapport à la même période en 2022 à Toronto et à Vancouver , respectivement.

affichent de bons résultats cette année par rapport à l'an dernier. les mises en chantier d'habitations à et à , respectivement. Les mises en chantier mensuelles et d'autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier d'août le 15 septembre à 8 h 15 (HE).

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les DDA, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

En tant que source fiable d'information sur le logement, la SCHL fournit des données, des résultats de recherche et des renseignements impartiaux sur le marché de l'habitation pour aider à combler les lacunes dans les connaissances et à approfondir la compréhension des enjeux complexes liés au logement, en vue d'éclairer les décisions stratégiques futures. Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que nous recueillons dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements







juillet

2022 juillet

2023 % juillet

2022 juillet

2023 % juillet

2022 juillet

2023 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

78 42 -46 7 16 129 85 58 -32 Î.-P.-É.

27 21 -22 16 51 219 43 72 67 N.-É.

216 181 -16 545 266 -51 761 447 -41 N.-B.

131 104 -21 356 306 -14 487 410 -16 Atlantique

452 348 -23 924 639 -31 1 376 987 -28 Qc

663 471 -29 3 720 2 313 -38 4 383 2 784 -36 Ont.

2 198 1 482 -33 6 047 6 865 14 8 245 8 347 1 Man.

273 136 -50 330 644 95 603 780 29 Sask.

141 86 -39 133 327 146 274 413 51 Alb.

1 356 1 122 -17 2 204 2 168 -2 3 560 3 290 -8 Prairies

1 770 1 344 -24 2 667 3 139 18 4 437 4 483 1 C.-B.

672 428 -36 3 126 3 574 14 3 798 4 002 5 Canada(10 000+) 5 755 4 073 -29 16 484 16 530 0 22 239 20 603 -7 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 26 16 -38 130 14 -89 156 30 -81 Barrie

188 55 -71 141 61 -57 329 116 -65 Belleville - Quinte West 20 45 125 5 4 -20 25 49 96 Brantford

71 24 -66 110 41 -63 181 65 -64 Calgary

523 542 4 1 356 1 079 -20 1 879 1 621 -14 Chilliwack

17 12 -29 2 7 250 19 19 - Drummondville 29 21 -28 4 33 ## 33 54 64 Edmonton

625 443 -29 752 1 029 37 1 377 1 472 7 Fredericton

32 41 28 142 186 31 174 227 30 Greater/Grand Sudbury 8 35 338 22 87 295 30 122 307 Guelph

12 8 -33 17 185 ## 29 193 ## Halifax

78 76 -3 417 209 -50 495 285 -42 Hamilton

92 27 -71 103 33 -68 195 60 -69 Kamloops

16 0 -100 10 0 -100 26 0 -100 Kelowna

52 32 -38 40 56 40 92 88 -4 Kingston

49 35 -29 22 368 ## 71 403 468 Kitchener-Cambridge-Waterloo 93 60 -35 305 223 -27 398 283 -29 Lethbridge

30 27 -10 9 3 -67 39 30 -23 London

102 82 -20 204 60 -71 306 142 -54 Moncton

49 30 -39 185 97 -48 234 127 -46 Montréal

165 118 -28 1 944 854 -56 2 109 972 -54 Nanaimo

15 6 -60 90 9 -90 105 15 -86 Oshawa

103 97 -6 234 67 -71 337 164 -51 Ottawa-Gatineau 306 137 -55 1 824 779 -57 2 130 916 -57 Gatineau

70 47 -33 276 85 -69 346 132 -62 Ottawa

236 90 -62 1 548 694 -55 1 784 784 -56 Peterborough

41 10 -76 0 0 - 41 10 -76 Québec

102 59 -42 521 334 -36 623 393 -37 Red Deer

9 4 -56 2 6 200 11 10 -9 Regina

39 25 -36 44 10 -77 83 35 -58 Saguenay

36 17 -53 12 246 ## 48 263 448 St. Catharines-Niagara 130 46 -65 26 101 288 156 147 -6 Saint John

28 17 -39 5 4 -20 33 21 -36 St. John's

68 34 -50 3 13 333 71 47 -34 Saskatoon

95 54 -43 77 308 300 172 362 110 Sherbrooke

42 22 -48 70 223 219 112 245 119 Thunder Bay

23 8 -65 19 0 -100 42 8 -81 Toronto

533 472 -11 2 882 4 728 64 3 415 5 200 52 Trois-Rivières 17 26 53 66 129 95 83 155 87 Vancouver

276 211 -24 1 700 2 751 62 1 976 2 962 50 Victoria

107 31 -71 861 428 -50 968 459 -53 Windsor

68 27 -60 90 23 -74 158 50 -68 Winnipeg

228 111 -51 243 621 156 471 732 55 Toutes les régions

4 543 3 143 -31 14 689 15 409 5 19 232 18 552 -4 Données pour 2022 fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et

données pour 2023 fondées sur les définitions du Recensement de 2021.

















Source : SCHL























## non calculable / valeurs extrêmes



















Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements







juin 2023 juillet 2023 % juin 2023 juillet 2023 % juin 2023 juillet 2023 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

422 385 -9 53 122 130 475 507 7 Î.-P.-É.

142 169 19 120 612 410 262 781 198 N.-É.

2 175 1 786 -18 11 134 3 168 -72 13 309 4 954 -63 N.-B.

1 004 809 -19 2 966 3 654 23 3 970 4 463 12 Qc

3 559 4 726 33 21 992 25 276 15 25 551 30 002 17 Ont.

15 429 14 525 -6 101 423 80 244 -21 116 852 94 769 -19 Man.

1 548 1 328 -14 5 208 7 728 48 6 756 9 056 34 Sask.

934 871 -7 5 796 3 924 -32 6 730 4 795 -29 Alb.

11 376 12 052 6 14 585 25 748 77 25 961 37 800 46 C.-B.

6 368 4 760 -25 57 175 42 970 -25 63 543 47 730 -25 Canada (10 000+) 42 957 41 411 -4 220 452 193 446 -12 263 409 234 857 -11 Canada (toutes les régions) 57 317 55 093 -4 226 179 199 873 -12 283 498 254 966 -10 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 204 245 20 636 168 -74 840 413 -51 Barrie

1 197 449 -62 4 356 732 -83 5 553 1 181 -79 Belleville - Quinte West 203 377 86 384 48 -88 587 425 -28 Brantford

1 202 348 -71 24 492 ## 1 226 840 -31 Calgary

5 693 6 112 7 8 652 12 948 50 14 345 19 060 33 Chilliwack

278 155 -44 278 84 -70 446 239 -46 Drummondville 131 232 77 324 396 22 455 628 38 Edmonton

4 703 4 704 0 5 484 12 348 125 10 187 17 052 67 Fredericton 390 326 -16 972 2 232 130 1 362 2 558 88 Greater/Grand Sudbury 22 253 ## 24 1 044 ## 46 1 297 ## Guelph

45 77 71 1 632 2 220 36 1 677 2 297 37 Halifax

722 726 1 10 644 2 508 -76 11 366 3 234 -72 Hamilton

315 283 -10 3 456 396 -89 3 771 679 -82 Kamloops

59 0 ### 12 0 -100 71 0 ### Kelowna

519 389 -25 3 864 672 -83 4 383 1 061 -76 Kingston

239 290 21 0 4 416 ## 239 4 706 ## Kitchener-Cambridge-Waterloo 1 122 747 -33 648 2 676 313 1 770 3 423 93 Lethbridge

227 206 -9 24 36 50 251 242 -4 London

345 756 119 2 568 720 -72 2 913 1 476 -49 Moncton

263 193 -27 1 968 1 164 -41 2 231 1 357 -39 Montréal

1 057 1 224 16 9 068 10 092 11 10 125 11 316 12 Nanaimo

166 87 -48 36 108 200 202 195 -3 Oshawa

1 010 994 -2 720 804 12 1 730 1 798 4 Ottawa-Gatineau 2 655 1 271 -52 9 504 9 348 -2 12 159 10 619 -13 Gatineau

331 372 12 4 956 1 020 -79 5 287 1 392 -74 Ottawa

2 324 899 -61 4 548 8 328 83 6 872 9 227 34 Peterborough 35 63 80 0 0 - 35 63 80 Québec

352 493 40 6 480 4 008 -38 6 832 4 501 -34 Red Deer

39 37 -5 48 72 50 87 109 25 Regina

101 214 112 1 788 120 -93 1 889 334 -82 Saguenay

202 152 -25 168 2 952 ## 370 3 104 ## St. Catharines-Niagara 428 415 -3 1 584 1 212 -23 2 012 1 627 -19 Saint John

247 161 -35 0 48 ## 247 209 -15 St. John's

363 337 -7 60 156 160 423 493 17 Saskatoon

757 545 -28 3 996 3 696 -8 4 753 4 241 -11 Sherbrooke 193 198 3 852 2 676 214 1 045 2 874 175 Thunder Bay 97 51 -47 48 0 -100 145 51 -65 Toronto

4 253 4 330 2 81 612 56 736 -30 85 865 61 066 -29 Trois-Rivières 65 313 382 3 204 1 548 -52 3 269 1 861 -43 Vancouver

3 622 2 426 -33 42 660 33 012 -23 46 282 35 438 -23 Victoria

249 273 10 5 724 5 136 -10 5 973 5 409 -9 Windsor

236 241 2 300 276 -8 536 517 -4 Winnipeg

1 386 1 111 -20 5 136 7 452 45 6 522 8 563 31 Données pour 2022 fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et

données pour 2023 fondées sur les définitions du Recensement de 2021.

















Source : SCHL





















## non calculable / valeurs extrêmes



















