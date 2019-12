La télé TekSavvy lance RVP Cloud et des fonctionnalités avancées

La première sortie des fonctionnalités flexibles avec option d'horaire variable fait suite au lancement réussi du service IPTV en Ontario

CHATHAM, ON, le 5 déc. 2019 /CNW/ - TekSavvy Solutions, le plus important fournisseur indépendant d'accès Internet au Canada et son câblodistributeur affilié, Hastings Cable Vision ltée, ont annoncé aujourd'hui le lancement de leur service RVP Cloud ainsi que d'autres fonctionnalités avancées. La télé TekSavvy RVP Cloud fonctionne de la même manière que le récepteur vidéo personnel (RVP) qui était utilisé par les Canadiens durant des années. La différence est que le client peut stocker son contenu enregistré de manière confidentielle et sécurisée à même la télé TekSavvy Cloud. Les abonnés de la télé TekSavvy TV peuvent regarder leur émission préférée enregistrée, la mettre sur pause et revenir en arrière quand ils le veulent, et ce, avec tous leurs appareils autorisés.

« Lorsque nous échangeons avec des personnes sur leur expérience télévisuelle, ils nous indiquent que les fonctionnalités d'option horaire variable et le RVP sont ce qu'ils souhaitent vraiment obtenir », a dit Jeremy McCarthy, directeur de la gestion des produits vidéo et du marketing chez TekSavvy. « Nous avons développé un service RVP à faible coût qui ne requiert aucun achat ni location additionnels d'équipement ». L'abonnement à la télé TekSavvy RVP Cloud, au moyen d'un équipement autorisé, fournit à l'usager la flexibilité de regarder ses émissions enregistrées au moment de son choix. »

La télé TekSavvy RVP Cloud est disponible à partir de 10 $ par mois à raison de 50 heures de temps d'enregistrement. Les clients qui souhaitent avoir un peu plus d'espace d'enregistrement peuvent commander 100 heures d'enregistrement au coût mensuel de 15 $. Les clients peuvent ajouter le service à leurs comptes en visitant teksavvy.com/myaccount.

TekSavvy a annoncé aujourd'hui deux nouvelles fonctionnalités de visionnement accessibles aux clients de la télé TekSavvy, soit le retour en arrière et le redémarrage. Les clients qui ratent le début de leurs émissions favorites ou de leurs jeux incontournables peuvent désormais suivre toute l'action, peu importe le moment où ils procèdent au redémarrage. Le retour en arrière permet aux clients de reculer jusqu'à 30 heures dans le guide de programmation électronique, de sélectionner les émissions qui ont déjà été diffusées et de les regarder dans leur intégralité. Les fonctionnalités Retour en arrière et Redémarrage sont disponibles pour des contenus et des stations sélectionnés auxquels les clients s'abonnent. Ces deux fonctionnalités sont toutes les deux accessibles aux clients sans frais additionnels.

À propos de TekSavvy

TekSavvy est fière d'offrir des services de télécommunication fiables aux Canadiens depuis plus de 20 ans et a reçu de nombreux prix pour la qualité de son service et pour son engagement à défendre les droits à l'accès à Internet des consommateurs. Possédant des bureaux à Chatham, en Ontario et à Gatineau, au Québec, TekSavvy est la plus grande entreprise de services de télécommunication indépendante au Canada, avec plus de 300 000 clients d'un océan à l'autre.

À propos de Hastings Cable Vision

Hastings Cable Vision Limited offre des services télévisuels à la collectivité de Madoc, en Ontario, depuis 1965. Fondée sur la famille et l'amitié, Hastings Cable Vision continue de servir des clients partout dans le comté de Hastings au moyen de services télévisuels, téléphoniques et Internet de qualité et elle sert ses clients au-delà du comté de Hastings au moyen d'un service télévisuel de qualité grâce à son partenariat avec sa société affiliée, TekSavvy Solutions inc.

SOURCE TekSavvy Solutions Inc.

Renseignements: John Settino, 416 662-2955 ou Trevor Campbell, 647 201-5409, The iPR Group, media.relations@teksavvy.ca

Related Links

www.teksavvy.com