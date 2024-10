Cette approche innovante améliore considérablement le contrôle des microbes dans de nombreuses industries

LATHAM, New York, 22 octobre 2024 /CNW/ - Dans le cadre d'un nouveau développement, la technologie de pointe de l'éclairage DEL 405 nm de Vyv a été publiée dans Nature, la revue scientifique la plus importante au monde. Une étude récente publiée dans Nature Scientific Reports, une revue scientifique rigoureusement évaluée par des pairs, a démontré l'efficacité de la lumière bleue-violette 405 nm exclusive de Vyv (anciennement Vital Vio) pour rendre inactif un large spectre de microbes bactériens sur les surfaces alimentaires dans les environnements de transformation des aliments, sans les effets nocifs associés à la lumière UV. L'application de l'éclairage à 405 nm apparaît comme un outil puissant pour renforcer la sécurité alimentaire dans le monde.

Un pouvoir antimicrobien inégalé

Cette étude démontre que l'éclairage DEL 405 nm exclusif de Vyv peut neutraliser efficacement des microbes comme E. coli, Listeria monocytogenes, Salmonella Typhimurium et Staphylococcus aureus, en réduisant le nombre de bactéries jusqu'à 6,3 UFC sur les surfaces en contact avec les aliments et sur les matériaux d'emballage. Ce résultat sans précédent marque une avancée majeure dans le contrôle des microbes pour l'industrie alimentaire, les environnements cliniques et bien d'autres environnements confrontés à des problèmes de germes. Comme l'indique la publication, ces microbes peuvent provoquer des « infections invasives et potentiellement mortelles ». Les gros titres hebdomadaires sur la contamination soulignent en outre les problèmes croissants.

La puissance des DEL antimicrobiennes sans UV et sans produits chimiques

Comme l'indique la publication, « puisqu'il a été démontré que la lumière bleue à 405 nm n'a pas d'effet néfaste à long terme sur les cellules de mammifères, ce traitement peut devenir un outil utile pour contrôler la contamination microbienne dans les installations de transformation et de manipulation des aliments, sans poser de risque pour la santé humaine ».

La technologie d'éclairage à 405 nm de Vyv change la donne et est protégée par plus de 60 brevets à l'échelle mondiale. Contrairement aux désinfectants chimiques ou à base d'UV traditionnels, la technologie d'éclairage sans UV de Vyv est non toxique et sans résidus, ce qui garantit que les produits alimentaires restent d'une qualité irréprochable pour la consommation. Cette innovation s'inscrit parfaitement dans le cadre des efforts déployés à l'échelle mondiale pour mettre au point des méthodes de traitement des denrées alimentaires plus propres et plus durables.

« Un moment charnière pour de nouvelles méthodes de lutte contre les germes »

Colleen Costello, cheffe de la direction de Vyv, a salué cette étude comme une étape importante pour la sécurité alimentaire :

« Cette publication dans Nature, évaluée par des pairs, confirme ce que nous avons toujours su : la technologie de Vyv n'est pas seulement innovante, elle est essentielle. La capacité de fournir une protection antimicrobienne continue sans produits chimiques est l'avenir de la sécurité alimentaire et de la lutte contre les germes en général. Cette étude ne prouve pas seulement la puissance de notre lumière DEL 405nm, mais positionne Vyv comme un leader dans la réalisation d'environnements plus propres pour les personnes partout dans le monde. »

Un avenir sans compromis : une protection durable, continue et permanente

L'intégration de l'éclairage à 405 nm dans les systèmes de traitement et d'emballage des aliments offre une méthode non invasive et rentable pour améliorer la protection antimicrobienne. Cette innovation est particulièrement importante pour les produits frais, les produits laitiers et les plats préparés, où la contamination microbienne pose des problèmes spécifiques en raison des conditions environnementales uniques.

Des applications industrielles en expansion

Déjà un acteur clé dans le secteur alimentaire, Vyv a conçu des produits spécifiques pour l'industrie alimentaire, tels que sa barre lumineuse linéaire, un luminaire linéaire arrondi de conception mince, classé IP69K, qui peut être utilisé dans des applications industrielles de traitement des aliments à l'aide de tuyaux lourds.

Pour en savoir plus sur la technologie d'éclairage à 405 nm de Vyv et ses applications, veuillez consulter le site www.Vyv.tech ou contacter [email protected].

À propos de l'étude

L'étude sur l'utilisation de l'éclairage à 405 nm pour la sécurité alimentaire a été publiée dans la revue Nature. Pour en savoir plus, veuillez consulter l'article complet en cliquant here. « Blue 405 nm LED light effectively inactivates bacterial pathogens on substrates and packaging materials used in food processing » (la lumière DEL bleue à 405 nm réprime efficacement les agents pathogènes bactériens sur les substrats et les matériaux d'emballage utilisés dans la transformation des aliments), par Chen, HY (Hanyu Chen), Cheng, YF (Yifan Cheng) et Moraru, CI (Carmen I. Moraru).

À propos de Vyv

Ce que nous ne pouvons pas voir peut avoir un impact matériel sur la façon dont nous vivons notre vie. La mission de Vyv est de faire la lumière sur les germes, avec une solution plus propre et plus fiable, meilleure pour les individus et la planète. La technologie d'éclairage antimicrobien exclusive de Vyv est sans UV, sans produits chimiques et, contrairement à d'autres outils de désinfection, elle est conçue pour une utilisation continue dans les espaces qui comptent le plus. La lumière DEL à spectre visible de Vyv fournit simultanément un éclairage de haute qualité et une protection permanente dans les environnements où les personnes vivent, travaillent et se divertissent. Conçue pour réduire en permanence la croissance microbienne et maintenir la propreté des surfaces et des environnements intérieurs occupés, la technologie de Vyv a été rigoureusement testée et s'est avérée efficace pour tuer les microbes.

Ce communiqué de presse souligne le potentiel considérable de l'éclairage à 405 nm pour révolutionner les protocoles de sécurité alimentaire et garantir des aliments et des espaces cliniques plus propres pour les consommateurs et les patients du monde entier.

