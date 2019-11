La technologie Dialogue d'aide à la décision clinique reçoit le marquage CE

La compagnie annonce son expansion prochaine en Europe

MONTRÉAL, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Technologies Dialogue inc., le chef de file canadien des soins virtuels annonce aujourd'hui avoir obtenu le marquage de l'Union européenne CE de classe 1 pour son dispositif médical technologique d'aide à la décision clinique. Cette reconnaissance pour sa technologie de pointe optimisée par l'intelligence artificielle est la première étape d'une expansion internationale prévue en Europe.

« C'est un grand pas pour Dialogue qui fut seulement possible grâce à la collaboration de nos équipes interdisciplinaires médicales et technologiques. Je suis très fier d'exporter notre technologie canadienne afin d'améliorer la façon dont les soins de qualité sont prodigués à travers le monde. » - Cherif Habib, cofondateur et PDG de Dialogue

« L'utilisation de l'IA en santé aide les professionnels de la santé à mieux répondre aux besoins des patients. À titre de seule entreprise canadienne de soins virtuels à avoir développé et utilisé cette technologie, nous croyons vraiment que cette innovation continuera d'améliorer l'accès aux soins dans notre clinique virtuelle, mais également dans d'autres environnements tels que les salles d'urgence du monde entier. » - Dr Julien Martel, chef de la direction médicale de Dialogue

Les faits en bref

'Dialogue Intake' a pour objectif de réduire le temps nécessaire au triage aux urgences des patients et ainsi d'augmenter le temps de consultation de qualité entre le médecin et le patient;

'Dialogue Intake' est un outil qui intègre la technologie d'aide à la décision basée sur l'IA;

'Dialogue Intake' est utilisé dans le processus de triage des patients de la clinique virtuelle Dialogue, fonctionnant selon un modèle 'd'humains dans la boucle' qui garantit la surveillance du triage par un professionnel de la santé;

'Dialogue Intake' est aussi présentement en projet pilote au CHUM;

L'IA est un atout important pour réduire les biais humains lorsque les professionnels de la santé trient les patients dans les salles d'urgence;

Le marquage CE de classe 1 des dispositifs médicaux est une certification requise selon les directives 93/68/EEC et 93/42/EEC de l'Union européenne, certifiant ainsi que la technologie d'aide à la décision clinique est développée selon les standards et exigences légales de l'UE;

est une certification requise selon les directives 93/68/EEC et 93/42/EEC de l'Union européenne, certifiant ainsi que la technologie d'aide à la décision clinique est développée selon les standards et exigences légales de l'UE; Dialogue est conforme à la certification SOC2 depuis mars 2018, ce qui signifie que des contrôles appropriés sont en place pour assurer la sécurité des systèmes utilisés pour gérer les données des utilisateurs.

À propos de Dialogue

Dialogue est une plateforme virtuelle de pointe qui offre des services de soins de santé intégrés aux employeurs soucieux du bonheur, de la santé et du rendement optimal de leurs employés. À partir d'une application mobile ou d'un ordinateur, Dialogue donne accès à une équipe complète de professionnels de la santé (coordonnateurs de soins, infirmiers, médecins de famille et professionnels de la santé connexes), dans le but d'aider les employés à jouir du meilleur équilibre travail-vie personnelle possible. Pour obtenir plus de renseignements sur Dialogue, visitez le site dialogue.co , suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn .

