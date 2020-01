La technologie de filaments de cellulose développée par FPInnovations sera produite dans une usine de Résolu

MONTRÉAL, le 15 janv. 2020 /CNW Telbec/ - FPInnovations est heureuse d'annoncer que sa technologie de production de filaments de cellulose sera une fois de plus portée à l'échelle commerciale à la suite de l'annonce, par Produits forestiers Résolu, d'un investissement majeur évalué à 27,7 millions $ dans son usine de Kénogami, au Québec. Ceci confirme la capacité de FPInnovations à appuyer concrètement les entreprises qui innovent avec le bois, ce qui permet ultimement au secteur forestier de diversifier ses produits et marchés traditionnels et non traditionnels.

FPInnovations agira à titre de partenaire de Produits forestiers Résolu dans le transfert de la technologie, qui a été développée grâce à la contribution des membres de l'industrie, des gouvernements provinciaux et du financement du gouvernement du Canada provenant du Programme des technologies transformatrices du Service canadien des forêts. Il s'agit pour FPInnovations d'un deuxième transfert en industrie pour cette technologie transformatrice.

Les filaments de cellulose, un biomatériau extrait de la fibre de pâte de bois, possèdent des propriétés uniques qui en font un agent renforçant exceptionnel pouvant être utilisé dans une vaste gamme de produits et d'applications, dont notamment l'amélioration des propriétés des produits de papier. De plus, les filaments de cellulose peuvent être mis en application comme agent de renforcement dans les matériaux utilisés dans des secteurs industriels comme le transport, et comme agent rhéologique pour modifier la texture et le comportement des peintures.

« FPInnovations, de concert avec ses membres, joue un rôle de premier plan dans le développement et le déploiement d'innovations à incidence directe sur la compétitivité et la diversification du secteur forestier. Nous nous réjouissons de l'engagement des gouvernements et de Résolu dans ce projet, ce qui démontre une volonté commune à promouvoir le plein potentiel du secteur forestier dans un contexte de bioéconomie. »

Stéphane Renou, président et chef de la direction de FPInnovations

« Avec la mise en place de cette installation commerciale, Produits forestiers Résolu continue à développer sa stratégie d'innovation et concrétise son intérêt soutenu pour les technologies innovantes. »

Yves Laflamme, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu

À propos de FPInnovations

FPInnovations est un organisme privé sans but lucratif qui se spécialise dans la création de solutions afin de soutenir la compétitivité du secteur forestier canadien à l'échelle mondiale. L'organisme jouit d'une position idéale pour effectuer de la recherche de pointe, concevoir des technologies avancées et offrir des solutions novatrices à des problèmes complexes, et ce, à chaque élément de la chaîne des valeurs du secteur, des opérations forestières aux produits industriels et de consommation. Ses laboratoires de R et D sont situés à Québec, à Montréal et à Vancouver, et des centres de transfert de technologie sont situés dans l'ensemble du Canada.

SOURCE FPInnovations

Renseignements: Séverine Lavoie, Relations médias et communications, FPInnovations, 514 782-4507, [email protected]

