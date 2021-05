SEATTLE, 10 mai 2021 /CNW/ - Cardea , un écosystème complet à code source libre qui sert à la communication d'identifiants numériques en santé et qui protège les renseignements personnels, a été accepté comme projet de la Linux Foundation Public Health (LFPH).

Créé par Indicio.tech , un important développeur de solutions d'identification et de vérification décentralisées axées sur la protection des renseignements personnels, Cardea peut aider les autorités de santé publique du monde entier à lutter contre la COVID-19 et les futures épidémies en fournissant des outils de bout en bout qui utilisent des normes interopérables pour le partage de données essentielles sur la santé tout en protégeant les renseignements personnels.

La protection des renseignements personnels est un enjeu crucial pour les identifiants numériques dans le secteur de la santé et des passeports immunitaires. Un récent sondage de l'Association internationale du transport aérien (AITA) a révélé que 78 % des passagers qui y ont répondu utiliseraient une application d'identifiants de santé pour les voyages seulement s'ils conservent une pleine emprise sur leurs données. La résolution de ce problème a conduit à la création de Cardea et à sa première mise en œuvre sur l'île d'Aruba.

Indicio, en collaboration avec SITA et la direction de la santé d'Aruba, a créé l'application Aruba Health basée sur le code de Cardea. Ce projet pilote réussi permet aux visiteurs d'Aruba de partager facilement un identifiant de voyageur digne de confiance, basé sur leur état de santé, de manière privée et sécurisée sur leur appareil mobile lorsqu'ils s'enregistrent dans les sites d'accueil participants sur l'île tout au long de leur voyage.

En cédant Cardea à la LFPH, Indicio souhaite habiliter les autorités de santé publique à concevoir, à bâtir et à déployer des solutions à code source libre simples à utiliser et axées sur la protection des renseignements personnels pour lutter contre la COVID-19. Grâce à cette technologie, la communauté peut travailler ensemble pour rouvrir les économies sans que les gens aient à renoncer à leur vie privée.

« En cédant Cardea à la LFPH, Indicio a pris les devants de la technologie de l'identification décentralisée et axée sur la protection des renseignements personnels, a expliqué Heather Dahl, chef de la direction. Comme société d'intérêt public, nous pensons que la technologie de l'identification à code source libre décentralisée dans le cadre du projet de la LFPH jettera les bases d'un monde meilleur et plus juste dans l'avenir. »

« Nous sommes ravis que Cardea fasse partie de nos solutions à code source libre destinées aux autorités de santé publique qui sont offertes par la LFPH, a déclaré Brian Behlendorf, directeur général de la division Chaînes de blocs, soins de santé et identification à la Fondation Linux. Nous avons hâte de contribuer au développement du projet au sein de la communauté de la LFPH et de prendre de l'expansion pour devenir l'une des sources de référence pour les normes interopérables que nous élaborons dans le cadre de l'initiative des identifiants liés à la COVID-19. »

Pour participer au projet de Cardea à la LFPH, consultez Cardea.app

