La TD soutient 15 organismes axés sur la reprise après la COVID-19

Défi TD Prêts à agir 2020 : 10 millions de dollars canadiens en subventions remis à des organismes proposant des solutions novatrices pour aider à relever les défis liés à la COVID-19

TORONTO, le 26 janv. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la TD est fière de remettre 10 millions de dollars canadiens en subventions à 15 organismes nord-américains qui s'attaquent aux inégalités sociales existantes dans les collectivités affectées de façon disproportionnée par la pandémie de COVID-19. Les subventions remises dans le cadre du défi TD Prêts à agir 2020 visent à soutenir les solutions novatrices mises au point en vue de favoriser une reprise rapide, durable et équitable.

Le défi TD Prêts à agir, lancé en 2018, est une initiative nord-américaine annuelle permettant de remettre des subventions aux organismes qui mettent au point des solutions axées sur la résolution de problèmes locaux qui cadrent avec la plateforme d'entreprise citoyenne de la Banque, La promesse TD Prêts à agir.

« La pandémie de COVID-19 n'est pas seulement une crise sanitaire : il s'agit également d'une crise sociale, économique et environnementale. On constate effectivement de plus en plus que la COVID-19 frappe de façon disproportionnée certaines populations nord-américaines, notamment les personnes appartenant à des groupes racialisés, à des communautés de nouveaux arrivants ou à des peuples autochtones, explique Andrea Barrack, chef mondiale, Développement durable et Responsabilité sociale, Groupe Banque TD. Le défi TD Prêts à agir, c'est notre façon de trouver et de soutenir de nouvelles idées et solutions qui constitueront les principaux moyens pour aider les collectivités à émerger de cette période sous le signe de la résilience, de l'inclusion et du dynamisme, et de faire en sorte qu'elles soient prêtes pour un avenir en constante évolution. Je tiens à remercier tous les participants au défi de cette année. J'ai hâte d'entendre parler des retombées positives générées par nos 15 lauréats d'une subvention tandis qu'ils s'attaqueront à ces problèmes. »

La TD a reçu plus de 1 300 demandes de subventions et, à la suite d'un processus d'évaluation complet de plusieurs étapes, 26 finalistes ont été choisis pour courir la chance de recevoir une subvention allant de 350 000 dollars à 1 million de dollars canadiens, et ils ont été évalués par un jury virtuel comptant 18 membres.

Les 15 lauréats ont mis de l'avant diverses solutions efficaces pour s'attaquer aux inégalités et aux injustices raciales, ainsi qu'aux nouvelles menaces sociales, économiques et environnementales soulevées par la crise actuelle. Leurs approches prometteuses visent à renforcer la résilience et à promouvoir l'égalité partout en Amérique du Nord pour aider les collectivités à s'épanouir une fois la pandémie passée.

« En tant que médecin praticien, j'ai pu voir de mes propres yeux les répercussions de la COVID-19 sur la société. C'est donc un honneur pour moi de faire partie de ce jury et de découvrir un si grand nombre d'organismes nord-américains exceptionnels qui s'attaquent à ces enjeux majeurs, explique le Dr Vipan Nikore, médecin en chef, Groupe Banque TD. J'ai été inspiré par les lauréats de 2020, et je les félicite pour les idées créatives qu'ils ont mises de l'avant pour rendre nos collectivités plus équitables et en santé. »

Le défi TD Prêts à agir 2020 fait partie de l'Initiative de résilience des collectivités TD de 25 millions de dollars canadiens lancée par la TD pour favoriser la reprise après la COVID-19. Pour en savoir plus sur les lauréats des subventions de 2020 et le défi TD Prêts à agir, consultez la page www.td.com/ledefitdpretsaagir.

Voici les solutions retenues par le jury du défi TD Prêts à agir 2020 présentées par les 15 lauréats eux-mêmes :

CANADA

Lauréats d'une subvention de un million de dollars (CA) :

Canadian Feed the Children : Fonds TD pour les forêts nourricières des Autochtones - de la sécurité alimentaire à l'indépendance alimentaire (Canada)

Le Fonds TD pour les forêts nourricières des Autochtones mettra sur pied des systèmes autonomes de production locale d'aliments pour créer des communautés autochtones plus fortes et résilientes en leur offrant des ressources naturelles essentielles afin de favoriser une saine relation avec la terre et d'accroître la disponibilité de nourriture.

Start2Finish Canada : programme d'évolution de l'apprentissage Brainworx! (Canada)

Brainworx! est un programme éducatif de 30 semaines tenant compte des réalités culturelles, qui vise à aider les élèves issus de milieux défavorisés à renforcer leur résilience et à devenir des apprenants indépendants. Le programme sera offert sous forme d'un cadre en ligne cohérent axé sur l'alphabétisation, le mouvement, l'apprentissage socioémotionnel, l'esprit de croissance, le mentorat et l'engagement des parents.

Women's College Hospital Foundation : programme Women's Virtual (Ontario)

Le programme Women's Virtual du Women's College Hospital tire parti de la technologie en vue de créer le tout premier hôpital virtuel canadien. Grâce à des outils de santé numériques et à des modèles de prestation de soins virtuelle, nous voulons repenser les soins de santé afin de les rendre plus accessibles, adaptés et équitables.

Lauréats d'une subvention de 750 000 $ (CA) :

Université de la Colombie-Britannique (UBC) : initiative de transport par drone dans les collectivités éloignées (Colombie-Britannique)

En tirant parti de la technologie novatrice en matière de drone, cette initiative de l'Université de la Colombie-Britannique étudiera la faisabilité d'un projet visant à améliorer l'accès aux services de soins de santé, comme les laboratoires, les pharmacies et les fournitures, pour les communautés des Premières Nations touchées de façon disproportionnée par la pandémie de COVID-19.

Lauréats d'une subvention de 350 000 $ à 650 000 $ (CA) :

Association canadienne pour la santé mentale, division de Terre-Neuve-et-Labrador : COVID-19 Mental Health Recovery Program (Terre-Neuve-et-Labrador)

Nous espérons que le COVID-19 Mental Health Recovery Program (programme de rétablissement de la santé mentale en lien avec la COVID-19) permettra de réduire les répercussions de la pandémie sur la santé mentale des gens. Nous voulons créer des espaces où les gens peuvent parler ouvertement des effets de la crise sanitaire sur leur santé mentale de manière générale, que ces effets découlent directement du virus ou des changements soudains et des restrictions qui en résultent.

CEE Centre for Young Black Professionals : programme Recovery, Healing & Resilience (RHR) (Ontario)

Le programme Recovery, Healing & Resilience (reprise, guérison et résilience) est une initiative ayant pour but de bâtir la capacité d'adaptation, le leadership et les infrastructures collectives des organismes à but non lucratif axés sur la communauté noire, dirigés par des personnes noires ou soutenant la communauté noire.

Interligne : Être là pour vous (Québec)

Afin de répondre aux besoins émergents de la population LGBTQ+ qui découlent de la pandémie, Interligne a pris une série de mesures pour briser l'isolement social et favoriser la communication dans les collectivités, en mettant l'accent sur la sécurité et le bien-être mental et physique des gens.

Fondation du Centre universitaire de santé McGill : rendre la télésanté accessible à plus de Canadiens (Québec)

Malgré les défis qu'elle pose, la pandémie de COVID-19 a été une occasion d'accroître l'utilisation de la télésanté et a fait en sorte que la plateforme soit acceptée à plus grande échelle comme un outil adéquat pour fournir des soins aux patients. L'objectif de ce programme est de rendre la télésanté accessible à plus de gens en améliorant l'offre actuelle grâce à des services d'interprétation et de transcription en direct.

Université de la Saskatchewan : transformer le modèle d'intervention d'urgence des Premières Nations et des communautés Métis dans le contexte de la COVID-19 en favorisant la sécurité de genre et culturelle (Saskatchewan)

Cette initiative dirigée par le First Nations and Métis Health Research Network (FMHRN) vise à répondre aux besoins en matière de sécurité culturelle et de genre, à sensibiliser les gens à ces enjeux, à soutenir la planification de la réponse face à la COVID-19 et plus encore.

ÉTATS-UNIS

Lauréats d'une subvention de un million de dollars (CA) :

Urban League of Broward County, Inc. : programme LYNX - Modèle d'intégration de services pour aider les familles à demeurer résilientes (Floride)

Le modèle de coaching et de service intégré LYNX ouvre la voie à la résilience sociale et économique pour les familles de communautés défavorisées. Il met à profit les services du programme, l'intelligence artificielle, la science des données et des partenariats stratégiques pour influencer des politiques qui ont une incidence sur les ménages à revenu faible ou modeste.

Lauréats d'une subvention de 750 000 $ (CA) :

Per Scholas, Inc. : Initiative de perfectionnement des diplômés Per Scholas (New York, États-Unis)

L'objectif de cette initiative est d'offrir à notre vaste réseau de diplômés qui subissent les effets négatifs de la COVID-19 des occasions d'amélioration des compétences et de perfectionnement professionnel rehaussées pour qu'ils puissent progresser dans des carrières technologiques fructueuses.

Philadelphia Association of Community Development Corporations : Programme Save Your Biz Philly (Pennsylvanie)

Ce programme vise à soutenir les propriétaires de petites entreprises issus des minorités visibles ainsi que les petites entreprises dans les artères commerciales desservant les minorités visibles aux prises avec des dettes en raison de la crise sanitaire à sauver leurs commerces et à maintenir en poste des employés grâce à des programmes d'action sociale, de l'assistance technique des services-conseils financiers, des services juridiques pro bono et un processus de négociation ordonnée par le tribunal avec les détenteurs de créances pouvant mener à des modalités de remboursement raisonnables.

Lauréats d'une subvention de 350 000 à 650 000 $ (CA) :

Port Discovery Children's Museum : Supporting Baltimore's Children - un projet en réponse à la COVID-19 (Maryland)

En réponse aux perturbations liées à la pandémie de COVID-19, ce projet vise à soutenir l'apprentissage des enfants grâce au jeu. Pour accroître l'accès à l'apprentissage, le musée va créer des capacités éducatives virtuelles dans les écoles et les quartiers défavorisés, déployer de nouveaux programmes pour combler le fossé numérique divisant les jeunes apprenants et rouvrir le musée de façon sécuritaire pour les familles de Baltimore. Ces programmes seront axés sur les sciences, la technologie, l'ingénierie, les arts, les mathématiques, le maintien d'un mode de vie sain et l'alphabétisation des enfants en bas âge.

Clinica Esperanza (Hope Clinic) : Répondre à la crise sanitaire et économique de la COVID-19 dans un secteur hispanophone à faible revenu de Providence, Rhode Island

Ce programme compte élargir son offre de services en clinique gratuits pour combler les besoins en soins de santé des personnes sans assurance qui ont perdu leur emploi récemment et qui ont besoin de soins de santé en raison de la COVID-19.

Penquis : Rural Maine Financial Coaching Collaborative (Maine)

Cette collaboration permettra d'offrir du coaching financier à plus de 10 organismes de services sociaux et à soutenir plus de 30 gestionnaires de dossiers en vue d'aider des centaines de clients à faible revenu à surmonter leurs difficultés financières, à classer leurs factures en ordre de priorité, à établir un budget et à négocier un plan de remboursement, en plus de donner aux gestionnaires de dossiers les outils pour bien comprendre les notions de base des processus de saisie et d'éviction afin d'aider les clients à demeurer dans leur maison ou à trouver une solution de rechange raisonnable.

À propos de La promesse TD Prêts à agir

La TD s'est engagée depuis longtemps à enrichir la vie de ses clients, de ses collègues et des collectivités. Dans le cadre de sa plateforme d'entreprise citoyenne, La promesse TD Prêts à agir, la TD vise un don aux collectivités d'un milliard de dollars canadiens (775 millions de dollars américains) au total d'ici 2030 dans quatre domaines essentiels pour ouvrir les portes à un avenir plus inclusif et plus durable : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Par La promesse TD Prêts à agir, la TD aspire à relier ses activités, ses initiatives philanthropiques et son capital humain pour aider les gens à se sentir plus en confiance, pas seulement par rapport à leurs finances, mais aussi par rapport à leur capacité d'atteindre leurs objectifs personnels dans un monde en évolution. Pour plus d'information, visitez le www.td.com/promessepretsaagir.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis, et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 14 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2020, les actifs de la TD totalisaient 1,7 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Megan Sampson, Corporate and Public Affairs, [email protected], 289-795-7761

Liens connexes

https://www.td.com