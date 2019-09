La TD, seule banque canadienne inscrite à l'indice mondial de durabilité Dow Jones

L'indice de durabilité Dow Jones (Dow Jones Sustainability Indices ou DJSI) dresse une nouvelle liste des meilleures entreprises du monde au chapitre du développement durable et la TD est la seule banque canadienne à y être inscrite.

TORONTO, le 25 sept. 2019 /CNW/ - Pour la sixième année consécutive, le Groupe Banque TD figure à l'indice mondial de durabilité Dow Jones. D'un groupe de 175 banques dans le monde, la TD est la seule institution canadienne incluse dans la liste restreinte de 25 banques.

« Cette réalisation témoigne de l'engagement de la TD à contribuer à la création d'un avenir plus inclusif et durable et est un reflet de notre but : enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues », souligne Andrea Barrack, chef mondial, Développement durable et Responsabilité sociale à la TD. « Notre place dans l'indice mondial de durabilité Dow Jones confirme à nouveau l'objectif de la TD d'être un chef de file en environnement, notre engagement de longue date envers la diversité et les droits de la personne ainsi que notre volonté de générer des retombées sociales positives. »

L'indice de durabilité Dow Jones mesure le rendement de sociétés d'importance en matière de développement durable selon leurs réalisations dans les domaines environnemental, social et économique. Cette marque de reconnaissance souligne les contributions des quelque 85 000 employés de la TD qui font de l'entreprise un chef mondial en développement durable et en responsabilité sociale d'entreprise.

La TD a été reconnue pour son solide rendement en ce qui a trait à la gouvernance d'entreprise, à la gestion des risques, à la gestion des relations avec la clientèle ainsi qu'à l'acquisition et au perfectionnement des talents.

Animée par son désir d'aider ses clients, ses collectivités et ses collègues à avoir la confiance nécessaire pour prospérer dans un monde en constante évolution, la TD estime qu'elle a pour rôle de repenser ses pratiques d'affaires afin que ses politiques et procédures aident à faire avancer les choses dans les collectivités où elle exerce ses activités.

Afin d'illustrer son engagement à cet égard, la TD a publié son premier rapport distinct sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et son premier rapport mesurant sa stratégie de responsabilité sociale, La promesse Prêts à agir, en mai 2019.

« Nous avons lancé La promesse Prêts à agir pour mettre à profit la force de notre entreprise, la philanthropie et le capital humain et ainsi accroître les retombées », mentionne Andrea Barrack. « En raison de sa taille et de son envergure, la TD peut être un vecteur de changement positif là où elle est présente, et nous sommes incroyablement fiers d'être reconnus pour une autre année comme un leader sur le plan de l'environnement parmi les entreprises championnes du développement durable de partout sur la planète. »

La TD tient à remercier ses collègues, ses clients et les collectivités qu'elle sert, et à féliciter les autres entreprises inscrites à l'indice 2019.

Pour en savoir plus sur la responsabilité d'entreprise de la TD et sur La promesse Prêts à agir, veuillez consulter le rapport ESG 2018 et le rapport sur La promesse Prêts à agir 2018, ou allez au www.td.com/lapromessepretsaagir.

Pour en savoir plus sur l'indice de durabilité Dow Jones, lisez le communiqué de presse.

