TORONTO, le 11 janv. 2024 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») a été reconnu pour la troisième année d'affilée par le Business Intelligence Group, qui lui a décerné des prix d'innovation 2024 pour son offre d'une expérience numérique accessible et sa démarche d'innovation tournée vers l'avenir. Ce programme de prix annuel récompense les gens, les entreprises et les idées qui modifient notre perception du monde.

Cette année, la TD a gagné un prix dans deux catégories : TD invente - l'approche de la Banque en matière d'innovation - a été récompensée dans la catégorie entreprise, et Accessibilité adaptée TD - un module d'extension pour navigateur qu'ont développé des collègues pour favoriser l'inclusion dans des espaces numériques - est arrivé en tête dans la catégorie produit.

Élément phare de la culture d'innovation de la Banque, TD invente a pour objectif de répondre aux attentes de demain à l'égard des services bancaires en explorant, puis en mettant à l'essai et à l'échelle des solutions innovantes et des technologies émergentes, notamment l'intelligence artificielle générative et la réalité étendue. C'est au sein d'un écosystème d'innovation robuste, dans un esprit d'inclusion et selon une approche humaine de la conception que des équipes interdisciplinaires développent et améliorent des produits et services pour satisfaire aux besoins en constante évolution des clients, des collègues et des collectivités. TD invente favorise l'incubation et l'accélération de l'innovation partout à la Banque, plus de 15 000 idées de collègues étant développées chaque année. À ce jour, plus de 8 000 idées ont été mises en œuvre et plus de 600 brevets ont été obtenus à l'échelle mondiale.

L'une des innovations de TD invente, Accessibilité adaptée TD, est un module d'extension qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience en ligne selon leurs préférences en matière d'accessibilité. Initialement conçu pour les collègues, l'outil est offert sans frais à la population canadienne et américaine depuis septembre 2023. Il comprend notamment des guides de lecture, une fonction de réglage de la taille de police, un mode sombre, une police adaptée aux utilisateurs dyslexiques et un mode monochrome. Toutes ces fonctionnalités sont expressément conçues sans interfaces superposées et de façon à coexister avec d'autres technologies d'assistance, comme le logiciel autonome d'agrandissement d'écran.

« Grâce à TD invente, nous intégrons constamment l'innovation dans tout ce que nous faisons à la Banque afin d'offrir à nos clients, à nos collègues et à nos collectivités des expériences plus rapides, plus significatives et de meilleure qualité, a indiqué Imran Khan, chef de TD invente. Nos innovations sont conçues dans le but de répondre aux besoins des diverses collectivités que nous servons. Nous sommes fiers d'être ainsi reconnus par le Business Intelligence Group pour le travail que nous accomplissons en vue de façonner l'avenir des services bancaires à la TD. »

TD invente stimule l'innovation à la Banque. Dans nos trois domaines d'action - l'idéation des collègues, la conception centrée sur la personne et l'accélération de l'innovation -, nous travaillons dans notre écosystème d'innovation pour aider à combler les attentes en constante évolution de nos clients, de nos collègues et de nos collectivités, générant ainsi des occasions de croissance future. Pour en savoir plus sur la façon dont nous contribuons à façonner l'avenir des services bancaires à la TD, visitez le site tdinvente.td.com.

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 16 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2023, les actifs de la TD totalisaient 1,96 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

Le Business Intelligence Group a été fondé dans le but de récompenser le talent et la performance dans le monde des affaires. Contrairement aux autres prix remis par le secteur, ses programmes sont jugés par des dirigeants alliant expérience et connaissances. Avec son système de notation exclusif et unique en son genre, l'organisme évalue de façon ciblée les performances dans de nombreux domaines d'activité puis récompense les entreprises dont les réalisations surpassent celles de leurs consœurs.

