TORONTO, le 20 avril 2021 /CNW/ - Dans un contexte où la pandémie entraîne une évolution rapide des préférences des consommateurs pour les solutions bancaires numériques, la TD a annoncé aujourd'hui que 10 millions de ses clients nord-américains communiquaient maintenant régulièrement avec la Banque par l'intermédiaire de ses applis mobilesi. Au cours de l'exercice 2020, la TD a enregistré une croissance à deux chiffres du nombre d'utilisateurs nord-américains actifs de ses services mobiles comparativement à l'année précédente. En outre, la TD a continué de stimuler l'engagement des clients à l'égard de ces services, ce qui s'est traduit par un nombre record d'ouvertures de session des services bancaires mobiles au Canada et aux États-Unisii.

La Banque s'est centrée sur les investissements stratégiques en technologies qui ont permis de rendre les services bancaires encore plus pratiques et plus accessibles pour les clients, que ces derniers procèdent par les canaux numériques de la TD, au téléphone ou à leur succursale.

« Chaque fois que nous avons amélioré les capacités actuelles et mis en œuvre de nouveaux services, nous avons toujours maintenu l'expérience client au cœur même de notre démarche, a déclaré Rizwan Khalfan, chef, Numérique et Paiements à la TD. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de répondre aux besoins bancaires de nos clients et nous veillons à continuellement améliorer les plateformes où nous interagissons avec eux, tout en anticipant la façon dont leurs besoins évolueront demain. »

Innovations pour services mobiles nord-américains

L'innovation dans le cadre de l'expérience mobile de la TD vise à fournir aux clients des renseignements pour les aider à comprendre leur bien-être financier. La TD utilise l'IA dans le cadre de l'expérience mobile dans le but de fournir des services plus personnalisés aux clients. Elle a d'ailleurs récemment lancé des avis numériques propulsés par l'IA sur ses applications bancaires mobiles au Canada afin de rappeler aux clients les paiements de factures récurrentes à venir et les éventuelles insuffisances de fonds dans leur compte de dépôt.

TD Clari, un assistant virtuel propulsé par l'IA, contribue à donner aux clients canadiens de la TD les moyens de répondre à des questions sur divers sujets, tels que la date d'échéance du prochain paiement de carte de crédit TD ou le montant dépensé chez son détaillant préféré le mois dernier. À ce jour, TD Clari a passé le cap du million de clients inscrits.

« L'IA nous permet d'établir de nouveaux types de liens avec nos clients, en leur proposant des conseils personnalisés pour les aider à se sentir en confiance dans leurs décisions financières, précise M. Khalfan. Nous exploitons le pouvoir de l'IA pour créer une réelle valeur pour nos clients. »

Aux États-Unis, la TD a lancé un assistant virtuel sur ses applications bancaires mobiles américaines afin de soutenir ses clients, et ce, en tout juste trois semaines. La TD a également récemment introduit son service d'alertes instantanées novatrices « TD et moi » aux utilisateurs de l'application américaine, qui permet aux clients de recevoir sur leur appareil mobile du contenu personnalisé, des conseils utiles et des offres spéciales.

« Pour les 10 millions d'utilisateurs de nos fonctions mobiles partout où nous exerçons nos activités en Amérique du Nord, nous nous engageons à créer des expériences numériques fluides pour répondre à leurs besoins bancaires et à leurs priorités changeantes », ajoute M. Khalfan.

Reconnaissance du secteur

Selon App Annie, une plateforme spécialisée dans l'analyse et les données mobiles qui publie des données sur le marché des applications et les tendances qui y sont associées, parmi les grandes applications spécialisées dans les services bancaires de détail au Canada, la TD se classe au premier rang en ce qui a trait à l'adoption par les clients, à l'engagement de ces derniers et aux téléchargements qu'ils effectuent. Sur le marché américain, l'application des services bancaires mobiles de la TD se classe dans les dix premières positions parmi les plus importantes banques des États-Unis en ce qui a trait à la moyenne mensuelle d'utilisateurs actifs des services mobiles, ainsi que dans les trois premières positions pour ce qui des mesures clés d'engagementiii. Dans le cadre de l'étude The State of Mobile 2021 par App Annie, l'appli TD Canada a été reconnue comme l'une des applications financières les plus prometteuses du Canada. La TD a également été la seule banque au Canada à s'être classée parmi les dix meilleurs éditeurs financiers en Amérique du Nord selon la liste du prix des meilleurs éditeurs d'App Annie de 2021.

