La TD fait un don de 250 000 $ pour soutenir les programmes d'aide communautaire visant à combattre la discrimination et la haine

TORONTO, le 30 oct. 2023 /CNW/ - La TD a annoncé aujourd'hui un don de 250 000 $ pour soutenir les efforts de lutte contre la discrimination et la haine dans nos collectivités au moyen de programmes d'éducation au Canada et aux États-Unis. La Banque reconnaît que le conflit actuel au Proche-Orient a de profondes répercussions, et ce don s'ajoute à ceux qu'elle a déjà faits pour promouvoir l'inclusion et contribuer à contrer la hausse de l'antisémitisme et de l'islamophobie.

La TD soutiendra les organismes ci-dessous, qui offrent des programmes d'aide communautaire :

United Jewish Appeal (UJA) - Depuis plus de 30 ans, l'UJA contribue à préserver et à renforcer la qualité de vie des Juifs dans la région du Grand Toronto, au Canada , ainsi qu'en Israël et ailleurs dans le monde, par son leadership philanthropique, bénévole et professionnel. Cet organisme collabore avec d'importants organismes juifs afin de veiller à la mise en œuvre de programmes pertinents et percutants destinés à la communauté juive, une communauté diversifiée et dynamique. Les fonds versés serviront à soutenir les programmes d'éducation, les efforts de sensibilisation et les travaux de recherche, ainsi que la mobilisation communautaire, afin d'intensifier la lutte contre l'antisémitisme.

Depuis plus de 30 ans, l'UJA contribue à préserver et à renforcer la qualité de vie des Juifs dans la région du Grand Toronto, au , ainsi qu'en Israël et ailleurs dans le monde, par son leadership philanthropique, bénévole et professionnel. Cet organisme collabore avec d'importants organismes juifs afin de veiller à la mise en œuvre de programmes pertinents et percutants destinés à la communauté juive, une communauté diversifiée et dynamique. Les fonds versés serviront à soutenir les programmes d'éducation, les efforts de sensibilisation et les travaux de recherche, ainsi que la mobilisation communautaire, afin d'intensifier la lutte contre l'antisémitisme. Islamic Social Services Association (ISSA) - L'ISSA travaille depuis 23 ans à la réalisation de programmes de facilitation, de défense et d'éducation qui visent à accroître la sensibilisation à l'Islam et à la culture musulmane au Canada . Pour veiller au bien-être des nombreux groupes culturels et ethniques qui composent la communauté musulmane au pays, l'ISSA offre également des services d'aide aux familles, de santé et d'assistance sociale. Les fonds versés serviront à soutenir les programmes d'éducation et de formation qui visent à favoriser une meilleure compréhension de l'Islam et de la culture musulmane.

L'ISSA travaille depuis 23 ans à la réalisation de programmes de facilitation, de défense et d'éducation qui visent à accroître la sensibilisation à l'Islam et à la culture musulmane au . Pour veiller au bien-être des nombreux groupes culturels et ethniques qui composent la communauté musulmane au pays, l'ISSA offre également des services d'aide aux familles, de santé et d'assistance sociale. Les fonds versés serviront à soutenir les programmes d'éducation et de formation qui visent à favoriser une meilleure compréhension de l'Islam et de la culture musulmane. United States Holocaust Memorial Museum - Le United States Holocaust Memorial Museum remplit son mandat depuis plus de 30 ans. Ce faisant, il a contribué à éduquer plus de 47 millions de personnes, y compris plus de 11 millions d'enfants d'âge scolaire. Les fonds versés serviront à financer des ressources éducatives conçues pour renseigner et mobiliser tant les enfants que les adultes, et ainsi les inspirer à combattre la haine, à prévenir les génocides et à promouvoir la dignité humaine.

Le United States Holocaust Memorial Museum remplit son mandat depuis plus de 30 ans. Ce faisant, il a contribué à éduquer plus de 47 millions de personnes, y compris plus de 11 millions d'enfants d'âge scolaire. Les fonds versés serviront à financer des ressources éducatives conçues pour renseigner et mobiliser tant les enfants que les adultes, et ainsi les inspirer à combattre la haine, à prévenir les génocides et à promouvoir la dignité humaine. Institute for Social Policy and Understanding (ISPU) - Depuis plus de 20 ans, l'ISPU s'efforce de cerner les tendances et de repérer les possibilités qui touchent la vie des musulmans américains. Cet organisme travaille principalement à renforcer les communautés musulmanes et à produire des travaux de recherche axés sur les solutions afin de promouvoir l'équité et l'inclusion. Les fonds versés serviront à soutenir les ressources éducatives qui donnent aux collectivités et aux personnes des moyens efficaces de contrer et d'éliminer l'islamophobie.

Ce don s'ajoute à ceux que la TD a déjà faits : 250 000 $ à l'UJA et à Save the Children, et 500 000 $ à Save the Children et au Fonds des Nations-Unies pour l'enfance (UNICEF), qui eux visent à fournir une aide humanitaire d'urgence et à soutenir les familles et les personnes touchées par la crise. Au total, la TD a fait don de 1 million de dollars canadiens en réponse au conflit.

En plus de sa contribution directe, la TD continue d'accepter dans ses succursales les dons destinés au fonds créé par la Croix-Rouge canadienne (Crise humanitaire au Moyen-Orient) pour apporter une aide humanitaire aux personnes touchées dans la région.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 16 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2023, les actifs de la TD totalisaient 1,9 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE Groupe Banque TD

Renseignements: Vandana Fatima Kattar, [email protected]