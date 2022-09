Les fonds iront à la Croix-Rouge canadienne et à des organismes communautaires pour un soutien immédiat et essentiel au Canada atlantique et l'est du Québec.

TORONTO, le 25 sept. 2022 /CNW/ - En réponse aux effets dévastateurs de l'ouragan Fiona au Canada atlantique et l'est du Québec, la TD a annoncé aujourd'hui un don de 200 000 $ par l'entremise de la Croix-Rouge afin de venir en aide aux personnes sinistrées le plus rapidement possible et d'offrir une aide humanitaire pour répondre à de nouveaux besoins qui se manifesteront. La TD fait également un don de 50 000 $ pour soutenir des organismes communautaires dans les régions touchées.

« Nous prenons des mesures aujourd'hui pour offrir des fonds et soutenir les efforts de secours pour venir en aide aux populations du Canada atlantique et l'est du Québec qui ont été touchées par l'ouragan Fiona », a déclaré Jenn Auld, vice-présidente, Région de l'Atlantique, Groupe Banque TD. « Nos pensées vont à nos clients, à nos collègues et aux collectivités de ces régions pendant cette période très difficile. »

La TD recueillera également les dons au nom de la Croix-Rouge pour le fonds de secours créé à la suite de l'ouragan Fiona au Canada dans ses succursales, ainsi que par BanqueTel et Banque Net, du 27 septembre au 17 octobre 2022.

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2022, les actifs de la TD totalisaient 1,8 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

