En collaboration avec Flybits, Capco et Mesmerise, la TD crée des projets pilotes et procède à des démonstrations de faisabilité intéressants et personnalisés ciblant les clients commerciaux, les consommateurs et les talents en herbe

TORONTO, le 23 mars 2023 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (« la TD ») a annoncé qu'il a lancé de nombreuses expériences immersives misant sur les technologies émergentes pour faire passer l'interactivité au niveau supérieur, aussi bien pour les clients que pour les nouveaux collègues. Ensemble, ces expériences virtuelles axées sur la recherche créent une nouvelle façon inclusive d'interagir avec la TD, offrant de nouvelles possibilités à la clientèle et aux collègues.

« Nous sommes devant une nouvelle frontière d'engagement avec le Web 3.0, et les plateformes de réalité virtuelle ne font qu'effleurer la surface de la façon dont la TD peut interagir avec ses clients, a déclaré Rizwan Khalfan, chef, Numérique et Paiements, Groupe Banque TD. À la TD, nous nous penchons continuellement sur les technologies émergentes pour trouver de nouvelles plateformes qui peuvent nous aider à communiquer avec nos clients, nos collègues et nos collectivités. La réalité virtuelle immersive nous donne l'occasion de créer des environnements riches et inclusifs, et nous permet de communiquer avec notre clientèle de façon plus intuitive. »

Mobiliser les talents en herbe au moyen d'expériences immersives collaboratives

En collaboration avec Capco, une société mondiale de gestion et de technologie, et Mesmerise, une société de réalité virtuelle pour les entreprises, la TD a lancé un programme pilote de stage en réalité virtuelle. Ce programme vise à créer une expérience plus immersive et collaborative pour les nouveaux collègues de la TD.

Plus de 100 stagiaires, principalement issus des équipes Plateformes et Technologie et Numérique et Innovation, ont eu l'occasion de s'inscrire au programme, qui se déroule de janvier à avril 2023. Les étudiants ont reçu des casques de réalité virtuelle, ont créé leurs propres avatars personnalisés et ont participé à une variété de programmes immersifs en 3D, notamment :

Rencontres de réseautage : Ces rencontres ont pour objectif de permettre aux participants de créer un réseau de pairs parmi les stagiaires, les étudiants et les collègues de l'ensemble de la TD. Ils ont l'occasion de participer à une variété d'événements de réseautage virtuel, y compris une chasse au trésor, et à des activités d'équipe, comme le ballon chasseur, les quilles, un jeu d'évasion et plus encore.

Tables rondes de la direction en direct : Les participants peuvent assister à des tables rondes avec des dirigeants de l'ensemble de l'entreprise pour obtenir des conseils professionnels et en savoir plus sur leur parcours professionnel, ainsi que sur les différents secteurs de la TD.

Défi d'innovation : Les participants sont mis en groupe et se voient confier un problème réel auquel la TD est confrontée. Avec leur mentor, le groupe a 60 jours pour trouver une solution novatrice. Les participants au projet pilote de réalité virtuelle ont accès à des outils de collaboration et de conception qui leur permettront de travailler ensemble, d'utiliser des tableaux blancs et de construire des prototypes.

Dîner-causerie sur l'avenir de l'argent : Les participants peuvent assister à ce populaire dîner-causerie de la TD et réseauter avec les dirigeants de la TD et entre eux.

« Pour ce partenariat avec la TD, notre objectif était de favoriser la participation par l'entremise d'une expérience immersive et dynamique pour les talents en herbe qui aiderait les nouveaux collègues de la TD à tisser des liens significatifs d'une façon qui est naturelle, peu importe où ils se trouvent, a déclaré Gary Teelucksingh, chef de la direction, Capco Canada.

Une étude menée par le Brandon Hall Group (2015) a montré que, si on porte attention l'intégration des employés, l'augmentation de la fidélisation peut aller jusqu'à 82 %, et une étude récente de Gallup (2018) a révélé que 88 % des entreprises ne réussissent pas à bien intégrer les nouveaux employés dans leur entreprise. L'intégration virtuelle est l'occasion de voir l'intégration traditionnelle sous un angle différent, en particulier pour les talents en herbe.

« Dans un monde hybride, les liens sont essentiels. La réalité virtuelle offre une option de collaboration inclusive et immersive qu'il est tout simplement impossible d'obtenir par vidéoconférence. Nous sommes fiers d'avoir travaillé avec la TD dans le but d'offrir ce niveau de collaboration à leur équipe », a déclaré Andrew Hawken, chef de la direction et cofondateur de Mesmerise.

« Nous sommes heureux d'offrir cette expérience intéressante qui permet à nos stagiaires et à nos étudiants de tisser des liens, de développer un sentiment d'appartenance et d'adhérer à la culture de la TD », a déclaré Irene Santos, vice-présidente, Acquisition de talents à l'échelle mondiale à la TD.

Littératie financière ludique

En collaboration avec Flybits, une société du domaine de l'informatique contextuelle, la TD a créé une expérience de littératie financière ludique en réalité virtuelle, dans laquelle les utilisateurs prennent des décisions financières et découvrent les répercussions sur leurs finances. Cette expérience cible les personnes de moins de 25 ans. Les participants sont plongés dans une expérience interactive en 3D - conçue au moyen de la plateforme OpenDome de Flybits - dans laquelle ils prennent des décisions relatives aux dépenses, au crédit, à l'épargne et à l'investissement. On les invite ensuite à exprimer ce qu'ils ressentent face à ces décisions. Les utilisateurs ont accès à des outils qui les aident à visualiser les répercussions de leurs décisions sur leur bien-être financier. Pour rendre cette expérience ludique, les utilisateurs récoltent des objets et des badges pour leurs bonnes décisions financières et, à la fin, ils obtiennent un personnage financier qui correspond aux décisions qu'ils ont prises. Pour s'assurer que l'expérience évolue continuellement et qu'elle répond aux besoins des utilisateurs, la TD les invite à lui faire part de leurs commentaires.

« Nous voulions évaluer et comprendre comment la réalité virtuelle et l'approche ludique offrent une expérience d'apprentissage améliorée et personnalisée à un public plus jeune, ce qui a mené à la création d'une expérience axée sur ce public et la clientèle, » a déclaré Hossein Rahnama, fondateur et chef de la direction de Flybits. « Flybits et la TD sont des chefs de file dans la création d'expériences utilisateur incroyables. Ensemble, nous pouvons continuer à tester et à créer de nouvelles façons de rapprocher les publics et de tisser des liens plus forts. »

Expérience interactive des Services bancaires commerciaux aux États-Unis

Pour expérimenter avec de nouveaux modèles d'engagement de la clientèle, recueillir la rétroaction des clients des Services bancaires commerciaux aux États-Unis et explorer la possibilité d'obtenir des conseils dans un environnement immersif, la TD a créé, en collaboration avec Flybits, une expérience de services bancaires commerciaux virtuelle et interactive pour tester le confort des utilisateurs avec la navigation en 3D et la technologie de réalité virtuelle. Lors d'une conférence à Philadelphie en octobre 2022, la démonstration de faisabilité a montré des tableaux de bord intuitifs pouvant afficher des renseignements comme les liquidités, les lignes de crédit et les produits bancaires pertinents pour les clients potentiels. Une fonctionnalité d'appel vidéo en direct a également été présentée et permet aux clients commerciaux potentiels de communiquer directement avec un directeur des relations-clients de la TD en temps réel, de passer en revue leur portefeuille et de poser des questions.

« Les préférences des clients évoluent et de nombreuses personnes se sentent de plus en plus à l'aise dans les expériences en réalité virtuelle, a déclaré Jo Jagadish, vice-présidente à la direction et chef, Produits et services aux grandes entreprises et Innovation, TD Bank. La démonstration de faisabilité des Services bancaires commerciaux nous a permis de voir comment nous pourrions mettre en place un tel service pour les clients des Services bancaires commerciaux en leur offrant une expérience et des renseignements personnalisés à partir du canal de leur choix. »

L'accent mis sur la réalité virtuelle immersive aide la TD à renforcer son engagement de longue date à offrir des expériences personnalisées à sa clientèle, à ses collègues et à ses collectivités. La TD possède un écosystème d'innovation solide et bien implanté, qui comprend plusieurs volets : naissance et incubation d'idées, accélérateur, sociétés de technologie financière, partenariats avec de jeunes entreprises et de grandes sociétés technologiques, investissements dans des sociétés de technologie financière et de capital-risque, et présence dans le milieu universitaire.

« Nous cherchons constamment à améliorer nos capacités numériques et à concevoir des expériences qui peuvent dépasser les attentes de nos clients et de nos collègues, a déclaré Imran Khan, chef, Innovation à la TD. Grâce à notre écosystème d'innovation, nous avons conçu des prototypes d'essai qui servent à la recherche, à l'évaluation et à l'apprentissage nécessaires pour créer des expériences authentiques et hautement personnalisées pouvant transformer la façon dont nos clients nouveaux et actuels communiquent avec nous. »

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la Journée de la technologie de la TD, un événement annuel qui met en lumière sa tradition d'innovation et de modernisation et son orientation technologique à nulle autre pareilles. Le thème de cette année - l'innovation inclusive - met en avant la façon dont la TD met la technologie et l'innovation au service de l'inclusion pour le bien de son personnel, de sa clientèle et des collectivités au sein desquelles elle est présente.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2023, les actifs de la TD totalisaient 1,9 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de Capco

Capco, une société de Wipro, est un cabinet mondial de conseil en technologie et en gestion spécialisé dans la réalisation de la transformation numérique dans le secteur des services financiers. Avec un portefeuille de clients en pleine croissance comprenant plus de 100 organisations mondiales, Capco opère à la croisée des affaires et de la technologie en combinant une pensée innovante avec une connaissance inégalée de l'industrie pour accélérer les initiatives numériques liées aux banques et aux paiements, aux marchés de capitaux, à la gestion de patrimoine et d'actifs, à l'assurance et au secteur de l'énergie. L'ingéniosité de pointe de Capco prend vie grâce à sa culture primée « Soyez vous-même au travail » et à la diversité de ses talents. Pour en savoir plus, visitez le www.capco.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Facebook et YouTube.

À propos de Mesmerise

Mesmerise, le guide de confiance sur le métavers, aide des entreprises de premier plan, comme Morningstar, Wells Fargo et Allianz, à organiser des réunions, des conférences, des séances de formation et des événements immersifs en réalité virtuelle. Grâce à la plateforme exclusive Gatherings de Mesmerise, les entreprises internationales peuvent réunir leurs équipes pour organiser des expériences virtuelles personnalisées pour toute occasion au moyen d'un quartier général numérique dédié.

Mesmerise a été fondée en 2016 par Andrew Hawken et Daglar Cizmeci, et lancée à l'origine au Royaume-Uni. Aujourd'hui, les expériences en réalité virtuelle immersives de l'entreprise sont offertes par près de 200 employés partout dans le monde. L'entreprise est située à Londres, avec un siège social américain à Santa Monica, en Californie. Pour en savoir plus au sujet de Mesmerise, visitez mesmerisevr.com.

À propos de Flybits

Flybits aide les institutions financières à augmenter la valeur numérique en mobilisant les données comme un atout stratégique et en créant des expériences client de niveau entreprise qui favorisent la fidélité et les résultats commerciaux. Offrant une plateforme de conception d'expérience pour les services bancaires axés sur les données, la société a été fondée en 2013 sur la conviction que les données sont l'actif le plus précieux de l'économie numérique et qu'elles peuvent améliorer la vie des gens de manière efficace, notamment en les aidant à communiquer avec leurs proches, à prendre de meilleures décisions et à filtrer les bruits indésirables. Guidé par cette approche, Flybits aide les entreprises complexes à utiliser la puissance des données. L'entreprise transforme les données des clients en expériences uniques et personnalisées en lançant des recommandations numériques prédictives et contextuelles à grande échelle.

Le Groupe Banque TD

Pour en savoir plus :

Caroline Phémius, [email protected]

Capco

Pour en savoir plus :

[email protected]

Mesmerise

Pour en savoir plus :

[email protected]

Flybits

Pour en savoir plus :

Ali Rahnema, [email protected]

