Les cibles liées au champ d'application 3 constituent un grand pas en avant alors que la TD progresse dans sa démarche pour atteindre des émissions de gaz à effet de serre nettes nulles d'ici 2050

TORONTO, le 9 mars 2022 /CNW/ - Dans le cadre de la publication de ses rapports annuels sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), la TD a divulgué aujourd'hui des cibles provisoires d'émissions financées d'ici 2030 en vue de l'atteinte d'émissions nettes nulles pour deux secteurs à émissions élevées, à savoir ceux de l'énergie et de la production d'électricité. Le Rapport ESG 2021, le Rapport sur La promesse TD Prêts à agir 2021 et le Plan d'action sur les changements climatiques 2021 de la TD : Rapport sur les progrès et Rapport relatif au GIFCC illustrent l'engagement soutenu de la Banque à tenir les intervenants au fait des progrès relatifs aux enjeux ESG.

La TD est fière de faire partie des banques mondiales qui se sont engagées à établir et à divulguer leurs cibles provisoires d'émissions financées du champ d'application 3. Dans un nouveau document publié aujourd'hui également (Progression de notre plan d'action sur les changements climatiques : Méthodologie d'établissement des cibles intermédiaires d'émissions financées de la TD), la Banque présente sa méthode pour suivre les progrès réalisés pendant son parcours en vue d'atteindre des émissions de gaz à effet de serre (GES) nettes nulles d'ici 2050.

La TD s'est engagée à contribuer à l'atteinte des objectifs climatiques et, en 2020, elle est devenue la première banque canadienne à se fixer une cible ambitieuse visant à atteindre des émissions de GES nettes nulles pour ses activités d'exploitation et de financement d'ici 2050. Les cibles provisoires divulguées aujourd'hui débordent des activités propres à la Banque et comprennent ses « émissions financées », c'est-à-dire les émissions des entreprises auxquelles la TD fournit du capital ou y facilite l'accès.

« Comme nous sommes l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord, nous comprenons que nous pouvons jouer un rôle décisif pour créer un avenir plus inclusif et durable pour tous, souligne Norie Campbell, chef de groupe et chef du contentieux de la TD, et présidente du Forum de l'équipe de la haute direction sur les enjeux ESG. Cet élément est essentiel à notre raison d'être en tant qu'entreprise et, bien qu'il n'est pas nouveau pour nous, l'importance de ce travail est amplifiée alors que nous faisons face aux défis urgents posés par les changements climatiques. Nos cibles provisoires du champ d'application 3 représentent un grand pas en avant qui nous permet de transformer nos engagements en actions concrètes pour appuyer les objectifs climatiques ambitieux que nous nous sommes fixés. »

La TD pose des gestes significatifs afin de poursuivre sur sa lancée sur le plan des enjeux ESG et d'accélérer ses progrès vers l'atteinte de nos objectifs collectifs. L'accent a été mis sur les secteurs de l'énergie et de la production d'électricité, car ils contribuent de façon importante aux émissions mondiales actuelles de GES et à la transformation de l'approvisionnement mondial en énergie grâce à l'abandon des combustibles fossiles au profit de solutions à faibles émissions de carbone.

« Nous contribuerons à changer les choses et à avancer vers des émissions nettes nulles, à la fois dans nos propres activités et en soutenant nos clients dans leur travail de réduction des émissions, affirme Janice Farrell Jones, première vice-présidente, Développement durable et Responsabilité sociale à la TD. Contribuer à un avenir plus durable n'est pas seulement la bonne chose à faire : c'est la base de la croissance future, tant pour la TD que pour l'économie en général, et la lutte contre les changements climatiques est au cœur de ces efforts. Nos cibles provisoires du champ d'application 3 représentent la prochaine étape de notre plan d'action sur les changements climatiques. »

À mesure que la TD réalise ses cibles, elle adoptera une approche axée sur l'engagement des clients pour les aider dans leur transition vers une économie à faibles émissions de carbone, afin de susciter des changements et des progrès continus. La Banque reconnaît également qu'une hausse importante de l'utilisation d'énergie renouvelable dans ces secteurs et dans les secteurs en aval, comme ceux de l'industrie et du transport, est nécessaire pour décarboniser l'ensemble de l'économie. Voilà pourquoi la Banque a fixé ces cibles sectorielles, conformes à l'Accord de Paris et basées sur le scénario d'émissions nettes nulles d'ici 2050 de l'Agence internationale de l'énergie, compte tenu de conseils de premier plan au sein du secteur, dont ceux de l'Alliance bancaire Net Zéro, convoquée par les Nations Unies et du Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF).

« Dans l'ensemble de nos secteurs d'activité, la TD est un partenaire et un conseiller de confiance pour nos clients qui mettent en œuvre leurs plans de transition, ajoute Riaz Ahmed, président et chef de la direction, Valeurs Mobilières TD. Nous mettons l'accent sur la collaboration avec nos clients pour concevoir et mettre en œuvre des idées et des solutions globales en vue de les aider à saisir les occasions associées à une économie à faibles émissions de carbone et à s'assurer qu'ils sont bien positionnés pour l'avenir. »

Rendement et progrès en 2021

La Banque a également publié aujourd'hui son Rapport ESG 2021 ainsi que le Rapport sur La promesse TD Prêts à agir 2021. Ces deux rapports décrivent la façon dont la TD a accéléré ses efforts et étendu son influence positive dans une deuxième année marquée par d'importantes perturbations liées à la pandémie de COVID-19. Faits saillants :

Versement de plus de 125 millions de dollars directement à des organismes à but non lucratif et de bienfaisance par l'entremise de La promesse TD Prêts à agir et participation à des initiatives de premier plan comme le défi annuel TD Prêts à agir et la compétition Housing for Everyone, pour favoriser une reprise inclusive après la pandémie et bâtir un avenir plus durable et équitable pour tous.

et participation à des initiatives de premier plan comme le défi annuel TD Prêts à agir et la compétition Housing for Everyone, pour favoriser une reprise inclusive après la pandémie et bâtir un avenir plus durable et équitable pour tous. Inscription à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour la huitième année consécutive et premier rang des banques nord-américaines figurant dans cet indice mondial. Cette reconnaissance permet de souligner les efforts déployés par la Banque dans le cadre de son plan d'action sur les changements climatiques, de ses investissements constants pour accroître la résilience des collectivités et de ses efforts pour créer une culture inclusive et accueillante pour son personnel.

et premier rang des banques nord-américaines figurant dans cet indice mondial. Cette reconnaissance permet de souligner les efforts déployés par la Banque dans le cadre de son plan d'action sur les changements climatiques, de ses investissements constants pour accroître la résilience des collectivités et de ses efforts pour créer une culture inclusive et accueillante pour son personnel. Inscription à l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg pour la sixième année consécutive , qui reconnaît l'engagement de la TD en matière de transparence en ce qui a trait à l'information sur l'égalité des sexes.

, qui reconnaît l'engagement de la TD en matière de transparence en ce qui a trait à l'information sur l'égalité des sexes. Cote de A de CDP pour l'évaluation de l'engagement des fournisseurs qui vise, d'une part, à évaluer l'engagement des membres de la chaîne d'approvisionnement des entreprises afin de réduire les émissions mondiales et, d'autre part, à inciter à l'action en cette matière.

qui vise, d'une part, à évaluer l'engagement des membres de la chaîne d'approvisionnement des entreprises afin de réduire les émissions mondiales et, d'autre part, à inciter à l'action en cette matière. Création de la conférence ESG annuelle de Valeurs Mobilières TD pour réunir des experts et des dirigeants d'entreprise afin d'aborder les principaux enjeux ESG auxquels font face les entreprises de leur secteur respectif.

pour réunir des experts et des dirigeants d'entreprise afin d'aborder les principaux enjeux ESG auxquels font face les entreprises de leur secteur respectif. Engagement de Valeurs Mobilières TD à titre d'investisseur principal dans certains des plus importants fonds de capital de risque en technologie propre au Canada . Par ailleurs, la TD est la seule membre canadienne de la TPG RISE Climate Coalition .

. Par ailleurs, la TD est la . Participation au PCAF afin de contribuer au développement de méthodologies de comptabilisation du carbone pour les institutions financières à l'échelle mondiale. Cette mesure fait partie de l'engagement de la TD à collaborer avec les gouvernements, les organismes de réglementation, les investisseurs et les dirigeants du secteur pour élaborer des politiques et des programmes favorisant l'atteinte d'émissions nettes nulles afin d'ouvrir la voie de la décarbonisation, en plus de faire la promotion de ces efforts.

Cette mesure fait partie de l'engagement de la TD à collaborer avec les gouvernements, les organismes de réglementation, les investisseurs et les dirigeants du secteur pour élaborer des politiques et des programmes favorisant l'atteinte d'émissions nettes nulles afin d'ouvrir la voie de la décarbonisation, en plus de faire la promotion de ces efforts. Conclusion d'un partenariat stratégique avec le Center for Climate-Aligned Finance du RMI pour soutenir l'élaboration de solutions pratiques et évolutives pouvant aider à accélérer la transition vers une économie plus durable.

pour soutenir l'élaboration de solutions pratiques et évolutives pouvant aider à accélérer la transition vers une économie plus durable. Promesse d'intégrer l'Alliance bancaire Net Zéro dans le cadre d'une initiative mondiale pilotée par les acteurs du secteur pour accélérer et soutenir les efforts de lutte contre les changements climatiques.

Parmi les rapports que la Banque a publiés aujourd'hui, on retrouve également le Plan d'action sur les changements climatiques 2021 de la TD : Rapport sur les progrès et Rapport relatif au GIFCC, qui fait le point sur la mise en œuvre par la TD des recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC). La Banque utilisera ce rapport pour faire le bilan des progrès qu'elle réalise vers l'atteinte de ses cibles provisoires d'émissions financées du champ d'application 3 à compter de l'an prochain. Ce rapport relate la façon dont la TD continue à intégrer les considérations liées au climat dans ses activités.

Pour en savoir plus sur les faits saillants qui figurent dans les rapports de la Banque, visitez le site Actualites.TD.com.

