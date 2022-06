Lors de la pandémie de COVID-19, Wellspring, un organisme canadien à but non lucratif assurant la prestation de programmes et de services de soutien gratuits auprès de personnes atteintes de cancer et de leur famille, a été contraint d'offrir ses programmes en ligne plutôt qu'en personne. Ce faisant, la demande a explosé et les programmes de l'organisme sont devenus accessibles à des clients qui, auparavant, ne pouvait y accéder en raison, entre autres, d'une maladie grave, d'un handicap, d'engagements familiaux ou de leur situation géographique.

La TD, commanditaire depuis 30 ans de Wellspring, a vu une occasion de tirer parti de l'expertise de ses équipes numérique et de recherche pour aider l'organisme, dans le cadre de sa transformation numérique, à mieux répondre aux besoins en évolution de sa collectivité. Les collègues de la TD ont bénévolement mis à profit leurs compétences en expérience client numérique et en conception pour soutenir Wellspring et élaborer des plans visant à élargir sa plateforme virtuelle. Grâce au don de 600 000 $ octroyé par la TD par l'entremise de La promesse TD Prêts à agir, cette plateforme virtuelle deviendra réalité et permettra à l'organisme d'offrir son programme virtuel d'aide aux personnes atteintes d'un cancer à l'échelle du Canada.

« Tout au long de la pandémie, nous avons été témoins des solides capacités numériques déployées par la TD pour soutenir nos clients et leur permettre d'effectuer leurs opérations bancaires quand, où et comme ils le désirent, et nos équipes savaient qu'elles pouvaient utiliser leurs compétences pour aider à changer les choses pour Wellspring, affirme Rizwan Khalfan, chef, Numérique et Paiements, Groupe Banque TD. La nouvelle plateforme du centre de soutien virtuel, construite en fonction des meilleures pratiques en conception numérique, permettra de jeter les bases afin que Wellspring puisse offrir un soutien virtuel aux personnes atteintes de cancer et à leur famille. »

Le centre de soutien virtuel hébergera des programmes en ligne, notamment des webinaires, des vidéos axées sur l'apprentissage autonome et des ressources Internet, et sera en mesure de les prendre en charge à mesure qu'ils évoluent.

« Grâce à l'investissement de la TD, nous sommes très enthousiastes à l'idée d'accroître l'accessibilité de nos ressources numériques de soutien pour les personnes atteintes de cancer, affirme Christina Smith, chef de la direction, Wellspring Cancer Support Foundation. Le centre de soutien virtuel, dont le lancement est prévu l'an prochain, nous permettra d'augmenter de manière considérable le nombre de personnes que nous pouvons aider chaque année et d'avoir une incidence grandissante en créant davantage de possibilités pour soutenir nos efforts de collecte de fonds et de marketing. »

Soutenir le centre virtuel et Wellspring s'inscrit dans les objectifs de La promesse TD Prêts à agir, la plateforme d'entreprise citoyenne de la Banque conçue pour enrichir la vie de nos clients, de nos collègues et de nos collectivités. Par l'entremise de La promesse TD Prêts à agir, la TD vise un don total aux collectivités d'un milliard de dollars canadiens (775 millions de dollars américains) d'ici 2030 dans quatre domaines essentiels pour ouvrir les portes à un avenir plus inclusif et plus durable : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé.

« Notre vecteur Meilleure santé vise à cibler notre soutien à la recherche, aux solutions et aux technologies novatrices ayant pour but de créer un contexte plus équitable pour tous en santé. Bien que les percées dans les soins de santé aident les personnes à vivre plus en santé, bon nombre d'entre elles continuent de souffrir de maladies chroniques et se heurtent à des obstacles pour accéder à des soins de qualité, fait remarquer Janice Farrell Jones, première vice-présidente, Développement durable et Responsabilité sociale, Groupe Banque TD. « Nous sommes fiers d'appuyer Wellspring, par l'entremise de La promesse TD Prêts à agir, qui s'efforce de fournir à la population canadienne un accès plus équitable aux soins contre le cancer. »

À propos de La promesse TD Prêts à agir

La TD s'engage depuis longtemps à enrichir la vie de ses clients, de ses collègues et des collectivités. Dans le cadre de sa plateforme d'entreprise citoyenne, La promesse TD Prêts à agir, la TD vise un don total aux collectivités d'un milliard de dollars canadiens (775 millions de dollars américains) d'ici 2030 dans quatre domaines essentiels pour ouvrir les portes à un avenir plus inclusif et plus durable : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Par l'entremise de La promesse TD Prêts à agir, la TD aspire à relier ses activités, ses initiatives philanthropiques et son capital humain pour aider les gens à se sentir plus en confiance, pas seulement par rapport à leurs finances, mais aussi par rapport à leur capacité d'atteindre leurs objectifs personnels dans un monde en évolution. Pour en savoir plus, visitez le www.td.com/promessepretsaagir.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2022, les actifs de la TD totalisaient 1,8 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de la Wellspring Cancer Support Foundation

La Wellspring Cancer Support Foundation est un réseau pancanadien de centres communautaires de soutien aux personnes atteintes de cancer qui offre, gratuitement et sans recommandation, des programmes et des services pour aider les personnes à surmonter les nombreux défis sur le plan émotionnel, pratique, physique et informationnel qui accompagnent un diagnostic de cancer. Tous les programmes, fondés sur des données probantes, sont dirigés par des professionnels chevronnés et élaborés par l'entremise du Wellspring Centre of Innovation. Cette année, Wellspring célèbre 30 années dédiées à améliorer la vie des personnes atteintes de cancer. www.wellspring.ca

