La TD et les Sea Dogs de Saint John annoncent le nouveau nom de leur aréna

SAINT JOHN, NB, le 30 août 2019 /CNW/ - Le Groupe Banque TD et les Sea Dogs de Saint John ont annoncé aujourd'hui que l'aréna de l'équipe, Harbour Station, porte désormais le nom de TD Station. Les droits de dénomination font partie de l'entente de commandite de cinq ans entre la TD et les Sea Dogs annoncée plus tôt ce mois-ci.

« Nous sommes ravis de vous annoncer que TD Station sera désormais la nouvelle maison des Sea Dogs de Saint John » a indiqué Jennifer Auld, vice-présidente, région de l'Atlantique, TD Canada Trust. « Depuis longtemps, la TD soutient les collectivités qu'elle sert et y investit. Nous sommes fiers d'offrir aux fans, à nos clients et aux collègues de Saint John des expériences nouvelles et intéressantes. »

Le nom, TD Station, s'inscrit dans la tradition établie par la gare Union de Saint John dans les années 1930. Ce secteur de la ville, jadis un centre névralgique important du trafic ferroviaire au tournant du 20e siècle, a permis à deux gares magnifiques - Union Depot, construite en 1884 et la grande gare Union, construite en 1933 - de s'y établir.

« L'annonce de TD Station nous enchante au plus haut point » a affirmé Trevor Georgie, président et directeur général des Sea Dogs de Saint John. « Le nom perpétue en quelque sorte l'histoire de la gare originale et nous avons hâte de voir ce que le futur nous réserve. "Les Sea Dogs ont remporté la Coupe du Président/la Coupe Memorial à TD Station", voilà qui sonne vraiment bien! »

« Nous sommes ravis que la TD se soit engagée à soutenir la région de Saint John et à y investir. C'est une excellente façon d'amorcer notre 26e année de service auprès des membres de la collectivité » nous dit Mike Caddell, directeur général, TD Station. « Harbour Station a accueilli plus de 11 millions de visiteurs depuis son ouverture, et nous sommes prêts à en servir bien davantage grâce à notre nouveau commanditaire qu'est la TD. »

Les Sea Dogs de Saint John amorceront la saison régulière 2019-2020 à domicile le vendredi 20 septembre à 19 h à TD Station. Pour vous procurer des billets, rendez-vous sur le site sjseadogs.com.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD (Canada), Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD (États-Unis), et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec 13 millions de clients du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2019, les actifs de la TD totalisaient 1,4 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos des Sea Dogs de Saint John

Les Sea Dogs de Saint John sont une équipe de hockey sur glace de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. L'équipe, qui a été fondée en 2005 dans le cadre de l'expansion de la Ligue, est la propriété de Scott McCain, qui est né au Nouveau-Brunswick. Les Sea Dogs sont devenus la première équipe du Canada atlantique à gagner un championnat de la Coupe Memorial en remportant la Coupe en 2011. L'équipe de Saint John a remporté trois championnats de la Coupe du Président en 2011, 2012 et 2017. Parmi les anciens joueurs célèbres des Sea Dogs, mentionnons Jonathan Huberdeau (Panthers de la Floride), Charlie Coyle (Bruins de Boston) et Thomas Chabot (Sénateurs d'Ottawa).

