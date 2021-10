Création de nouveaux programmes et d'une nouvelle aide financière pour accroître la diversité et l'inclusion dans le secteur juridique du Canada

TORONTO, le 13 oct. 2021 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD) et l'Association des avocats noirs du Canada (AANC) ont annoncé aujourd'hui le lancement de nouveaux programmes visant à soutenir les aspirations professionnelles des avocats noirs canadiens, et à accroître la diversité et l'inclusion dans le milieu juridique du pays, où les avocats noirs ne cessent d'être grandement sous-représentés, en particulier aux postes de haute direction.

Ensemble, la TD et l'AANC ont créé une série de programmes pour accélérer l'avancement professionnel des avocats noirs, des étudiants aux professionnels chevronnés. Les membres de l'AANC auront accès à des séances individuelles et collectives de coaching, à du réseautage, à des conseils de parrainage et de cheminement de carrière et à un accompagnement personnalisé en planification financière et en gestion de patrimoine de la part de la TD. Cette démarche vise à compenser le manque d'occasions offertes aux avocats noirs canadiens, pour que le milieu du droit canadien soit plus équitable.

« Avec l'Association des avocats noirs du Canada, nous avons mis au point une stratégie collaborative qui s'appuie à la fois sur notre philanthropie, nos employés et nos activités, et qui vise à changer l'avenir de la profession de juriste au Canada et à soutenir les aspirations professionnelles de nombreux avocats noirs canadiens », a déclaré Norie Campbell, chef de groupe et chef du contentieux, et responsable de la stratégie fondée sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de la TD.

Pour la première cohorte du programme, la TD a jumelé 15 membres de l'AANC avec des avocats d'expérience de la TD pour qu'ils établissent des relations de mentorat fructueuses, dans l'intérêt du développement personnel et professionnel de tous les participants. La TD et l'AANC sont déterminées à reproduire l'expérience avec d'autres cohortes, dont une deuxième dès 2022.

La TD offrira aussi des conseils financiers aux membres de l'AANC aux différents stades de leur carrière. Par l'intermédiaire de l'équipe Expérience de la clientèle noire de la TD, les membres de l'AANC auront ainsi accès à :

des programmes financiers adaptés aux juristes, portant notamment sur la création et le développement d'un cabinet, la planification successorale et les dons philanthropiques;

un accompagnement en matière de finances personnelles tout au long de leur carrière (dès les études) pour qu'ils soient constamment sur la bonne voie financière.

L'annonce faite aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de l'engagement plus large de la TD de lutter contre le racisme envers les Noirs et ses répercussions. Avec des organisations dirigées par des Noirs et axées sur les enjeux des Noirs - comme l'AANC -, la TD investit dans de nouvelles possibilités qui profitent directement à la communauté noire, et qui visent entre autres à accroître la représentation des Noirs et à favoriser le perfectionnement et l'avancement des talents noirs.

Dans le cadre de cet engagement, la TD accordera à l'AANC 200 000 $ au cours des trois prochaines années pour l'aider à augmenter la représentation des Noirs dans le secteur du droit et éliminer les obstacles auxquels sont confrontés les avocats noirs.

Avec cet argent, l'AANC compte sonder des avocats noirs pour en savoir plus sur leur expérience dans le milieu juridique canadien, en particulier sur Bay Street. Parmi les données recueillies pourraient figurer le taux d'obtention de diplôme du secondaire, les domaines d'exercice, l'emplacement géographique et la rémunération. Les résultats du sondage seront publiés en 2022. Les fonds de la TD aideront aussi l'AANC à élargir ses activités au Canada en créant un programme national de mentorat axé sur l'avancement professionnel des étudiants en droit, notamment formés à l'étranger ou noirs.

« La diversité, c'est essentiel. Le fait d'avoir un effectif diversifié permet non seulement d'exposer les gens à différentes perspectives et expériences et de favoriser la compréhension, mais aussi, potentiellement, de stimuler l'innovation et de produire de meilleurs résultats juridiques et commerciaux. En collaborant ainsi avec la TD, nous avons l'occasion de changer réellement les choses et d'accroître la représentation des Noirs dans le milieu du droit au Canada. Ensemble, nous nous rapprochons un peu plus de notre objectif : contribuer à l'avancement professionnel des jeunes avocats et combler les lacunes en matière de diversité », a déclaré Raphael Tachie, président de l'Association des avocats noirs du Canada.

En reconnaissant l'existence du racisme systémique envers les Noirs et la nécessité de créer des débouchés pour les communautés racisées (Noirs, Autochtones, etc.), la TD espère continuer à bâtir une société plus inclusive, à laquelle chaque personne peut participer pleinement.

Pour découvrir comment la TD contribue à bâtir un avenir plus inclusif et plus durable, consultez le Rapport sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance 2020 ou le Rapport sur La promesse TD Prêts à agir 2020, qui décrit les progrès accomplis par la TD par l'intermédiaire de sa plateforme d'entreprise citoyenne.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2021, l'actif de la TD totalisait 1,7 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de l'Association des avocats noirs du Canada

Fondée en mars 1996, l'Association des avocats noirs du Canada (AANC) est un réseau national de juristes et de personnes qui tiennent à contribuer à la communauté.

L'AANC s'est donné pour mission de réunir des juristes et d'autres membres de la communauté partout au Canada pour promouvoir l'association des professionnels noirs du Canada.

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Caroline Phémius, directrice, Affaires internes et publiques, Groupe Banque TD, [email protected]

Liens connexes

https://www.td.com