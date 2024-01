Depuis plus d'une décennie, la TD offre des cartes de crédit comarquées TD Aéroplan qui aident les Canadiens à accumuler des points Aéroplan et à atteindre leurs objectifs de voyage plus rapidement

TORONTO, le 25 janv. 2024 /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (TSX : TD) célèbre 10 ans à titre de principal émetteur de cartes de crédit pour Aéroplan, le plus important programme de fidélisation de transporteur aérien au Canada. La TD a émis ses premières cartes de crédit TD Aéroplan en janvier 2014 et depuis, elle a offert à plus d'un million de Canadiens un potentiel d'accumulation accélérée de points Aéroplan, des privilèges de voyage Air Canada et des options d'échange souples1.

La TD et Air CanadaMD célèbrent le 10e anniversaire de leur partenariat dans le cadre du programme AéroplanMD avec une compilation des grandes tendances de voyage pour 2024 (Groupe CNW/Groupe Banque TD)

Les titulaires d'une carte de crédit TD Aéroplan ont visité plus de 1 800 destinations dans le monde entier avec Air Canada et plus de 45 partenaires 2

Les membres Aéroplan ont accumulé plus de 300 milliards de points Aéroplan avec une carte de crédit TD Aéroplan 1

Les titulaires d'une carte de crédit TD Aéroplan ont échangé pour plus de six millions de primes2. Ils échangent des points non seulement contre des destinations populaires, mais aussi contre des vols court-courriers à partir de 6 000 points3, des locations de véhicules, des séjours à l'hôtel, des achats courants comme des Récompenses Starbucks et plus encore.

« Nous sommes ravis d'avoir franchi ce jalon important avec Air Canada. Les Canadiens en sont venus à reconnaître les cartes de crédit TD Aéroplan comme l'une des façons les plus rapides d'accumuler des primes et de profiter de privilèges pour les aider à mieux voyager, souligne Meg McKee, première vice-présidente, Paiements par carte au Canada, Fidélisation et Crédit personnel. Que ce soit l'enregistrement sans frais du premier bagage, qui est toujours populaire, l'accès au salon Feuille d'érableMC ou les services prioritaires à l'aéroport conférés par certaines cartes, les titulaires d'une carte de crédit TD Aéroplan profitent d'un programme de fidélisation de voyages que seul un partenariat avec le transporteur national du Canada peut offrir. »

Pour souligner ce jalon, voici quelques tendances de voyage émergentes qui devraient se poursuivre en 20242 :

Plus loin, plus longtemps : Les voyageurs ont réalisé plus de leurs rêves en s'offrant de longs séjours dans des destinations lointaines comme la Thaïlande, l'Australie et Singapour. Ils investissent plus, en plus de se prévaloir d'avantages, comme la quatrième nuitée sans frais d'Aéroplan, pour réduire les coûts de leurs voyages prolongés.

Les voyageurs ont réalisé plus de leurs rêves en s'offrant de longs séjours dans des destinations lointaines comme la Thaïlande, l'Australie et Singapour. Ils investissent plus, en plus de se prévaloir d'avantages, comme la quatrième nuitée sans frais d'Aéroplan, pour réduire les coûts de leurs voyages prolongés. Sur les pas des célébrités : La culture populaire influence les choix de destinations. Que les voyageurs s'envolent vers un concert dans un amphithéâtre ou qu'ils visitent le lieu de tournage de leur série dramatique préférée filmée dans un hôtel, l'industrie du spectacle les inspire à découvrir une plus grande variété de destinations.

La culture populaire influence les choix de destinations. Que les voyageurs s'envolent vers un concert dans un amphithéâtre ou qu'ils visitent le lieu de tournage de leur série dramatique préférée filmée dans un hôtel, l'industrie du spectacle les inspire à découvrir une plus grande variété de destinations. Plus d'exploration : L'exploration culturelle gagne en popularité. Les Canadiens tirent parti des villes-portes, comme Singapour, Bangkok , São Paulo et Dubaï, pour élargir leurs horizons et explorer de nouvelles cultures.

L'exploration culturelle gagne en popularité. Les Canadiens tirent parti des villes-portes, comme Singapour, , São Paulo et Dubaï, pour élargir leurs horizons et explorer de nouvelles cultures. Des voyages intergénérationnels : Retracer l'histoire familiale dans des lieux comme le Portugal , la Grèce et l'Écosse ou chercher simplement à passer plus de temps de qualité ensemble à la plage sont deux façons dont les familles voyagent pour rattraper le temps perdu pendant la pandémie.

Pour que vous puissiez tirer le maximum des tendances de voyage, la TD offre plusieurs cartes de crédit Visa* TD Aéroplan primées, comme la carte Visa Infinite* TDMD AéroplanMD, qui a été désignée « meilleure carte de crédit avec primes-voyages », et « meilleure carte de crédit de transporteur aérien » lors des prix Canada's Choice 2023 de Rewards Canada. Dans le cadre de ces prix, la carte Visa Infinite Privilège TD Aéroplan a été désignée « meilleure carte de crédit de grand prestige » tandis qu'Aéroplan a été nommé le meilleur programme de fidélisation d'un transporteur aérien.

« De concert avec la TD, nous permettons aux Canadiens de voyager plus grâce à leurs achats courants, explique Scott O'Leary, vice-président, Fidélisation et Produit à Air Canada. Au cours des 10 dernières années, nous avons combiné le meilleur que nous avions à offrir pour créer le compagnon par excellence de voyage - et nous ne pourrions en être plus fiers. »

Pour ceux qui souhaitent se joindre aux plus de huit millions de membres actifs qui voyagent mieux grâce à Aéroplan, c'est le moment idéal de s'inscrire à l'offre actuelle TD Aéroplan :

Obtenez jusqu'à 40 000 points Aéroplan et ne payez aucuns frais annuels la première année avec la carte Visa Infinite* TDMD AéroplanMD. L'offre prend fin le 4 mars 2024. Des conditions s'appliquent. Pour en savoir plus, visitez td.com/fr/aeroplan.

Les titulaires actuels d'une carte TD Aéroplan qui la détiennent depuis son lancement en 2014 devraient rester à l'affût des offres exclusives en 2024 en reconnaissance de leurs dix années de fidélité.

1 Source : La Banque Toronto-Dominion, 31 décembre 2023.

2 Source : Air Canada, 31 décembre 2023.

3 D'après les vols court-courriers (jusqu'à 805 km) aller simple en classe économique d'Air Canada pour certains aéroports. Les places sont sous réserve de disponibilité. Les taxes ne sont pas incluses et des frais de tiers peuvent s'appliquer.

