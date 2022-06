La TD est reconnue comme chef de file pour l'engagement client numérique dans des rapports sur le secteur bancaire

Selon trois différents rapports, la TD demeure un chef de file parmi les banques canadiennes dans les principales catégories des services bancaires numériques.

TORONTO , le 28 juin 2022 /CNW/ - De nouveaux rapports de data.ai, Comscore et Touchpoint Group/Curinos placent le Groupe Banque TD (la TD) au premier rang au Canada dans de nombreuses catégories au chapitre de l'engagement et de l'expérience client numérique, ainsi que de l'adoption du numérique. Comme un plus grand nombre de Canadiens utilisent les canaux numériques pour répondre à leurs besoins bancaires, la reconnaissance de la TD en tant que chef de file dans ces catégories clés témoigne de l'engagement continu de la Banque à offrir des solutions numériques novatrices à ses clients.

« Il est essentiel de mieux comprendre les besoins et les préférences de notre clientèle, surtout dans le contexte actuel, explique Rizwan Khalfan, chef, Numérique et Paiements, Groupe Banque TD. Nous nous efforçons de répondre aux besoins changeants de nos clients et de continuer à offrir des expériences personnalisées et connectées qui les aident à effectuer leurs opérations bancaires quand et comme ils le veulent. »

Selon data.ai (anciennement App Annie), une entreprise de données unifiées d'intelligence artificielle, l'appli TD se classe au premier rang parmi celles des banques canadiennes1. Elle l'emporte en effet dans plusieurs catégories mobiles clés, notamment les suivantes :

Selon les rapports de data.ai, l'appli TD est l'application bancaire de détail canadienne la plus utilisée d'après le nombre moyen d'utilisateurs mensuels actifs. D'ailleurs, la TD occupe le premier rang au chapitre du nombre mensuel d'utilisateurs actifs depuis huit ans. Selon les données recueillies par data.ai pendant 28 mois consécutifs entre septembre 2019 et décembre 2021, l'appli TD est également l'application spécialisée dans les services bancaires de détail la plus téléchargée au Canada et domine le marché en termes de nouveaux téléchargements mensuels.

décembre 2021, l'appli TD est également l'application spécialisée dans les services bancaires de détail la plus téléchargée au et domine le marché en termes de nouveaux téléchargements mensuels. Selon data.ai, l'appli TD arrive également en tête parmi celles des cinq grandes banques canadiennes pour ce qui est de l'« attractivité des utilisateurs mobiles », déterminée par le taux d'ouverture et le nombre moyen de jours d'activité, ainsi que l'« attention du public », déterminée par le nombre moyen d'utilisateurs mensuels actifs et le temps moyen par utilisateur.

Selon Comscore, une entreprise mondiale d'analyses et d'évaluations des médias, la TD est la banque numérique la plus importante au Canada et celle qui a la portée numérique la plus étendue auprès des adultes au Canada2. En outre, Comscore a souligné le leadership numérique de la TD pour l'ensemble de ses produits mobiles et en ligne au pays. En effet, elle occupe le premier rang dans le domaine des services bancaires numériques au Canada pour de nombreux aspects, notamment :

Plateforme Web la plus fréquentée parmi les banques canadiennes par des visiteurs uniques 3 .

. Au premier rang pour les visiteurs uniques et l'engagement Web depuis un appareil mobile (c.-à-d. le temps total passé)4.

Selon Mobile Customer Experience Analytics, un partenariat entre Touchpoint Group et Curinos, l'appli TD est la mieux cotée parmi celles des cinq grandes banques canadiennes selon les commentaires des clients engagés au cours des 12 derniers mois5. Au cours des six derniers mois, l'appli TD a surpassé les autres applications des grandes banques canadiennes dans de nombreuses catégories6. Voici les caractéristiques principales de l'appli TD soulignées par les clients :

« Facile à utiliser », « rapide » et « conviviale »

Grande satisfaction globale de la clientèle

Expérience bancaire positive grâce à des services comme le dépôt mobile des chèques

« En tant qu'entreprise axée sur le client, nous cherchons toujours à offrir des expériences novatrices sur nos plateformes numériques. Nous continuons de créer de nouvelles capacités et maintenons l'expérience client numérique au cœur de notre démarche », indique Rizwan Khalfan.

À propos de la TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2022, les actifs de la TD totalisaient 1,8 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE : Groupe Banque TD

__________________________________

1 Données d'utilisation collectées par data.ai de janvier à décembre 2021. Les données sur les utilisateurs mensuels actifs pour Android et iOS pour la catégorie et le marché ont été recueillies pour la première fois en 2014. Résultats pour les nouveaux téléchargements sur les téléphones Android et iOS en fonction des données recueillies entre septembre 2019 et décembre 2021. 2 Outil MMX® Multi-Platform de Comscore, utilisant des données multiplateformes provenant du Canada : données sur la portée numérique de Comscore fondées sur la moyenne sur trois mois se terminant en décembre 2021. 3 Outil MMX® Multi-Platform de Comscore, utilisant des données multiplateformes provenant du Canada : données sur le trafic Web de Comscore fondées sur la moyenne sur 12 mois se terminant en décembre 2021. 4 Outil Media Mobile Metrix de Comscore, Canada : données sur les visiteurs uniques et l'engagement de Comscore fondées sur la moyenne sur 12 mois se terminant en décembre 2021. 5 Mobile Customer Experience Analytics : 19 469 commentaires d'utilisateurs provenant des boutiques d'applis pour appareils iOS et Android entre avril 2021 et mars 2022. Les clients engagés désignent les utilisateurs qui fournissent une note et un commentaire dans leur rétroaction sur l'application. 6 Mobile Customer Experience Analytics : Examen des fonctions pour la période d'octobre 2021 à mars 2022.

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Caroline Phémius, 438-308-2587, [email protected]