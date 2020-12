La TD annonce une nouvelle expérience personnalisée dans ses applis qui lui permettra d'habiliter ses clients des services numériques

Comme de plus en plus de clients se tournent vers les services numériques, la TD recourt à de nouvelles façons d'utiliser les données, les analyses et l'intelligence artificielle

TORONTO, le 10 déc. 2020 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD ») a annoncé aujourd'hui une nouvelle étape dans l'évolution de son expérience client numérique en vue de répondre aux besoins d'une clientèle qui recourt de plus en plus à la technologie numérique. Dans le but d'ajouter une valeur directe adaptée à leurs besoins financiers, la TD offre aux utilisateurs d'applis mobiles une expérience plus personnalisée, fondée sur les comportements et les habitudes d'opérations passés du client.

« Dans le monde connecté par le numérique où nous évoluons, nous posons un regard différent sur la manière dont nous pouvons soutenir nos clients et nous créons des expériences numériques hyperpersonnalisées, qui les aideront à gérer leurs finances, explique Rizwan Khalfan, chef, Numérique et Paiements, Groupe Banque TD. Dans le cadre de notre nouvelle expérience relative aux applis, nous offrons à nos clients des conseils personnalisés qui sont adaptés à leurs besoins bancaires. »

Certains utilisateurs de l'appli TD recevront désormais des notifications numériques propulsées par l'intelligence artificielle (IA) et qui proposeront des avis proactifs personnalisés et contextuels selon le client, notamment dans les domaines suivants :

Prévision de solde faible - En recourant aux capacités prédictives de l'IA, nous faisons parvenir une notification numérique aux clients susceptibles de connaître un solde faible au cours des deux prochaines semaines pour leur permettre de prioriser leurs dépenses. Ces clients seront également redirigés vers une fiche d'information comportant des conseils, dans laquelle ils pourront consulter et comprendre leurs dépenses récentes;

- En recourant aux capacités prédictives de l'IA, nous faisons parvenir une notification numérique aux clients susceptibles de connaître un solde faible au cours des deux prochaines semaines pour leur permettre de prioriser leurs dépenses. Ces clients seront également redirigés vers une fiche d'information comportant des conseils, dans laquelle ils pourront consulter et comprendre leurs dépenses récentes; Opérations à venir - À partir de leurs opérations récurrentes des deux dernières années, les clients qui ont été ciblés par l'IA comme éprouvant des difficultés avec leurs liquidités reçoivent la liste des factures à venir au cours des deux prochaines semaines. Ils se verront alors proposer des options personnalisées pour procéder à des virements d'un compte à un autre, ainsi que pour consulter leur calendrier des paiements à venir en vue de mieux planifier leurs obligations financières.

Expériences orientées vers l'avenir pour les nouveaux clients des services numériques

Selon le nouveau sondage de la TD auprès des clients des services numériques qui se penche sur les attentes plus élevées qu'ont les Canadiens à l'égard des efforts que consacrent les entreprises à l'évolution de leurs outils et de leurs expériences numériques, la grande majorité des répondants (81 %) disent s'être adaptés à la nouvelle normalité en raison des restrictions liées à la COVID-19 et s'attendent à ce que les entreprises fassent de même.

La TD continue d'améliorer son expérience numérique en vue d'élaborer un engagement complet, qui prend en charge les multiples aspects du parcours financier d'un client. Des notifications numériques transmises de façon proactive peuvent aider les clients à déterminer les étapes qu'ils pourraient suivre avant d'être confrontés à un besoin réel.

La TD a déterminé de nombreuses façons de communiquer proactivement avec les clients des services numériques au moyen de conseils personnalisés et contextuels. Elle cherchera à accroître la prestation de tels messages en 2021 :

Préparer sa retraite : En recourant à des notifications numériques propulsées par l'IA pour offrir aux clients des conseils sur la façon dont ils peuvent épargner et investir en vue de leur retraite, l'expérience avec les applis peut les mettre en contact avec des contenus, des ressources et du soutien utiles qui les aideront à atteindre leurs objectifs financiers.





En recourant à des notifications numériques propulsées par l'IA pour offrir aux clients des conseils sur la façon dont ils peuvent épargner et investir en vue de leur retraite, l'expérience avec les applis peut les mettre en contact avec des contenus, des ressources et du soutien utiles qui les aideront à atteindre leurs objectifs financiers. Engagement client, Placements directs : Lorsqu'un client ouvre un compte Placements directs TD, on peut se servir de l'IA pour prédire le type de soutien dont aura besoin le client, ainsi que pour lui offrir une expérience d'intégration personnalisée, au moyen de notifications basées sur l'IA, transmises par l'appli mobile, qui mèneront à des fiches d'information. Celles-ci proposeront une procédure détaillée ainsi que du matériel didactique dont l'objectif est de renforcer la confiance du client en matière de négociation de titres.





Lorsqu'un client ouvre un compte Placements directs TD, on peut se servir de l'IA pour prédire le type de soutien dont aura besoin le client, ainsi que pour lui offrir une expérience d'intégration personnalisée, au moyen de notifications basées sur l'IA, transmises par l'appli mobile, qui mèneront à des fiches d'information. Celles-ci proposeront une procédure détaillée ainsi que du matériel didactique dont l'objectif est de renforcer la confiance du client en matière de négociation de titres. Virements à l'étranger : Comme la pandémie a, à de multiples reprises, fait en sorte de séparer les familles et les amis vivant à l'étranger, il est plus important que jamais d'aider nos clients à envoyer de l'argent de façon sécuritaire à leurs proches. Les clients peuvent recevoir une notification basée sur l'IA au sujet du nouveau service Virement international TD, dans le cadre de laquelle ils en apprendront davantage au sujet des nouvelles options de virement auxquelles ils ont accès, de même que des façons dont ils peuvent économiser sur les coûts associés aux virements internationaux.

Rizwan Khalfan précise : « Le potentiel en termes d'aide aux clients et de prestation d'expériences plus personnalisées et plus connectées est immense. Nous continuerons de nous adapter, d'évoluer et d'innover de façon à donner à nos clients les moyens de gagner toujours plus en confiance lorsqu'ils accèdent à des solutions par l'intermédiaire de nos canaux numériques, tout en passant de façon plus harmonieuse vers la prestation de conseils par téléphone ou en personne. »

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 14 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2020, les actifs de la TD totalisaient 1,7 billion de dollars CA. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Fiona Hirst, 438-220-9215, [email protected]

Liens connexes

https://www.td.com