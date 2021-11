Une aide financière de 250 000 $ sera accordée à des programmes d'établissement et des programmes destinés aux nouveaux arrivants et aux réfugiés en Ontario.

TORONTO, le 30 nov. 2021 /CNW/ - Le Groupe Banque TD s'est engagé à financer plus de 20 programmes locaux d'établissement et destinés aux nouveaux arrivants et aux réfugiés en Ontario. Cette contribution de 250 000 $ s'inscrit dans le cadre de La promesse TD Prêts à agir - la plateforme d'entreprise citoyenne de la Banque - qui a été lancée en 2017 dans le but d'injecter un milliard de dollars dans des initiatives et programmes sociaux visant à accroître la résilience de nos collectivités d'ici 2030.

Pour les nouveaux arrivants au Canada - et c'est d'autant plus vrai en 2021 -, le stress et l'incertitude associés au fait de devoir apprendre à se débrouiller dans un nouveau pays sont quelque chose d'extrêmement réel et personnel. Cet argent vise à permettre aux nouveaux arrivants de l'Ontario de tisser des liens dans leur nouveau milieu et d'améliorer leur avenir et celui de leur famille.

« Avec ces dons, la TD collabore avec des groupes communautaires pour aider les nouveaux arrivants et leur donner toutes les clés du succès. Nous savons qu'en soutenant ces programmes, nous pouvons contribuer à ce que les nouveaux arrivants se sentent bien intégrés dans leur milieu et, ainsi, s'épanouissent et améliorent la résilience des collectivités », explique Tara-Lynn Hughes, première vice-présidente, Région du Grand Ontario, Groupe Banque TD.

« Nous sommes ravis de recevoir ce don de la TD en soutien à notre mission, qui est de donner aux immigrants et aux réfugiés les moyens de devenir des membres de la collectivité à part entière, au même titre que les autres, déclare Andy Cragg, directeur général du New Canadians Centre de Peterborough, l'un des 20 et quelques groupes qui recevront un investissement à usage non restreint. Cette aide, dont nous sommes très reconnaissants, contribuera beaucoup à accompagner les nouveaux arrivants (personnes seules et familles) de la région de Peterborough pour qu'ils réussissent à bien s'intégrer. »

Programmes concernés

Les programmes sélectionnés aident un grand nombre de nouveaux arrivants à s'installer au Canada et à répondre à leurs besoins fondamentaux pendant cette période cruciale de leur vie. Voici certains des organismes ontariens visés par ces dons :

New Canadians Centre de Peterborough

Organisme qui accompagne les nouveaux arrivants (immigrants, réfugiés, etc.) de la région de Peterborough et de Northumberland pour faciliter leur intégration culturelle dans une collectivité accueillante.

Capital Rainbow Refuge

Organisme qui aide les réfugiés LGBTQ2+ venant de zones de conflit et de lieux où les gens peuvent subir des persécutions en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.

Cross Culture Learner Centre

Organisme de London qui offre des services d'établissement et d'emploi, ainsi que des services d'interprétation et de traduction.

Centre multiculturel de North Bay et du District

Organisme offrant des services d'établissement aux personnes nouvellement arrivées au Canada, dans les districts de Parry Sound, Nipissing, Timiskaming et Cochrane.

À propos de La promesse TD Prêts à agir

La TD s'engage depuis longtemps à enrichir la vie de ses clients, de ses collègues et des collectivités. Dans le cadre de sa plateforme d'entreprise citoyenne, La promesse TD Prêts à agir, la TD vise un don aux collectivités d'un milliard de dollars canadiens au total d'ici 2030 dans quatre domaines essentiels pour ouvrir les portes à un avenir plus inclusif et durable : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Par La promesse TD Prêts à agir, la TD aspire à relier ses activités, ses initiatives philanthropiques et son capital humain pour aider les gens à se sentir plus en confiance, pas seulement par rapport à leurs finances, mais aussi par rapport à leur capacité d'atteindre leurs objectifs personnels dans un monde en évolution. Pour en savoir plus, visitez td.com/lapromessetdpretsaagir.

