La TD lance une solution novatrice pour aider les clients à virer des fonds au moment, à l'endroit et de la façon qui leur conviennent.

TORONTO, le 28 sept. 2020 /CNW/ - La TD élargit le service Virement international TD dans BanqueNet et dans l'appli TD Canada, offrant ainsi aux clients des Services bancaires personnels la possibilité de virer des fonds de plus de façons et à plus d'endroits à l'échelle mondiale.

Virement international TD combine des capacités nouvelles et existantes qui permettent aux clients de virer des fonds en toute sécurité dans plus de 200 pays et territoires, directement à partir de leur compte TD, à l'aide des services bancaires en ligne BanqueNet et de l'appli TD Canada.

« Nous sommes ravis de pouvoir donner la capacité à nos clients d'envoyer des fonds à leur famille et à leurs amis à l'étranger, en toute sécurité, d'une manière qui est facile pour eux et pratique pour le destinataire, explique Mushtak Najarali, premier vice-président, Solutions de placement, TD. Cette nouvelle solution témoigne de l'engagement de la TD envers l'innovation centrée sur le client et permet à nos clients de soutenir leurs proches, car elle leur offre plus de commodité et de choix sur la façon d'envoyer de l'argent presque partout dans le monde. »

Dorénavant, au moyen d'une seule solution novatrice, les clients auront la possibilité de choisir n'importe laquelle des options ci-dessous :

Transférez au compte : Une nouvelle façon pour les clients de virer des fonds directement dans le compte bancaire d'un destinataire dans plus de 180 pays et territoires.

Une nouvelle façon pour les clients de virer des fonds directement dans le compte bancaire d'un destinataire dans plus de 180 pays et territoires. Récupération d'espèces : Les clients pourront envoyer des fonds à partir d'un compte TD pour qu'ils soient récupérés à une agence Western Union MD dans plus de 200 pays et territoires de destination 1 .

Les clients pourront envoyer des fonds à partir d'un compte TD pour qu'ils soient récupérés à une agence Western Union dans plus de 200 pays et territoires de destination . Transférez à une carte Visa* : Les clients pourront virer des fonds à l'étranger vers une carte Visa Débit, une carte de crédit Visa ou une carte Visa prépayée rechargeable admissible, optimisée par Visa Direct, la plateforme de paiements en temps réel de Visa, dans plus de 170 pays et territoires2.

« Nous sommes heureux de continuer à travailler avec la TD pour favoriser l'efficacité de l'envoi et de la réception des fonds et pour offrir une expérience plus fluide aux particuliers et aux familles, mentionne Brian Weiner, vice-président et chef des produits, Visa Canada. Grâce à Visa Direct, Visa donne la capacité aux clients d'envoyer et de recevoir des fonds et d'y accéder au moyen de milliards de cartes et de comptes à travers le monde. »

Virement international TD offre une interface simple, intuitive et transparente en ce qui concerne des éléments importants tels que les taux de change, les frais de virement et le moment prévu d'arrivée des fonds, afin d'aider les clients à comprendre les options qui leur conviennent le mieux.

Virez des fonds en toute confiance

De plus, les destinataires peuvent habituellement récupérer le montant en argent en à peine 2 à 4 heures avec Western Union. Ils recevront en général un virement à une carte Visa par Visa Direct en 24 à 48 heures et un virement à un compte bancaire en 1 à 5 jours ouvrables. Les clients peuvent également se sentir en confiance en sachant que leurs opérations de Virement international TD sont protégées grâce à la garantie de sécurité des services mobiles ou en ligne de la TD.

« En tant que chef de file des déplacements d'espèces et des paiements transfrontaliers et en devises, nous sommes heureux d'offrir aux clients de la TD une option fiable et pratique pour envoyer des fonds partout dans le monde par l'entremise de notre réseau d'agences, qui est accessible en région urbaine, rurale et éloignée dans plus de 2000 pays et territoires, explique Molly Shea, chef du réseau Western Union des Amériques. Western Union est fière d'offrir la commodité, la fiabilité et la rapidité à plus de 150 millions de clients qui comptent sur nos services aux quatre coins du monde. »

Pour en savoir plus sur Virement international TD, visitez https://www.td.com/ca/fr/services-bancaires-personnels/comment-faire/virement-de-fonds-international/virement-international-td/.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 14 millions de clients du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2020, les actifs de la TD totalisaient 1,7 billion de dollars CA. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».































1 Les agences Western Union peuvent aussi proposer au destinataire d'autres options de cueillette. 2 La disponibilité des fonds en temps réel peut varier selon l'établissement financier et la région. Visa exige des émetteurs ayant activé l'accès rapide aux fonds qu'ils mettent ces fonds à la disposition de leurs détenteurs de cartes dans les 30 minutes suivant l'approbation de la transaction. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à votre représentant Visa et au guide de mise en œuvre globale des transactions de crédit d'origine Visa Direct. * Marque de commerce de Visa Int., utilisée sous licence.

