MONTRÉAL, le 9 avril 2021 /CNW Telbec/ - La tarification dynamique et les services offerts par la filiale Hilo d'Hydro-Québec ont permis à des dizaines de milliers de clients d'économiser au cours des mois d'hiver.

En modifiant légèrement leurs habitudes de vie pendant une centaine d'heures, ces clients ont en effet pu faire des économies intéressantes durant les événements de pointe qui ont eu lieu alors que la consommation d'électricité était à son plus fort, en début ou en fin de journée.

Résultats de l'hiver 2020-2021

Hilo : une maison intelligente qui travaille pour vous

L'offre de maison intelligente d'Hilo était proposée à la clientèle pour une première fois à l'hiver 2020-2021.

En participant à 26 événements pendant cette période, les clients d'Hilo ont contribué à réduire la demande d'électricité en période de pointe. Grâce à la technologie Hilo et à l'automatisation de la participation aux défis, ils recevront une récompense cumulée moyenne de 124,54 $. De plus, on estime que l'utilisation des appareils connectés Hilo permet aux clients de diminuer d'environ 15 % leur consommation annuelle totale d'électricité.

Hilo s'est fixé un objectif ambitieux : réduire les besoins en puissance de 620 mégawatts (MW) à l'horizon 2028-2029, soit l'équivalent de la demande de plus de 114 000 ménages ou de la puissance générée par la centrale de la Romaine-2.

Tarification dynamique : de petits changements d'habitudes qui rapportent

Les clients d'Hydro-Québec peuvent s'inscrire sur une base volontaire aux offres de tarification dynamique de l'entreprise, soit le tarif Flex et l'option de crédit hivernal. Ces offres ont attiré 61 000 clients pour l'hiver 2020-2021 et devraient s'étendre à 90 000 clients l'an prochain. Leur déploiement se fait de façon graduelle afin d'assurer un accompagnement adéquat des clients qui souhaitent en bénéficier.

Ces offres ne requièrent aucun investissement de la part des clients et permettent à ceux-ci de réaliser des économies en faisant des efforts pour réduire leur consommation durant les événements de pointe. Au cours de l'hiver 2020-2021, les clients inscrits au crédit hivernal ont eu droit à un crédit moyen de 35 $. L'économie moyenne des clients résidentiels inscrits au tarif Flex D sera connue dans quelques mois, lorsque toute l'électricité qu'ils ont consommée pendant la période d'hiver leur aura été facturée. À titre indicatif, l'économie moyenne réalisée pour l'hiver 2019-2020 par les clients inscrits à ce tarif a été de 62 $.

Au total, 65 MW ont été effacés grâce à la tarification dynamique, ce qui correspond à la demande de 12 000 ménages par événement ou à la puissance générée par la centrale au fil de l'eau de Rapide-2, sur la rivière des Outaouais.

Ces résultats sont en hausse par rapport à ceux de l'hiver 2019-2020. Cela prouve que nos clients s'habituent à nos nouvelles offres tarifaires et deviennent de plus en plus performants, grâce notamment à notre accompagnement et aux conseils de la communauté en ligne que nous avons créée à l'intention de ceux qui ont opté pour la tarification dynamique.

Les efforts des clients qui acceptent ainsi de modifier leurs comportements devraient permettre d'effacer près de 190 MW de puissance à l'horizon 2028-2029, soit l'équivalent de la demande de plus de 30 000 ménages.

