Insécurité alimentaire : Un franc succès pour la 1re édition de La Grande Marmite

MONTRÉAL, le 24 avril 2025 /CNW/ - Plus de 1 200 participants, dont une trentaine de personnalités publiques québécoises ont pris part à la première édition de La Grande Marmite, qui avait lieu le 23 avril dernier. Ce défi alimentaire de grande envergure, organisé par La Tablée des Chefs et présenté par Sollio Groupe Coopératif, a pour objectif de nourrir les jeunes des écoles primaires du Québec, et par conséquent, de lutter contre l'insécurité alimentaire chez les jeunes.

En 1 heure, 200 équipes avaient le défi de préparer le plus grand nombre de sachets de soupes sèches prêtes-à-cuisiner et elles ont réussi à préparer 40 000 sachets. De plus, grâce aux inscriptions des équipes, La Tablée des Chefs a amassé un total de 450 000 $, une somme qui servira à financer le programme des Soupes Solidaires.

Grâce à la participation de toutes les équipes et aux fonds amassés, c'est une soixantaine de nouvelles écoles qui pourront bénéficier du programme et c'est plus d'un million de bols de soupe qui seront distribués dans des écoles primaires situées en milieux défavorisés du Québec.

L'initiative a été créée dans le cadre d'un partenariat entre La Tablée des Chefs et Sollio Groupe Coopératif afin de générer un mouvement collectif au bénéfice de l'alimentation scolaire, une priorité commune pour les deux organisations. Grâce au succès de la première édition, La Tablée des Chefs est fière d'annoncer le renouvellement du partenariat avec Sollio Groupe Coopératif pour la tenue d'une deuxième édition de La Grande Marmite en 2026.

« La Grande Marmite, c'est la preuve qu'en unissant nos forces, on peut avoir un impact concret et immédiat sur l'insécurité alimentaire chez les jeunes. Grâce à ce défi, nous avons mobilisé plusieurs centaines de personnes qui ont préparé de la soupe pour les enfants : c'est puissant, c'est mobilisateur et c'est porteur d'espoir. Merci à toutes les équipes, aux personnalités publiques, à Sollio Groupe Coopératif et à nos autres partenaires d'avoir répondu présent pour cette première édition mémorable. »

« C'est avec grande fierté que nous avons présenté La Grande Marmite, un événement rassembleur. Avec plus de 1 200 de participants, dont 200 employés de Sollio Groupe Coopératif, de nos divisions, Sollio Agriculture, BMR et Olymel et de notre réseau de coopératives qui ont participé, ce défi incarne parfaitement notre engagement envers les communautés et notre volonté de contribuer à un avenir plus juste. En offrant des soupes nutritives aux jeunes en situation d'insécurité alimentaire, nous contribuons avec La Tablée des Chefs à notre mission de nourrir notre monde, » - Pascal Houle, chef de la direction, Sollio Groupe Coopératif

À propos de la Tablée des Chefs

La mission de La Tablée des Chefs se résume en deux mots : nourrir et éduquer. Nourrir aujourd'hui pour lutter contre l'insécurité alimentaire et éduquer les jeunes pour développer leur autonomie alimentaire. Depuis sa création, en 2002, l'organisme a distribué plus de 21 millions de portions cuisinées à des organismes communautaires et a initié plus de 79 000 jeunes à la cuisine et aux saines habitudes alimentaires. www.tableedeschefs.org

À propos de Sollio Groupe Coopératif

Sollio Groupe Coopératif est la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines québécoises. Depuis 1922, cultiver, élever, produire, transformer et bâtir l'économie de demain sont des gestes quotidiens qui font partie de l'ADN de ses 14 862 employés. Avec plus de 120 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés au sein de 42 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation, Sollio Groupe Coopératif contribue à nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable. Grâce à ses trois divisions -- Sollio Agriculture, Olymel S.E.C. et Groupe BMR inc. --, Sollio Groupe Coopératif agit fièrement comme moteur de développement économique et social enraciné en région. Sollio Groupe Coopératif génère un chiffre d'affaires de 7,8 milliards de dollars. Pour en savoir plus sur Sollio Groupe Coopératif : sollio.coop.

