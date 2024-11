LA TABLE NATIONALE DES CORPORATIONS DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (TNCDC) ACCORDE LA NOTE « E » AU GOUVERNEMENT LEGAULT POUR SA MISE À JOUR ÉCONOMIQUE

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 21 nov. 2024 /CNW/ - La Table nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC) a accordé la note « E » au gouvernement caquiste, pour sa mise à jour économique et financière présentée ce matin.

Les membres de la TNCDC avaient lancé cet automne un cri du cœur au gouvernement du Québec afin qu'il assume ses responsabilités et réinvestisse massivement dans la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale. Leurs revendications ont été transmises à l'attention du ministre Girard et une campagne nationale, « le Québec est KO », a été diffusée partout au Québec pour sensibiliser le gouvernement. La TNCDC a analysé les réponses du gouvernement du Québec à ses demandes selon une échelle « de KO à OK », comme la campagne nationale. Hélas, le ministre n'obtient pas la note de passage :

La TNCDC a demandé une augmentation de l'aide sociale, actuellement de 14 701$ par année en moyenne par personne (situation de KO), afin de la porter à 24 200$ (situation OK). Or, dans cette mise à jour, il n'y a pas de mesure directe pour rehausser les prestations d'aide sociale de la très grande majorité des prestataires, mis à part l'indexation du régime fiscal. La TNCDC lui accorde la note « D- ». Bien que le ministre a annoncé l'accélération de la construction de logements, il y a 0 nouveau logement social et communautaire, alors que la TNCDC affirme que 10 000 unités supplémentaires étaient nécessaires cette année pour amorcer une réponse à la crise du logement (situation OK). La Table accorde la note « E ». Le financement de la mission globale des organismes communautaires devrait être augmenté de 2,6 milliards $. Donc, sur une échelle de KO (0$) à OK (2,6G$), le ministre a accordé une augmentation de 0 $, pire encore, il n'a fait aucune mention des besoins du communautaire. La Table lui accorde la note « E ».

« Avec si peu d'engagements concrets de la part du ministre Girard, le Québec demeurera KO tant que le gouvernement n'aura pas augmenté de façon significative son financement dans la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, a affirmé Marie-Line Audet, directrice générale de la TNCDC. Cette mise à jour économique, qui fait peut-être le bonheur des agences de notation, ne sortira pas le monde de la rue, et la situation de bon nombre de travailleuses et travailleurs restera précaire. Il n'y rien a RIEN pour les populations les plus vulnérables, elle ne mérite qu'un « E » comme ÉCHEC »

La TNCDC regroupe 70 Corporations de développement communautaire et rassemble plus de 2800 organismes communautaires et entreprises d'économie sociale qui sont actifs dans 16 régions du Québec.

Pour en savoir plus sur les revendications de la TNCDC : https://www.tncdc.com/le-quebec-est-ko/

SOURCE Table nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC)

Renseignements et demandes d'entrevue avec la porte-parole : Marjolaine Cloutier, conseillère stratégique, [email protected], Cellulaire : 819 692-0580