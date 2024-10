« Le Québec est ko » L'action de solidarité devant l'Assemblée nationale en images

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Les membres de la Table nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC) ont lancé un cri du cœur au gouvernement du Québec afin qu'il assume ses responsabilités et réinvestisse massivement dans la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale.

À l'image de la campagne nationale lancée il y a quelques jours, des membres et partenaires de la TNCDC se sont déplacés sur la colline parlementaire hier et ont été mis « KO » par le désengagement du gouvernement face à la crise sociale. Cette action inusitée de solidarité se voulait théâtrale - des gens tombaient littéralement au sol, car ils étaient mis « KO » - mais elle visait à démontrer que le filet social du Québec est en crise et que le gouvernement doit passer d'une situation KO à une situation OK. Des parlementaires provenant des trois partis d'opposition étaient également sur place afin de démontrer leur soutien à l'action, ayant bien conscience de l'urgence d'agir.

La captation vidéo de ce « KO » est disponible sur le compte YouTube de la TNCDC, sur Facebook et sur LinkedIn.

Le filet social s'est effrité dans les 20 dernières années en raison de successions de gouvernements misant sur le court terme, de promesses électorales non tenues et de réformes administratives. Comme le précise Marie-Line Audet, directrice générale de la TNCDC : « Encore une fois on accumule les occasions manquées. Le dépôt d'un 4e plan de lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale sans réelles mesures structurantes, une Stratégie nationale en habitation qui passe à côté de la réponse aux besoins et une réformette de l'assistance sociale à peu près sans impact. » C'est pourquoi la TNCDC a vu la nécessité de déployer une campagne nationale, en ralliant d'autres partenaires à la cause, afin de mobiliser le grand public et de faire pression sur un gouvernement qui doit se ressaisir immédiatement face à la crise sociale.

Cette action coïncide aussi avec la Semaine nationale de l'action communautaire autonome qui vise à mettre en lumière l'importance et le rôle incontournable des organismes communautaires dans le filet social au Québec. Ainsi, la TNCDC joint sa voix au mouvement pour réclamer un rehaussement du financement à la mission des organismes communautaires autonomes.

Les revendications de la TNCDC sont disponibles ici : #deKOàOK

La TNCDC regroupe 70 corporations de développement communautaire et rassemble plus de 2800 organismes communautaires et entreprises d'économie sociale qui sont actifs dans 16 régions du Québec.

SOURCE Table nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC)

Renseignements : Marjolaine Cloutier, conseillère stratégique, Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC), [email protected], Cellulaire : 819 692-0580