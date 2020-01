La Supergrappe des technologies numériques prend de l'essor grâce à 14 nouveaux projets

Huit des projets permettront de renforcer les capacités numériques des femmes, des peuples autochtones et des citoyens des régions rurales et éloignées

VANCOUVER, le 16 janv. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à faire croître l'économie, à créer des emplois pour la classe moyenne et à maintenir la compétitivité du pays. C'est pourquoi il a réuni de petites, moyennes et grandes entreprises, des établissements d'enseignement postsecondaire et des organismes sans but lucratif afin qu'ils servent de points d'ancrage en matière d'innovation, de croissance et de création d'emplois partout au pays, et ce, dans le cadre de l'ambitieuse Initiative des supergrappes d'innovation.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé aujourd'hui que la Supergrappe des technologies numériques avait approuvé six nouveaux projets technologiques. Ceux-ci viendront appuyer la transformation numérique dans des industries clés telles que l'aviation, les systèmes de qualité de l'eau, les soins de santé et l'agriculture. Ils rallieront par ailleurs 34 organismes partenaires, dont 14 petites et moyennes entreprises (PME).

Le ministre Bains a fait son annonce durant sa visite de Terramera, l'un des bénéficiaires de financement. Cette entreprise de technologies propres se spécialise dans les techniques agricoles durables. Elle collabore avec neuf organismes partenaires - y compris trois universités - en vue de mettre à profit l'apprentissage machine et la robotique dans le cadre de l'essai de nouvelles mesures de lutte antiparasitaire qui permettront d'assurer la salubrité de l'approvisionnement alimentaire mondial.

Le ministre a également donné le coup d'envoi à la première série de projets de la Supergrappe des technologies numériques spécialement conçus pour résoudre des défis systémiques à long terme. Huit projets de renforcement des capacités favoriseront le perfectionnement des compétences, la diversité et l'inclusion dans le secteur des technologies en plus d'inciter les étudiants à choisir une carrière en technologies numériques. Quarante organismes partenaires collaboreront dans le cadre de ces projets, dont huit PME.

Par exemple, le Victoria Innovation, Advanced Technology and Entrepreneurship Council, ou VIATEC, Accelerate Okanagan, le Coast Capital Savings Innovation Centre, Purpose Five, Communitech et l'Université de Victoria collaborent dans le cadre d'un projet en vue de lancer un programme d'entrepreneuriat féminin qui donnera aux femmes souhaitant réaliser des projets technologiques les moyens de leurs ambitions. Ensemble, ces organismes offriront des stages intensifs, des ateliers, du mentorat et des séances d'échange entre pairs afin d'aider les Canadiennes à acquérir des compétences clés en affaires.

« La Supergrappe des technologies numériques prend rapidement de l'essor, créant ainsi un foyer d'innovation, de collaboration et de croissance ici même, dans la région du Grand Vancouver, mais aussi partout ailleurs en Colombie-Britannique et au Canada. Les projets annoncés aujourd'hui auront un effet transformateur sur l'ensemble de l'économie canadienne. Non seulement ils assureront l'accès de toute la population à des possibilités d'emploi dans le secteur de la technologie, mais ils permettront également à des entreprises d'explorer de nouvelles solutions technologiques à certains de nos défis les plus pressants. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains

« L'innovation numérique révolutionne les milieux de travail et les besoins des employeurs. Notre programme de renforcement des capacités offre aux Canadiens la possibilité d'acquérir des compétences et d'être prêts à l'emploi de sorte que le secteur des ressources ainsi que les secteurs traditionnels et non traditionnels puissent continuer à saisir les occasions que procure la transformation numérique. Nos programmes de leadership technologique misent sur l'union de nos membres pour résoudre certains des problèmes les plus urgents des Canadiens dans les domaines des soins de santé, de la fabrication, de l'agriculture et des données. »

- La présidente-directrice générale de la Supergrappe des technologies numériques, Sue Paish

Les supergrappes constituent de véritables partenariats avec l'industrie. Les six projets technologiques représentent un investissement total de 20,4 millions de dollars, dont 7,3 millions proviennent du gouvernement du Canada , et 13,1 millions, de l'industrie et d'autres partenaires.

, et 13,1 millions, de l'industrie et d'autres partenaires. Les huit projets de renforcement des capacités représentent un investissement total de 5 millions de dollars, dont 1,5 million provient du gouvernement de la Colombie-Britannique, plus de 600 000 $, du gouvernement du Canada , et 2,9 millions, de l'industrie et d'autres partenaires.

, et 2,9 millions, de l'industrie et d'autres partenaires. Le gouvernement du Canada investit près de 153 millions de dollars dans la Supergrappe des technologies numériques. On s'attend à ce que l'industrie fournisse une contribution de contrepartie équivalente au titre de la valeur des projets, le tout sur cinq ans.

investit près de 153 millions de dollars dans la Supergrappe des technologies numériques. On s'attend à ce que l'industrie fournisse une contribution de contrepartie équivalente au titre de la valeur des projets, le tout sur cinq ans. La Supergrappe des technologies numériques devrait entraîner la création de plus de 13 500 emplois et injecter plus de 5 milliards de dollars dans l'économie canadienne sur 10 ans.

