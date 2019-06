La Supergrappe des industries des protéines lance un premier projet vise à accroître la valeur des récoltes

Un projet entrepris par Botaneco et ses partenaires accroîtra la valeur des principales cultures canadiennes et transformera le secteur des protéines végétales au Canada

CALGARY, le 26 juin 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir la croissance économique, la création de bons emplois et la compétitivité du pays. C'est pourquoi, dans le cadre de l'Initiative des supergrappes d'innovation, il favorise la convergence entre les petites, les moyennes et les grandes entreprises, les établissements d'enseignement postsecondaire et les organismes sans but lucratif afin qu'ensemble, ils mettent en place de puissants moteurs d'innovation, de croissance et de création d'emplois.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé que la Supergrappe des industries des protéines (anglais), un regroupement qui couvre l'ensemble des Prairies, a franchi une étape importante en choisissant son premier projet, lequel sera axé sur les progrès technologiques qui visent à accroître la teneur en huile et en protéines du canola et du chanvre.

Le ministre Bains a pris la parole chez Botaneco, un fabricant d'ingrédients oléagineux de Calgary qui a mis de l'avant une technologie de séparation et de purification d'aliments, d'aliments pour animaux et de produits de soins personnels. Botaneco s'associe à Corteva Canada et aux fermes Rowland pour développer une nouvelle technique de traitement des récoltes de canola et de chanvre, en vue de fabriquer de nouveaux produits de plus haute valeur à base d'huile et de protéines. Leurs avancées auront d'énormes retombées pour les transformateurs canadiens, car elles permettront d'accroître la valeur des très précieuses protéines extractibles tout en réduisant la quantité de coproduits de moindre valeur. En définitive, cela débouchera sur la commercialisation de nouveaux ingrédients à base de végétaux pour des produits destinés aux marchés des ingrédients alimentaires, des aliments pour le bétail et de l'aquaculture.

L'Initiative des supergrappes d'innovation, qui s'inscrit dans le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du Canada, est une nouvelle approche en matière d'accélération de la croissance économique, qui consiste en la création de carrefours présentant des avantages concurrentiels à l'échelle mondiale. Dans le cadre de cette initiative à long terme, des investissements sont faits dans cinq carrefours majeurs au pays, dont on s'attend qu'ils entraînent la création de 50 000 emplois et l'injection de 50 milliards de dollars dans le produit intérieur brut au cours des 10 prochaines années.

« La Supergrappe des industries des protéines commence tout juste à transformer l'industrie et à créer de bons emplois pour les Canadiens, et ce, pour de nombreuses années à venir. Tandis que le Canada se positionne de manière à pouvoir répondre à la demande mondiale en protéines végétales, le projet contribuera à favoriser le développement de technologies de transformation novatrices qui permettront d'accroître la valeur des principales cultures canadiennes sur les marchés étrangers. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Cela représente un jalon important pour la Supergrappe, et nous sommes heureux de travailler avec le consortium et de co-investir dans un projet qui stimulera le développement de processus novateurs et qui ouvrira de nouvelles occasions pour les fabricants de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux. »

- Le président-directeur général de Protein Industries Canada, Bill Greuel

« Botaneco est très enthousiaste à l'égard du potentiel que comporte sa nouvelle plateforme de traitement des graines oléagineuses. Le co-investissement fait par la Supergrappe des industries des protéines nous permettra d'accroître notre capacité interne de recherche et de contribuer à l'établissement d'un écosystème des protéines dans les Prairies avec nos partenaires des consortiums et les principales institutions publiques vouées à la recherche. Cet investissement permettra d'accélérer le temps de développement et d'ouvrir de nouveaux marchés à forte valeur ajoutée pour les cultures canadiennes d'oléagineux. »

- Le président et chef de la direction de Botaneco inc., James Szarko

Un investissement du gouvernement du Canada allant jusqu'à 4 millions de dollars dans ce premier projet permet de générer au moins 4 millions de dollars de fonds de contrepartie de la part de partenaires de l'industrie et d'autres partenaires.

Aux termes d'une entente signée avec Protein Industries Canada en novembre dernier, le gouvernement du Canada investit jusqu'à 153 millions de dollars, tandis que le secteur privé fournit un financement de contrepartie équivalent.

D'après une étude menée par la Canada West Foundation (anglais), la Supergrappe des industries des protéines est essentielle pour que le Canada devienne un fournisseur de protéines végétales de premier plan à l'échelle internationale et puisse répondre en partie à la demande mondiale, qui a été évaluée à 8 milliards de dollars américains en 2017 et qui, selon les projections, augmentera à un taux annuel de 5,9 %, ce qui représente 14,8 milliards de dollars américains d'ici 2023.

qui, selon les projections, augmentera à un taux annuel de 5,9 %, ce qui représente 14,8 milliards de dollars américains d'ici 2023. Aux termes d'un récent accord administratif entre le Canada et l'Union européenne visant à faciliter la collaboration transatlantique à l'égard des grappes, les cinq supergrappes d'innovation du Canada se verront offrir davantage de possibilités d'établir des partenariats ou des liens commerciaux stratégiques avec des organismes et des sociétés de supergrappes de l'Union européenne.

On s'attend à ce que la Supergrappe des industries des protéines crée plus de 4 500 emplois et injecte plus de 4,5 milliards de dollars dans l'économie canadienne au cours des 10 prochaines années.

