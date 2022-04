TORONTO, le 25 avril 2022 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé aujourd'hui que son assemblée annuelle des actionnaires et son assemblée annuelle des titulaires de contrat ayant droit de vote de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, qui auront lieu le mercredi 11 mai 2022, se tiendront en format virtuel uniquement. Aucun actionnaire, titulaire de contrat ayant droit de vote, investisseur, ni membre du public ne pourra assister à l'assemblée en personne.

La Sun Life apporte ce changement en raison de l'évolution de la pandémie de COVID-19. Nous montrons ainsi notre engagement à prioriser la santé et la sécurité de nos actionnaires, titulaires de contrat ayant droit de vote, employés, Clients et de la collectivité en général.

Les actionnaires et les titulaires de contrat ayant droit de vote pourront assister en ligne et en temps réel à l'assemblée en ligne quel que soit leur emplacement, ils pourront poser des questions et voter sur plusieurs sujets importants.

Date : Mercredi 11 mai 2022

Heure : 17 h HE (heure de Toronto)

Virtuellement : https://web.lumiagm.com/422392842

Mot de passe : sunlife2022 (sensible à la casse)

Pour savoir comment assister à la webdiffusion et voter à la réunion virtuelle, les actionnaires doivent consulter la Circulaire d'information de la direction 2022, et les titulaires de contrat ayant droit de vote doivent consulter le document Renseignements destinés aux titulaires de contrat ayant droit de vote, ainsi que leur formulaire de procuration ou leur formulaire d'instructions de vote.

Les documents liés à l'assemblée sont accessibles en ligne :

SEDAR : https://www.sedar.com

EDGAR : https://www.sec.gov/edgar.shtml

Notre site Web : www.sunlife.com/2022aga

Le site Web de notre agent des transferts : https://www.documentsassemblee.com/TSXT/SLF_fr

Nous recommandons aux actionnaires et aux titulaires de contrat ayant droit de vote de voter à l'avance en utilisant l'une des méthodes indiquées dans la Circulaire d'information de la direction 2022 ou les Renseignements destinés aux titulaires de contrat ayant droit de vote, selon le cas. Nous demandons aux actionnaires inscrits de retourner leur procuration remplie ou d'exercer leur droit de vote d'ici le lundi 9 mai 2022 à 17 h (heure de Toronto). Nous demandons aux titulaires de contrat ayant droit de vote de retourner leur procuration au plus tard le mercredi 4 mai 2022 à 17 h (heure de Toronto).

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers internationale de premier plan qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs, de la gestion de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2021, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 440 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Renseignements pour les médias : Mylène Bélanger Conseillère principale, relations publiques T. 438-341-3884 [email protected] Renseignements pour les investisseurs : Yaniv Bitton Vice-président, chef des relations avec les investisseurs et des marchés financiers T. 416-979-6496 [email protected]

SOURCE Financière Sun Life inc.