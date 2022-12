TORONTO, le 5 déc. 2022 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF) est heureuse d'annoncer la nomination de Laurie Hylton au conseil d'administration de la Sun Life à compter du 31 décembre 2022.

Mme Hylton est une dirigeante chevronnée en finances qui compte plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de la gestion d'actifs. Avant de prendre sa retraite, elle assumait les fonctions de chef des finances d'Eaton Vance Corp., un gestionnaire d'actif mondial, et siégeait à son comité de haute direction responsable de l'orientation stratégique de la société.

Durant sa carrière chez Eaton Vance Corp., Mme Hylton a occupé divers postes, dont celui de chef de la comptabilité et d'auditrice interne. Elle a joué un rôle clé dans l'acquisition d'Eaton Vance Corp. par Morgan Stanley en 2021, fournissant une analyse stratégique et prenant part aux négociations liées à l'entente de fusion. Avant de se joindre à Eaton Vance Corp., Mme Hylton travaillait chez Deloitte.

Mme Hylton détient un baccalauréat en anglais du Dartmouth College, ainsi qu'une maîtrise en administration des affaires du Peter T. Paul College of Business and Economics de l'Université du New Hampshire. Elle habite au Massachusetts et siège au conseil d'administration de deux organismes sans but lucratif, la Newburyport Art Association et Theater in the Open.

La Sun Life est signataire du Catalyst Accord 2022, un engagement pris par des conseils d'administration au pays à promouvoir l'avancement professionnel des femmes en mettant l'accent sur les postes de cadres supérieurs et au sein des conseils d'administration. La Sun Life est aussi membre du Club canadien des 30 %, une campagne dirigée par des présidents de conseils et des chefs d'entreprises pour augmenter la diversité de genre au sein des conseils d'administration et parmi les cadres supérieurs. La nomination de Mme Hylton s'inscrit dans l'engagement de la Sun Life en matière de diversité et portera à 55 % le pourcentage de femmes dans son conseil d'administration.

La diversité, l'équité et l'inclusion sont des priorités clés pour le président et le conseil d'administration de la Sun Life. En 2020, l'entreprise a intensifié ses efforts pour atteindre son objectif : faire en sorte que 25 % de ses hauts dirigeants en Amérique du Nord proviennent de groupes sous représentés d'ici 2025. Elle a établi des cibles précises pour les personnes autochtones, noires et de couleur. La Sun Life a également comme objectif qu'au moins 50 % des postes de haute direction à l'échelle mondiale soient occupés par des femmes d'ici 2025.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2022, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,27 billion de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site https://www.sunlife.com/fr/.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Renseignements pour les médias Renseignements pour les investisseurs Ariane Richard Yaniv Bitton Conseillère principale, relations publiques Vice-président, chef des relations avec les Bureau du président, Québec investisseurs et des marchés financiers Tél. : 438-364-6807 Tél. : 416-979-6496 [email protected] [email protected]

SOURCE Financière Sun Life inc.