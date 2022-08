La Sun Life établit également un partenariat stratégique à long terme avec la plus grande compagnie d'épargne à long terme et de retraite au Royaume-Uni

TORONTO and LONDRES, le 4 août 2022 /CNW/ - le 4 août 2022 - La Financière Sun Life inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un accord visant la vente de SFL of Canada UK Limited (« Sun Life Royaume-Uni ») à Phoenix Group Holdings plc (« Phoenix Group ») (LSE: PHNX). Basée à Londres, Phoenix Group est la plus grande compagnie d'épargne à long terme et de retraite du Royaume-Uni avec plus de 13 millions de clients et un actif administré de 310 milliards de livres sterling.

Sun Life Royaume-Uni gère les contrats d'assurance-vie et de rente pour les Clients du Royaume-Uni. La compagnie n'accepte plus d'affaires nouvelles et exerce des activités fermées dans le secteur des contrats d'assurance-vie et de rente depuis 2001.

La Sun Life vendra Sun Life Royaume-Uni à Phoenix Group pour un prix de clôture de 248 millions de livres sterling (environ 385 millions de dollars canadiens) et conservera son intérêt économique dans les activités de rente au Royaume-Uni. Cette transaction fournira également des occasions de croissance supplémentaires pour les activités de gestion d'actifs de la Sun Life.

Dans le cadre de la vente, la Sun Life formera un partenariat à long terme afin de devenir le partenaire stratégique en matière de gestion d'actifs de Phoenix Group. Les gestionnaires d'actifs de la Sun Life, soit MFS et Gestion SLC, continueront à gérer un montant de près de 9 milliards de dollars canadiens dans le compte général de Sun Life Royaume-Uni à la clôture de la vente à Phoenix Group.

Phoenix Group s'est fixé pour objectif d'investir environ 25 milliards de dollars américains dans les titres à revenu fixe publics et privés et les placements alternatifs nord-américains au cours des 5 prochaines années. MFS et Gestion SLC deviendront également des partenaires importants de Phoenix Group pour concrétiser cet objectif.

« Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec Phoenix Group. Nous avons mis beaucoup d'efforts pour trouver l'acheteur et le partenaire idéal pour nos activités au Royaume-Uni. Phoenix Group est une entreprise définie par sa raison d'être dont les valeurs sont semblables à celles de la Sun Life et qui est fortement engagée à générer des résultats pour ses clients. Nous sommes également ravis de notre partenariat en gestion d'actifs qui apportera la force de MFS et de Gestion SLC aux clients de Phoenix Group, a déclaré Kevin Strain, président et chef de la direction de la Sun Life. Je remercie notre équipe du Royaume-Uni pour tous leurs efforts dans l'atteinte de résultats solides année après année dans nos activités d'assurance-vie, de retraite et de rente. Nous croyons que Phoenix Group sera une organisation formidable pour nos employés et notre clientèle au Royaume-Uni. »

« Cette acquisition est fort intéressante pour Phoenix Group. À titre de plus importante société d'épargne à long terme et de retraite du Royaume-Uni, nous comptons une solide expérience en matière d'intégrations de portefeuilles fermés au pays. Nous nous réjouissons d'offrir un foyer sûr à long terme aux clients de Sun Life Royaume-Uni et de les faire profiter de notre vaste gamme de produits Standard Life dans notre division de produits ouverts, a affirmé Andy Briggs, chef de la direction de Phoenix Group.

« Je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux collègues de Sun Life Royaume-Uni qui se joindront à notre équipe. Nous sommes également heureux de conclure un nouveau partenariat stratégique à long terme en matière de gestion d'actifs avec MFS et Gestion SLC, les gestionnaires d'actifs de la Sun Life. Ce partenariat complétera nos relations actuelles et améliorera nos capacités en matière de crédits liquides et illiquides en Amérique du Nord en tirant parti de leur forte présence dans la région. »

Depuis 2016, Phoenix Group a mené à bien quatre acquisitions totalisant environ 7,5 milliards de livres sterling. Ces opérations lui ont permis d'augmenter ses actifs sous administration de plus de 300 % au cours des cinq dernières années grâce à une combinaison de croissance interne et de croissance externe.

Strain a ajouté, « La vente des activités de Sun Life Royaume-Uni correspond à notre stratégie visant à faire croître nos activités liées aux services tarifés et celles nécessitant peu de capitaux. Elle libère également du capital qui nous permettra de poursuivre nos efforts visant la création de valeur à long terme pour nos actionnaires. Cette transaction est aussi conforme à notre objectif qui est de continuer à bâtir notre pilier de gestion d'actifs en créant un partenariat à long terme attrayant avec la principale société d'épargne à long terme et de retraite au Royaume-Uni. »

La clôture de la transaction est prévue pour la première moitié de 2023, sous réserve des approbations réglementaires et de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Fenchurch Advisory Partners a agi à titre de conseiller financier de la Sun Life dans le cadre de cette transaction et Freshfields Bruckhaus Deringer LLP a agi à titre de son conseiller juridique.

Le diaporama lié à la présente annonce est accessible à www.sunlife.com.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2022, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,26 billion de dollars canadiens. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

À propos de Phoenix Group

Phoenix Group est la plus importante société d'épargne à long terme et de retraite du Royaume-Uni. La société, dont l'actif sous administration s'élève à 0,3 billion de livres sterling, offre à ses quelque 13 millions de clients une vaste gamme de produits de diverses marques de premier plan dans les secteurs de la retraite, de l'épargne et de l'assurance-vie, dont Standard Life et Sun Life. Phoenix Group appuie la clientèle tout au long du cycle d'épargne et vise à aider encore plus de gens dans leur cheminement vers la retraite et tout au long de celle-ci, en offrant le bon soutien au bon moment.

Membre de l'indice FTSE 100, Phoenix Group est une société à croissance durable animée d'un objectif commun : aider les personnes à s'assurer une vie regorgeant de possibilités. Cet objectif oriente toutes ses activités : la société n'hésite pas à prendre des décisions d'investissement responsables et durables, et utilise sa présence et sa voix pour promouvoir le changement pour le bien de ses clients, ses collègues et la communauté en général.

Phoenix Group est reconnue parmi les employeurs de choix depuis de nombreuses années. La société est certifiée en tant qu'employeur offrant des salaires décents (« Living Wage Employer «) et a été nommée « Carer Positive Exemplary Employer », car elle offre un soutien optimal aux membres du personnel qui sont des aidants.

Linkedin : PhoenixGroup-UK Twitter : @PhoenixGroupUK

Énoncés prospectifs

À l'occasion, la Sun Life fait des déclarations prospectives verbalement ou par écrit au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent (i) les énoncés se rapportant à nos stratégies, (ii) les énoncés se rapportant à la cession de nos activités de Sun Life Royaume-Uni, (iii) les énoncés relatifs à nos initiatives en matière de croissance et d'autres objectifs d'affaires, (iv) les énoncés relatifs au moment prévu de la clôture de la transaction, (v) les énoncés relatifs à l'incidence prévue de la transaction sur nos activités et nos résultats financiers, (vi) les énoncés qui sont de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention de conditions ou d'événements futurs, et (vii) les énoncés qui renferment des mots ou expressions tels que « a l'intention », « prévoit », « aura », « sera » ou d'autres expressions semblables.

Ces énoncés font état des attentes, des estimations et des projections actuelles de la Sun Life en ce qui concerne les événements futurs et ne constituent pas des faits passés et ils pourraient changer, particulièrement en raison de la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement et qui évolue ainsi que de son incidence sur l'économie mondiale et de ses répercussions incertaines sur les activités de la Sun Life. Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs; ils comportent des risques et des incertitudes dont la portée est difficile à prévoir. Les énoncés prospectifs du présent communiqué ne reflètent pas l'incidence potentielle d'un élément non récurrent ou d'un autre élément spécial, ou d'une cession, d'une fusion, d'une acquisition, d'un autre regroupement d'entreprises ou d'une autre transaction qui pourraient être annoncés ou qui pourraient se produire après la date du présent communiqué. Dans le cas où un élément non récurrent ou un autre élément spécial ou une transaction se produit, son incidence financière pourrait être complexe et l'effet sur nos activités ou nos résultats dépendra de faits propres à cet élément et nous ne pouvons décrire l'incidence prévue de façon concrète ou de la même façon dont nous présenterions des risques connus touchant nos activités.

Les énoncés prospectifs visent à aider les investisseurs et les autres personnes à comprendre notre situation financière et nos résultats d'exploitation attendus à la date du présent communiqué, ainsi que nos objectifs relativement à la transaction, nos priorités stratégiques et nos perspectives d'affaires après la transaction, et à mieux saisir notre environnement d'exploitation anticipé après la transaction. Nous avertissons les lecteurs que de tels énoncés prospectifs pourraient ne pas convenir à d'autres fins et leur conseillons de ne pas s'y fier indûment.

Les facteurs de risque suivants sont liés à notre intention de céder les activités de Sun Life Royaume-Uni, et pourraient avoir une incidence défavorable importante sur nos énoncés prospectifs : (i) la capacité des parties à réaliser la transaction; (ii) l'incapacité des parties à obtenir les approbations et les consentements requis ou à satisfaire autrement aux conditions de réalisation de la transaction en temps opportun, ou pas du tout; (iii) notre capacité à réaliser les avantages financiers et stratégiques de la transaction; et (iv) l'incidence de l'annonce de la transaction et l'allocation de nos ressources en vue de réaliser celle-ci. Tous ces risques pourraient avoir une incidence sur nos relations d'affaires (y compris avec nos employés futurs et potentiels, nos Clients, nos distributeurs et nos partenaires) et pourraient avoir une incidence négative importante sur nos opérations, nos conditions financières et nos perspectives actuelles et futures. D'autres facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent de façon significative de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs présentés dans le présent communiqué sont indiqués dans notre rapport de gestion pour la période se terminant le 30 juin 2022, et dans d'autres documents annuels et intermédiaires déposés par la FSL inc. auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières, que l'on peut consulter au www.sedar.com et au www.sec.gov, respectivement.

La Compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ses énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou par suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.



