TORONTO, le 21, juillet. 2023 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) (la « Sun Life ») a annoncé aujourd'hui son intention de rembourser la totalité des débentures non garanties subordonnées de série 2016-2 à taux variable différé de 3,05 % en circulation (« les débentures »), conformément aux conditions qui s'y rattachent. Ces débentures représentent un capital de 1 milliard de dollars. Le remboursement sera financé à partir de trésorerie et d'actifs liquides existants.

Les débentures sont rachetables au gré de la Sun Life à compter du 19 septembre 2023 à un prix équivalant au capital des débentures, accru des intérêts courus et impayés à la date du remboursement. La Sun Life a l'intention de rembourser les débentures le 19 septembre 2023 (la « date du remboursement »). Un avis sera envoyé aux porteurs de débentures, conformément aux dispositions énoncées dans l'acte de fiducie régissant les débentures.

L'intérêt sur les débentures cessera de courir à la date du remboursement et les porteurs de débentures ne pourront dès lors exercer aucun droit à titre de porteurs, autre que leur droit de recevoir le prix de rachat.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2023, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,36 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : tous les montants sont en dollars canadiens.

Énoncés prospectifs

À l'occasion, la Sun Life présente, verbalement ou par écrit, des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent notamment les énoncés se rapportant à son intention de racheter les débentures. Ces énoncés font état de nos attentes, estimations et prévisions actuelles en ce qui concerne les événements futurs, et non de faits passés, et ils pourraient changer. Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs et comportent des risques et des incertitudes dont la portée est difficile à prévoir. Les renseignements concernant les énoncés prospectifs et les facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur la Compagnie sont établis dans notre rapport de gestion pour la période close le 31 mars 2023, ainsi que dans les autres documents réglementaires annuels et intermédiaires de la Financière Sun Life inc. déposés auprès des organismes canadiens et américains de réglementation des valeurs mobilières ou fournis à ces derniers, qui sont accessibles sur www.sedar.com et www.sec.gov, respectivement.

La Compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ses énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou par suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.

